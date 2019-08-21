Proxy server a jeho vypnutí na Windows
Odpovědi na dotazy uživatelů. Jak správně vypnout proxy server na stolních počítačích, noteboocích a mobilních zařízeních se systémem Android.
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak skrýt skutečnou IP adresu zařízení při surfování na internetu, je použití proxy serveru. Jedná se o určité mezilehlé zařízení, kterým procházejí všechny požadavky uživatele. Správně nainstalovaný proxy server vám umožňuje nejen skrýt skutečnou IP adresu zařízení, ale také získat přístup k dříve zablokovaným prostředkům, zrychlit načítání statických webových stránek a zachovat anonymitu na webu. To je však možné pouze poté, co je počítač správně nakonfigurován a proxy servery jsou na místě.
Jak zjistit, zda je proxy server nainstalován#
Existuje několik metod, jak zkontrolovat, zda používáte proxy server:
- Zkontrolujte nastavení prohlížeče.
Ideal for inexperienced users. In Mozilla, the necessary parameters can be found on the following path: “Settings” – “Advanced” – “Network”. This is where the proxy description is located. In a standard Windows browser, the data can be found in the “Browser Properties” tab, which is located in the “Tools” menu item.
- Použití „Ovládacího panelu
This option is more suitable for experienced users. You need to run the “browser properties” icon in the control panel. Then go to “Network Settings”. If the field of the proxy server is filled in with data and there is a tick next to “Use proxy …”, the connection is already configured. If these fields are empty and this tick is only opposite the “Automatic detection …”, then there is no dedicated mediator server.
- Pomoc od správce systému
Pokud není možné samostatně určit, zda se proxy vyplatí, můžete se vždy obrátit na správce systému, který spravuje místní síť. Má potřebné znalosti a kompetence k zobrazení proxy serveru.
Někdy je potřeba zjistit nejen adresu proxy serveru, ale také jeho port. Jedná se o další parametr používaný při práci s proxy. Obvykle vypadá takto: 80, 8080 atd. V určitých případech se hodnoty mohou lišit. Port můžete vidět v okně servery. Stejné postupy. Jeho hodnota se zadává do pole vpravo od IP adresy. Pokud zadáte adresu, ale nezadáte odpovídající port, nebudete mít přístup na Internet.
Zjistit, zda váš počítač používá proxy server a zda je správně nakonfigurován, můžete také pomocí speciálních programů, ale skoro všechny jsou placené. Případně můžete otevřít zdroj, který vás umístí podle IP adresy. Pokud zobrazí město nebo zemi, kde se vůbec nepoužívá, je velmi pravděpodobné, že máte proxy. Tato varianta je zcela zdarma a snadno se provádí.
Jak odebrat proxy v systému Windows 10#
Můžete deaktivovat nastavení proxy serveru v “desítce” stejně jako v “sedmičce”, budou popsány níže. Existuje však jedinečná varianta, která není dostupná v dřívějších verzích OS – prostřednictvím nastavení. Stiskněte kombinaci kláves Win+X. Vyberte nás zajímavou sekci (v tomto případě “Síť a Internet”). Proveďte změny na kartě “Proxy”. Přesněji řečeno, je nutné vypnout položky “Použít proxy…” a “Použít skript…”, a zbývající položky neměňte. Pečlivě si to proveďte a zavřete. Výsledek můžete vidět po restartování počítače.
Poznámka: Pokud se po provedení kroků vyskytnou problémy s přístupem na World Wide Web, měli byste vypnout “Automaticky detekovat nastavení”.
Jak odebrat proxy v systému Windows 7#
Někdy uživatel už nepotřebuje služby proxy serverů. Může se to stát z různých důvodů, od běžné změny serveru až po vypnutí kvůli zbytečnosti. V každém případě byste neměli pospíchat se změnami, protože to není zakázat používání proxy serveru, ale připojení není tak jednoduché. Nejdřív musíte zvážit výhody a nevýhody, pak můžete přistoupit k akci. Pokud se rozhodnete odpojit zařízení místo asistenta, měli byste přesně postupovat podle následujících pokynů, jinak se mohou v budoucnu vyskytnout problémy.
Můžete zakázat proxy server v prohlížeči Chrome od
- Klikněte na tři tečky v pravém horním rohu.
- Z nabídnuté nabídky vyberte “Nastavení”.
- Na levé straně najděte a klikněte na podsekcí “Pokročilé”.
- Jděte na Systém.
- Jděte na Nastavení proxy…
- Stiskněte “Nastavení sítě”.
- Zrušte zaškrtnutí “používat proxy server…”
- Zaškrtněte políčko vedle “Automatická detekce…”.
- “OK” – “Použít” – “OK”.
- Restartujte prohlížeč.
Podobným způsobem se proxy server vypne také v ostatních prohlížečích (může se lišit pouze cesta k “Nastavení sítě”).
Ovládací panel vypněte tímto způsobem:
- Otevřete nabídku Start.
- Do vyhledávacího pole zadejte “ovládací panel”.
- Spusťte nalezený soubor.
- Při zobrazení zástupců jako ikony spusťte “Vlastnosti prohlížeče”, při zobrazení jako kategorie – “Síť a Internet” a poté “Vlastnosti prohlížeče”.
- Dále následují body 5–10 z nastavení prohlížeče.
Vypínají se z registru takto:
- Přejděte na Start (Windows 7 má v levém dolním rohu kulaté tlačítko).
- Zadejte “Spustit” do vyhledávacího pole.
- Klikněte nalezenou ikonu.
- Do pole pro zadávání napište “regedit” a stiskněte Enter.
- Otevře se editor registru. Přejděte na: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
- Na pravé straně okna najděte “Proxy Enable” a otevřete ji.
- Změňte hodnotu z 1 na 0.
- Klikněte na OK a zavřete registr.
- Restartujte PC.
Pokud bude vše provedeno správně, proxy server bude vypnut a budete moct pokračovat v práci ze své skutečné IP adresy. Stojí za poznámku, že některé rozšíření prohlížeče (například VPN pro Chrome) také hrají roli proxy serverů a měla by být buď vypnuta, nebo odstraněna.
Upozornění: Ověřování, zda je proxy používáno, nebude představovat problém pro žádného uživatele, protože nastavení proxy serveru mohou být provedena různými viry bez vašeho vědomí. Pokud zjistíte, že vlastnosti prohlížeče obsahují nastavení, která jste nevytvořili, měli byste okamžitě zkontrolovat zařízení antivirovým programem.
Způsoby, jak vypnout proxy v systémech Android#
Proxy se aktivně používá nejen na noteboocích, laptopech a počítačích, ale také na mobilních zařízeních (např. chytrých telefonech). Je reálné vypnout proxy server na Androidu? Jsem si tím jist. Existuje několik možností připojení proxy: pomocí aplikací třetích stran nebo přímo.
První možností je připojení k serveru přes softwarové produkty. Vypnutí jednoduché – stačí program vypnout nebo odinstalovat a nemusíte ani restartovat zařízení.
V druhém případě si budete muset trochu pohrát s nastavením, konkrétně: opravit určitá data v nastavení systému zařízení v sekci Wi-Fi. Chcete-li to provést, musíte najít síť, která se používá pro přístup na internet, a vybrat další nastavení. Na obrazovce se zobrazí několik polí vyplněných určitými hodnotami, která je potřeba smazat. Musíte také najít položku “Proxy” a změnit ji z “ručně” na “ne”.
Tento článek popisuje, jak zakázat proxy server. Pokyny jsou uvedeny.