인터넷 서핑을 할 때 기기의 실제 IP 주소를 숨기는 가장 쉬운 방법 중 하나는 프록시 서버를 이용하는 것입니다. 프록시 서버는 모든 사용자 요청이 통과하는 특정 중개 장치를 의미합니다. 제대로 설치된 프록시 서버를 사용하면 장치의 실제 IP 주소를 숨길 수있을뿐만 아니라 이전에 차단 된 리소스를 방문하고 정적 웹 페이지의 로딩 속도를 높이고 웹에서 익명 성을 유지할 수 있습니다. 하지만 이는 컴퓨터가 올바르게 구성되고 프록시가 설치된 후에만 가능합니다.

프록시 서버가 설치되어 있는지 확인하는 방법#

프록시 서버를 사용하고 있는지 확인하는 방법에는 여러 가지가 있습니다:

브라우저 설정을 확인하세요.

경험이 없는 사용자에게 이상적입니다. Mozilla에서 필요한 매개 변수는 다음 경로에서 찾을 수 있습니다: “설정”- “고급”- “네트워크”. 프록시 설명이 있는 곳입니다. 표준 Windows 브라우저에서 데이터는 “도구” 메뉴 항목에 있는 “브라우저 속성” 탭에서 찾을 수 있습니다.

‘제어판’ 사용.

이 옵션은 숙련된 사용자에게 더 적합합니다. 제어판에서 “브라우저 속성” 아이콘을 실행해야 합니다. 그런 다음 “네트워크 설정”으로 이동합니다. 프록시 서버의 필드가 데이터로 채워져 있고 “프록시 사용 …”옆에 체크 표시가 있으면 연결이 이미 구성된 것입니다. 이 필드가 비어 있고 이 체크 표시가 “자동 감지 …”의 반대편에만 있으면 전용 중재자 서버가 없는 것입니다.

시스템 관리자의 도움을 받습니다.

프록시가 그만한 가치가 있는지 독립적으로 결정할 수 없는 경우 언제든지 로컬 네트워크를 제공하는 시스템 관리자에게 조언을 구할 수 있습니다. 그는 프록시를 보는 데 필요한 지식과 역량을 갖추고 있습니다.

때로는 프록시 서버의 주소뿐만 아니라 포트도 알아내야 할 수도 있습니다. 이것은 프록시로 작업할 때 사용되는 또 다른 매개변수입니다. 일반적으로 다음과 같이 보입니다: 80, 8080 등 경우에 따라 값이 다를 수 있습니다. 서버와 같은 창에서 포트를 볼 수 있습니다. 동일한 작업. 해당 값은 IP 주소 오른쪽 필드에 입력합니다. 주소를 입력했지만 해당 포트를 지정하지 않으면 인터넷이 표시되지 않습니다.

컴퓨터가 프록시 서버를 사용하고 있는지, 특수 프로그램을 통해 올바르게 구성되었는지 확인할 수도 있지만 거의 모두 유료입니다. 또는 리소스를 열어 IP로 컴퓨터를 찾을 수도 있습니다. 당신이 가까이 있지 않은 도시 나 국가를 발행하는 경우 프록시가있을 가능성이 큽니다. 이 옵션은 완전 무료이며 구현하기 쉽습니다.

Windows 10에서 프록시를 제거하는 방법#

가능합니다 프록시 서버 설정 비활성화 “7”에서와 같은 방식으로 “10”에서 아래에 설명되어 있습니다. 그러나 이전 버전의 OS에서는 매개 변수를 통해 사용할 수없는 고유 한 변형이 있습니다. 이렇게하려면 Win + X 키 조합을 누르십시오. 관심있는 섹션을 선택합니다 (이 경우 “네트워크 및 인터넷”입니다). “프록시”탭에서 수정합니다. 더 정확하게 말하면 “프록시 사용…”및 “스크립트 사용…”항목을 비활성화하고 나머지는 변경하지 않아야합니다. 철저히 확인하고 닫으십시오. 결과는 PC를 재부팅 한 후 볼 수 있습니다.

인용: 작업 후 월드와이드웹 액세스에 문제가 있는 경우 ‘매개변수 자동 정의’ 기능을 비활성화해야 합니다.

Windows 7에서 프록시를 제거하는 방법#

프록시 서버의 서비스가 더 이상 사용자에게 유용하지 않은 경우가 있습니다. 이는 평범한 서버 변경부터 쓸모없는 서버로 인한 종료에 이르기까지 다양한 이유로 발생할 수 있습니다. 그러나 어쨌든 다음과 같이 어렵지 않기 때문에 서둘러 변경해서는 안됩니다. 프록시 서버 사용 비활성화하지만 연결하기는 쉽지 않습니다. 먼저 장단점을 평가 한 다음 행동으로 넘어 가야합니다. 어시스턴트 대신 장치 연결을 끊기로 결정한 경우 다음 지침을 명확하게 따라야하며 그렇지 않으면 향후 문제가 발생할 수 있습니다.

가능합니다 Chrome 브라우저에서 프록시 서버를 비활성화합니다. 으로

오른쪽 상단 모서리에 있는 세 개의 점을 클릭합니다. 표시되는 메뉴에서 ‘설정’을 선택합니다. 왼쪽에서 ‘고급’ 하위 섹션을 찾아 클릭합니다. 시스템으로 이동합니다. 프록시 설정…으로 이동합니다. “네트워크 설정”을 누릅니다. “프록시 서버 사용…”을 선택 취소합니다. “자동 감지 …” 옆의 확인란을 선택합니다. “확인” - “적용” - “확인”. 브라우저를 다시 시작합니다.

비슷한 방식으로 다른 브라우저에서는 프록시 서버가 비활성화됩니다(‘네트워크 설정’으로 가는 경로가 약간 다를 수 있음).

이런 식으로 제어판을 끕니다:

런처를 엽니다. 검색 필드에 “제어판”이라는 단어를 입력합니다. 찾은 파일을 실행합니다. 바로 가기를 아이콘으로 표시할 때는 “브라우저 속성”, 카테고리 - “네트워크 및 인터넷”, “브라우저 속성”을 차례로 시작하세요. 다음은 브라우저 설정의 5-10번 항목입니다.

이렇게 등록되지 않습니다:

시작(Windows 7에는 왼쪽 하단에 동그란 버튼이 있음)으로 이동합니다. 검색창에 ‘실행’을 입력합니다. 찾은 배지를 클릭합니다. 입력 필드에 regedit를 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 레지스트리 편집기가 열립니다. 이동합니다: HKEY_CURRENT_USER소프트웨어icrosoftindows서버인터넷 설정 우측 창에서 값을 1에서 0으로 변경합니다. 확인을 클릭하고 레지스트리를 닫습니다. PC를 재부팅합니다.

모든 것이 올바르게 완료되면 중개 서버가 꺼지고 실제 IP 주소로 계속 작업할 수 있습니다. 또한 일부 브라우저 애드온(예: Chrome용 VPN)은 프록시 서버 역할을 하므로 비활성화하거나 제거해야 한다는 점에 유의하세요.

인용문: 프록시 설정은 사용자 모르게 다른 바이러스에 의해 이루어질 수 있으므로 프록시 사용 여부를 확인해도 사용자를 막을 수는 없습니다. 브라우저 속성에 사용자가 설정하지 않은 설정이 포함되어 있는 경우 즉시 디바이스에서

Android 시스템에서 프록시를 비활성화하는 방법#

프록시는 넷북, 노트북, 데스크톱뿐만 아니라 모바일 장치(예: 스마트폰)에서도 활발하게 사용됩니다. 현실적인가요? Android에서 프록시 서버 비활성화? 확실합니다. 프록시를 연결하는 방법에는 타사 애플리케이션을 사용하거나 직접 연결하는 등 여러 가지 옵션이 있습니다.

첫 번째 옵션은 소프트웨어 제품을 통해 서버에 연결하는 것입니다. 프로그램을 끄거나 제거하기만 하면 장치를 재부팅할 필요도 없이 쉽게 비활성화할 수 있습니다.

두 번째 경우에는 Wi-Fi 섹션의 장치 시스템 설정에서 특정 데이터를 수정하는 등 설정에 대해 약간의 작업을 수행해야합니다. 이렇게하려면 월드 와이드 웹에 액세스하는 데 사용되는 네트워크를 찾아 추가 설정을 선택해야합니다. 화면에 특정 값으로 채워질 여러 필드가 표시되므로 삭제해야합니다. 또한 “프록시”항목을 찾아 “수동”에서 “아니오”로 변환해야합니다.

이 문서에서는 프록시 서버를 비활성화하는 방법을 설명합니다. 자세한 지침이 제공됩니다.