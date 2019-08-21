Uno dei modi più semplici per nascondere il vero indirizzo IP del dispositivo quando si naviga in Internet è quello di utilizzare un server proxy. Si tratta di un dispositivo intermedio attraverso il quale passano tutte le richieste degli utenti. Un server proxy installato correttamente consente non solo di nascondere il vero indirizzo IP del dispositivo, ma anche di visitare risorse precedentemente bloccate, accelerare il caricamento di pagine Web statiche e mantenere l’anonimato sul Web. Ma questo è possibile solo dopo che il computer è stato configurato correttamente e i proxy sono stati installati.

Come capire se un server proxy è installato#

Esistono diversi metodi per verificare se si sta utilizzando un server proxy:

Controlla le impostazioni del browser.

Ideale per gli utenti inesperti. In Mozilla, i parametri necessari si trovano nel seguente percorso: “Impostazioni” - “Avanzate” - “Rete”. Qui si trova la descrizione del proxy. In un browser standard di Windows, i dati si trovano nella scheda “Proprietà del browser”, che si trova nella voce di menu “Strumenti”.

Utilizzando il “Pannello di controllo”.

Questa opzione è più adatta agli utenti esperti. È necessario eseguire l’icona “proprietà del browser” nel pannello di controllo. Andare quindi a “Impostazioni di rete”. Se il campo del server proxy è riempito di dati e c’è un segno di spunta accanto a “Usa proxy…”, la connessione è già configurata. Se questi campi sono vuoti e il segno di spunta è presente solo accanto a “Rilevamento automatico…”, allora non esiste un server mediatore dedicato.

Aiuto dall’amministratore di sistema.

Se non è possibile determinare autonomamente se vale la pena utilizzare un proxy, puoi sempre chiedere consiglio all’amministratore di sistema che gestisce la rete locale. Ha le conoscenze e le competenze necessarie per visualizzare il proxy.

A volte potrebbe essere necessario trovare non solo l’indirizzo del server proxy, ma anche la sua porta. Questo è un altro parametro utilizzato quando si lavora con i proxy. Solitamente ha questo aspetto: 80, 8080, ecc. In certi casi, i valori possono differire. Puoi vedere la porta nella stessa finestra dei server. Stesse azioni. Il suo valore viene inserito nel campo a destra dell’indirizzo IP. Se inserisci un indirizzo, ma non specifichi la porta corrispondente, non vedrai Internet.

Puoi anche scoprire se il tuo computer utilizza un server proxy e se è configurato correttamente tramite programmi speciali, ma quasi tutti sono a pagamento. In alternativa, puoi anche aprire la risorsa per individuare il computer in base all’IP. Se mostra una città o un paese dove non sei nemmeno lontanamente, è probabile che tu abbia un proxy. Questa opzione è completamente gratuita e facile da implementare.

Come rimuovere un proxy in Windows 10#

È possibile disabilitare le impostazioni del server proxy nella “dieci” allo stesso modo che nella “sette”, saranno descritti di seguito. Ma c’è una variante unica, che non è disponibile nelle versioni precedenti del sistema operativo: i parametri. Per farlo, premere la combinazione di tasti Win+X. Selezionate la sezione che ci interessa (in questo caso è “Rete e Internet”). Effettuare le correzioni nella scheda “Proxy”. Per essere più precisi, è necessario disabilitare le voci “Usa proxy…” e “Usa script…”, e non modificare il resto. Controllare accuratamente e chiudere. Il risultato può essere visualizzato dopo il riavvio del PC.

Nota: Se si verificano problemi di accesso al World Wide Web dopo le azioni, disabilita “Definisci automaticamente i parametri”.

Come rimuovere un proxy in Windows 7#

A volte i servizi dei server proxy non sono più utili all’utente. Questo può accadere per vari motivi, dal banale cambio del server all’arresto dovuto all’inutilità. Ma in ogni caso, non dovresti affrettarti a cambiare nulla, perché non è difficile disabilitare l’uso di un server proxyma non è così facile da collegare. Per prima cosa è necessario valutare i pro e i contro e poi passare all’azione. Se la decisione è a favore della disconnessione del dispositivo piuttosto che di un assistente, è necessario seguire chiaramente le seguenti istruzioni, altrimenti potrebbero sorgere problemi in futuro.

È possibile disattivare il server proxy nel browser Chrome da

Fare clic su tre punti nell’angolo superiore destro. Seleziona “Impostazioni” dal menu che appare. Sul lato sinistro, trova e fai clic sulla sottosezione Andare a Sistema. Vai alle Impostazioni Proxy… Premere “Impostazione rete”. Deselezionare “Usa un server proxy…”. Seleziona la casella accanto a “OK” - “Applica” - “OK”. Riavvia il browser.

Allo stesso modo, il server proxy viene disabilitato negli altri browser (l’unica cosa che potrebbe differire leggermente è il percorso verso

Spegnere il pannello di controllo in questo modo:

Apri il menu di avvio. Digita la parola Esegui il file trovato. Quando i scorciatoie vengono visualizzate come icone, avvia Segue il punto 5-10 delle impostazioni del browser.

Vengono disabilitati così:

Andate su Start (Windows 7 ha un pulsante rotondo nell’angolo in basso a sinistra). Digita Fai clic sul badge che hai trovato. Scrivete regedit nel campo di immissione e premete Invio. L’editor del registro si apre. Vai a: HKEY_CURRENT_USERoftwareicrosoftindowsurrentVersionnternet Settings Individuare “Abilita proxy” sul lato destro della finestra e aprirlo. Modificare il valore da 1 a 0. Fare clic su OK e chiudere il registro. Riavvia il PC.

Se tutto è stato fatto correttamente, l’intermediario verrà disattivato e potrai continuare a lavorare dal tuo vero indirizzo IP. Vale anche la pena notare che alcuni componenti aggiuntivi del browser (come i VPN per Chrome) svolgono anche il ruolo di server proxy e dovrebbero essere disabilitati o rimossi.

Quotazione: Controllare se viene utilizzato un proxy non impedirà a nessun utente di farlo, poiché le impostazioni del proxy possono essere effettuate da diversi virus a vostra insaputa. Se si scopre che le proprietà del browser contengono impostazioni che non sono state effettuate dall’utente, è necessario controllare immediatamente il dispositivo con un antivirus.

Come disabilitare il proxy sui sistemi Android#

Il proxy è attivamente utilizzato non solo su netbook, laptop e desktop, ma anche su dispositivi mobili (ad esempio smartphone). È realistico disabilitare il server proxy su Android? Ne sono abbastanza sicuro. Esistono diverse opzioni per collegare un proxy: utilizzando applicazioni di terze parti o direttamente.

La prima opzione consiste nel connettersi al server tramite prodotti software. È facile disabilitarlo: basta disattivare o disinstallare il programma e non è nemmeno necessario riavviare il dispositivo.

Nel secondo caso, dovrete lavorare un po’ con le impostazioni, ovvero correggere alcuni dati nelle impostazioni di sistema del dispositivo nella sezione Wi-Fi. A tal fine, è necessario individuare la rete utilizzata per accedere al World Wide Web e selezionare le impostazioni aggiuntive. Nella schermata verranno visualizzati diversi campi che saranno riempiti con determinati valori, che dovranno quindi essere eliminati. È inoltre necessario trovare la voce “Proxy” e convertirla da “manualmente” a “no”.

Questo articolo spiega come disattivare il server proxy. Vengono fornite le istruzioni.