Il mondo moderno è saturo di innovazioni, colori vivaci ed eventi. Non è più necessario viaggiare lontano per vedere il mondo. Il tutto può essere visto attraverso il monitor di un computer o di uno smartphone, anche se questo non sostituisce un’esperienza davvero vivida. Ma come proteggi i tuoi dati e le tue informazioni personali quando comunichi, lavori o navighi in Internet?

Esiste un filtro speciale chiamato server proxy per questo scopo. Svolge le funzioni di protezione dei dati personali e anonimato dell’utente, non solo quando l’utente è online. La peculiarità del server proxy nel mantenere l’anonimato al di fuori della rete lo rende una soluzione universale e pratica.

Impostazioni proxy per dispositivi Android#

Puoi configurare un server proxy per Android su qualsiasi dispositivo con questo sistema operativo. Per fare ciò, devi scaricare e installare uno dei programmi speciali, come uno dei più popolari e collaudati: ProxyDroid. Dopo l’avvio, davanti all’utente verrà visualizzata un’interfaccia intuitiva con le impostazioni necessarie:

e spegnimento;

profili;

configurazione automatica (possibilità di ricevere automaticamente le impostazioni del server proxy da un file PAC);

l’indirizzo del server proxy;

il porto;

il tipo di proxy;

Connessione automatica (avvio automatico dei servizi quando viene rilevata una rete specifica);

abilita o disabilita l’autenticazione dell’utente;

Connessione proxy per tutte le applicazioni;

per le applicazioni selezionate.

Per quanto riguarda l’ultimo punto…Quindi puoi scegliere dall’elenco l’applicazione o il programma necessario e tutto il traffico di quello selezionato passerà attraverso il server proxy, garantendo la sicurezza dell’utilizzo del programma. Quindi, la questione di come configurare il server proxy su Androidnon si presenta più, nemmeno per gli utenti di Internet insicuri.

Come impostare il proxy di Telegram su Android#

Quando comunichi su Internet tramite determinate applicazioni, devi proteggere i tuoi dati e le tue informazioni dai truffatori. Una delle applicazioni più popolari per la comunicazione su Internet è Telegram. Con l’aiuto di questo programma non solo puoi corrispondere, ma anche effettuare videochiamate.

Dopo aver installato l’applicazione sul dispositivo, è necessario capire come configurare il proxy in Telegram su AndroidIn questo modo, tutti i tipi di comunicazione del programma sono stati protetti e filtrati dal proxy. È possibile configurare il filtro anche senza grandi competenze nell’uso del dispositivo. È semplice, accessibile e comprensibile.

Per fare ciò, vai su Dati e memoria di Telegram, scorri fino in fondo e vai alle impostazioni del proxy. Aggiungi un proxy nella sezione di connessione. Sui dispositivi Android è SOCKS5. Nel campo server inserisci l’IP dal proxy, nel campo porta – porta SOCKS5 dal server proxy. Gli ultimi elementi da impostare sono il login e la password del server proxy. Dopo averli compilati, puoi connettere un proxy a Telegram e utilizzare il traffico che passa attraverso il proxy.

Impostazione proxy sul telefono#

Per la configurazione è necessario che l’utente abbia determinate competenze nella navigazione in Internet e che conosca determinate informazioni. In questo caso si deve tenere conto della probabilità di incontrare difficoltà nella configurazione del proxy. Per la configurazione è necessario disporre dei diritti di root, che da un lato migliorano l’utilizzo del telefono, dall’altro comportano alcuni inconvenienti nell’uso del dispositivo. È caratterizzato dal fatto che se si dispone di tali diritti, è possibile utilizzare lo smartphone senza limiti, ottenendo lo status di superutente. Ma questo comporta anche alcune restrizioni. L’aggiornamento automatico delle applicazioni installate sul dispositivo non sarà aggiornato, e quando si richiede un aggiornamento e si fa clic su “accetta” si perdono i diritti di root. Ma sono affari di tutti.

Citazione: Per capire perché è necessario disporre dei diritti di root su Android, e se ne avete bisogno, dovreste prima conoscere tutti i vantaggi che essi offrono.

E ora, direttamente, come impostare un proxy sul telefono Android. Per fare ciò, è necessario connettersi alla rete Wi-Fi nelle impostazioni, quindi passare a impostazioni aggiuntive. Selezionare le impostazioni manuali e inserire l’IP e la porta di connessione.

Questi dati IP e porta sono disponibili su richiesta da Internet – proxy gratuiti