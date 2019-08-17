Dunia modern penuh dengan inovasi, warna-warna cerah, dan peristiwa. Anda tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk melihat dunia lagi. Semuanya bisa dilihat melalui monitor komputer atau smartphone, meski hal ini tidak menggantikan pengalaman yang benar-benar nyata. Namun bagaimana Anda melindungi data dan informasi pribadi Anda saat berkomunikasi, bekerja, atau menjelajah Internet?

Ada filter khusus yang disebut server proxy untuk tujuan ini. Ia menjalankan fungsi perlindungan data pribadi dan anonimitas pengguna, tidak hanya saat pengguna sedang online. Keunikan server proxy untuk menjaga anonimitas dari Jaringan, menjadikan fungsinya universal dan praktis.

Pengaturan proxy untuk perangkat Android#

Anda dapat menyiapkan server proxy untuk Android di perangkat apa pun dengan sistem operasi ini. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengunduh dan menginstal salah satu program khusus, seperti salah satu yang paling populer dan terbukti – ProxyDroid. Setelah startup, antarmuka yang ramah pengguna dengan pengaturan yang diperlukan akan muncul di hadapan pengguna:

nyala dan mati;

profil;

konfigurasi otomatis (kemungkinan untuk secara otomatis menerima pengaturan server proxy dari file PAC);

alamat server proxy;

pelabuhan;

jenis proxy;

Koneksi otomatis (mulai otomatis layanan ketika jaringan tertentu terdeteksi);

mengaktifkan atau menonaktifkan otentikasi pengguna;

Koneksi proxy untuk semua aplikasi;

koneksi untuk aplikasi yang dipilih.

Mengenai poin terakhir…Jadi Anda dapat memilih dari daftar aplikasi atau program yang diperlukan, dan semua lalu lintas yang dipilih akan melewati server proxy, memberikan keamanan dalam menggunakan program tersebut. Jadi, pertanyaan tentang cara mengkonfigurasi server proxy di Android, tidak lagi muncul, bahkan bagi pengguna Internet yang merasa tidak aman.

Cara setting proxy telegram di android#

Saat berkomunikasi di Internet melalui aplikasi tertentu, Anda perlu melindungi data dan informasi Anda dari penipu. Salah satu aplikasi paling populer untuk komunikasi di Internet – Telegram. Dengan bantuan program ini Anda tidak hanya dapat berkorespondensi, tetapi juga melakukan panggilan video.

Setelah menginstal aplikasi pada perangkat, Anda perlu mencari tahu cara mengonfigurasi proxy di Telegram di Android, sehingga semua jenis komunikasi dalam program terlindungi dan disaring oleh proxy. Anda juga dapat mengatur filter tanpa banyak keahlian dalam menggunakan perangkat. Sederhana, mudah diakses, dan dimengerti.

Untuk melakukan ini, buka data dan memori Telegram, gulir ke bawah dan buka pengaturan proxy. Tambahkan proxy di bagian koneksi. Di perangkat Android, ini SOCKS5. Di kolom server masukkan IP dari proxy, di kolom port – port SOCKS5 dari server proxy. Item terakhir yang harus diatur adalah login dan kata sandi dari server proxy. Setelah diisi, Anda dapat menghubungkan proxy ke Telegram, dan menggunakan lalu lintas yang melewati proxy tersebut.

Pengaturan proxy di telepon#

Untuk mengkonfigurasi, pengguna perlu memiliki keterampilan tertentu dalam menavigasi Internet dan mengetahui informasi tertentu. Di sini Anda harus memperhitungkan kemungkinan Anda mengalami kesulitan dengan konfigurasi proxy. Untuk mengonfigurasi, Anda harus memiliki hak root, yang di satu sisi meningkatkan penggunaan ponsel, dan mengarah pada fakta bahwa ada beberapa ketidaknyamanan dalam penggunaan perangkat. Hal ini ditandai dengan fakta bahwa jika Anda memiliki hak tersebut, Anda dapat menggunakan ponsel cerdas Anda tanpa batas, mendapatkan status pengguna super. Namun hal ini juga menimbulkan batasan-batasan tertentu. Pembaruan otomatis aplikasi yang diinstal pada perangkat tidak akan diperbarui, dan ketika Anda meminta pembaruan, dan mengklik tombol “terima”, hak root akan hilang. Tapi itu urusan semua orang.

Kutipan: Untuk memahami mengapa Anda memerlukan hak root di Android, dan apakah Anda memerlukannya, Anda harus terlebih dahulu mempelajari semua manfaat yang diberikannya.

Dan sekarang, secara langsung, cara setting proxy di hp android. Untuk melakukan ini, Anda perlu terhubung ke jaringan wi-fi di pengaturan, diikuti dengan beralih ke pengaturan tambahan. Pilih pengaturan manual, lalu masukkan IP dan port koneksi.

Data IP dan port ini tersedia berdasarkan permintaan dari Internet – proxy gratis