العالم الحديث مليء بالابتكارات والألوان الزاهية والأحداث. لا تحتاج لقطع مسافات طويلة لرؤية العالم بعد الآن. يمكن مشاهدة كل شيء عبر شاشة الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، رغم أن هذا لا يحل محل التجربة الحقيقية الحية. لكن كيف تحمي بيانات شخصية ومعلوماتك عند التواصل أو العمل أو تصفح الإنترنت؟

هناك أداة خاصة تُسمّى خادم proxy لهذا الغرض. تؤدي وظائف حماية البيانات الشخصية وإخفاء هوية المستخدم، وليس فقط عند الاتصال بالإنترنت. تجعل خصوصية خادم proxy خارج الشبكة وظائفه عامة وعملية.

إعدادات proxy لأجهزة Android#

يمكنك إعداد خادم proxy لنظام Android على أي جهاز يعمل بهذا النظام. للقيام بذلك، تحتاج إلى تحميل وتثبيت أحد البرامج الخاصة، مثل أحد الخيارات الأكثر شهرة والموثوقة – ProxyDroid. بعد التشغيل، ستظهر واجهة سهلة الاستخدام مع الإعدادات الضرورية أمام المستخدم:

التشغيل والإيقاف؛

الملفات الشخصية؛

الإعداد التلقائي (إمكانية استقبال إعدادات خادم proxy تلقائياً من ملف PAC)؛

عنوان خادم proxy؛

المنفذ؛

نوع proxy؛

الاتصال التلقائي (بدء الخدمات تلقائياً عند اكتشاف شبكة محددة)؛

تفعيل أو تعطيل المصادقة من قبل المستخدم؛

اتصال Proxy لجميع التطبيقات؛

اتصال للتطبيقات المختارة.

بخصوص النقطة الأخيرة…يمكنك اختيار التطبيق أو البرنامج المطلوب من القائمة، وسيمر كل حركة المرور من التطبيق المختار عبر خادم Proxy، مما يوفر الأمان عند استخدام البرنامج. وبالتالي، فإن السؤال حول كيفية تكوين خادم Proxy على Android، لم يعد يظهر، حتى بالنسبة لمستخدمي الإنترنت غير الآمنين.

كيفية إعداد Proxy الخاص بـ Telegram على Android#

عند التواصل عبر الإنترنت من خلال تطبيقات معينة، فإنك تحتاج إلى حماية بياناتك ومعلوماتك من المحتالين. أحد أشهر تطبيقات التواصل على الإنترنت هو Telegram. بمساعدة هذا البرنامج، لا يمكنك المراسلة فحسب، بل يمكنك أيضًا إجراء مكالمات فيديو.

بعد تثبيت التطبيق على الجهاز، تحتاج إلى معرفة كيفية إعداد الـ proxy في Telegram على نظام Android، بحيث يتم حماية جميع أنواع الاتصالات في البرنامج وتصفيتها عبر Proxy. يمكنك أيضاً إعداد المرشح بدون الحاجة إلى مهارات كبيرة في استخدام الجهاز. إنه بسيط وسهل وواضح.

للقيام بذلك، انتقل إلى بيانات Telegram والذاكرة، مرر لأسفل إلى النهاية وانتقل إلى إعدادات Proxy. أضف Proxy في قسم الاتصال. على أجهزة Android، إنه SOCKS5. في حقل الخادم أدخل IP من Proxy، في حقل المنفذ – منفذ SOCKS5 من خادم Proxy. آخر عناصر يجب إعدادها هي اسم المستخدم وكلمة المرور من خادم Proxy. بعد ملئها، يمكنك توصيل Proxy بـ Telegram واستخدام حركة المرور التي تمر عبر Proxy.

إعداد Proxy على الهاتف#

لكي يتمكن المستخدم من الإعداد، يجب أن تتوفر لديه مهارات معينة في تصفح الإنترنت ومعرفة بمعلومات محددة. هنا يجب أن تأخذ في الاعتبار احتمالية قد تواجه صعوبات مع تكوين Proxy. للإعداد، تحتاج إلى الحصول على صلاحيات Root، وهي من جهة تحسّن استخدام الهاتف، وفي نفس الوقت تؤدي إلى بعض الإزعاجات في استخدام الجهاز. وتتميز بأنه إذا كان لديك مثل هذه الصلاحيات، يمكنك استخدام هاتفك الذكي بدون حدود والحصول على حالة المسؤول. لكنها تؤدي أيضاً إلى قيود معينة. لن يتم تحديث التطبيقات المثبتة على الجهاز تلقائياً، وعند طلب تحديث والضغط على “قبول” يتم فقدان صلاحيات Root. لكن هذا يعود لاختيار الجميع.

اقتباس: لفهم السبب في احتياجك إلى صلاحيات Root على Android، وما إذا كنت بحاجة إليها فعلاً، يجب عليك أولاً التعرف على جميع الفوائد التي توفرها.

والآن، مباشرة، كيفية إعداد Proxy على هاتف Android. للقيام بذلك، تحتاج إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi في الإعدادات، تليها التبديل إلى الإعدادات الإضافية. اختر الإعدادات اليدوية وأدخل IP ومنفذ الاتصال.

هذه بيانات IP والمنفذ متاحة عند الطلب من الإنترنت – Proxies مجانية