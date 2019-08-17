Современный мир насыщен инновациями, яркими красками и событиями. Чтобы увидеть мир, больше не нужно далеко ехать. Все можно увидеть через монитор компьютера или смартфона, хотя это не заменит по-настоящему ярких впечатлений. Но как защитить свои персональные данные и информацию при общении, работе или просмотре Интернета?

Для этого существует специальный фильтр, называемый прокси-сервером. Он выполняет функции защиты персональных данных и анонимности пользователя, причем не только тогда, когда пользователь находится в Интернете. Особенность proxy-сервера сохранять анонимность вне Сети, делает его функциональность универсальной и практичной.

Настройки прокси для устройств Android#

Настроить прокси-сервер для Android можно на любом устройстве с этой операционной системой. Для этого необходимо скачать и установить одну из специальных программ, например одну из самых популярных и проверенных - ProxyDroid. После запуска перед пользователем появится удобный интерфейс с необходимыми настройками:

включать и выключать;

профили;

автоматическая настройка (возможность автоматического получения настроек прокси-сервера из PAC-файла);

адрес прокси-сервера;

порт;

тип прокси-сервера;

Автоподключение (автоматический запуск услуг при обнаружении указанной сети);

включает или отключает аутентификацию пользователя;

Прокси-соединение для всех приложений;

соединение для выбранных приложений.

Что касается последнего пункта… То есть вы можете выбрать из списка нужное приложение или программу, и весь трафик выбранной программы будет проходить через proxy-сервер, обеспечивая безопасность использования программы. Таким образом, вопрос о как настроить прокси-сервер на Androidбольше не возникает, даже у небезопасных пользователей Интернета.

Как установить прокси Telegram на Android#

При общении в Интернете через определенные приложения необходимо защищать свои данные и информацию от мошенников. Одно из самых популярных приложений для общения в Интернете - Telegram. С помощью этой программы можно не только переписываться, но и совершать видеозвонки.

После установки приложения на устройство, вам необходимо выяснить как настроить прокси в Telegram на андроиде, чтобы все виды связи в программе были защищены и фильтровались прокси. Настроить фильтр можно и без особых навыков в использовании устройства. Все просто, доступно и понятно.

Для этого перейдите в раздел “Данные и память Telegram”, прокрутите страницу вниз и перейдите к настройкам прокси. Добавьте прокси в разделе подключения. На устройствах Android это SOCKS5. В поле сервер введите IP от прокси, в поле порт - порт SOCKS5 от прокси-сервера. Последними элементами настройки являются логин и пароль от прокси-сервера. После их заполнения можно подключить прокси к Telegram и использовать трафик, проходящий через прокси.

Настройка прокси на телефоне#

Для настройки пользователю необходимо обладать определенными навыками навигации в Интернете и знать определенную информацию. Здесь следует учитывать вероятность возникновения трудностей при настройке прокси. Для настройки необходимо иметь root-права, которые как улучшают использование телефона с одной стороны, так и приводят к тому, что возникают некоторые неудобства в использовании устройства. Это характеризуется тем, что при наличии таких прав вы можете использовать свой смартфон без ограничений, получить статус суперпользователя. Но это также приводит к определенным ограничениям. Автоматическое обновление установленных на устройстве приложений не будет происходить, а при запросе обновления и нажатии кнопки “принять” root-права теряются. Но это уже дело каждого.

Цитата: Чтобы понять, зачем нужны root-права на android и нужны ли они вам, следует сначала узнать обо всех преимуществах, которые они дают.

А теперь непосредственно, как настроить прокси на андроид телефоне. Для этого в настройках необходимо подключиться к сети wi-fi, после чего перейти к дополнительным настройкам. Выберите ручные настройки и введите IP-адрес и порт подключения.

Эти данные об IP и портах можно получить по запросу из Интернета - бесплатные прокси-серверы