Kaasaegne maailm on küllastunud uuendustest, erksatest värvidest ja sündmustest. Maailma nägemiseks ei pea enam kaugele reisima. Kõik on näha läbi arvuti või nutitelefoni monitori, kuigi see ei asenda tõeliselt erksat kogemust. Kuidas aga kaitsta oma isikuandmeid ja teavet suheldes, töötades või Internetis sirvides?

Selleks on spetsiaalne filter, mida nimetatakse puhverserveriks. See täidab isikuandmete kaitse ja kasutaja anonüümsuse funktsioone, mitte ainult siis, kui kasutaja on võrgus. Proxy-serveri eripära hoida anonüümsust võrgust eemal, muudab selle funktsionaalsuse universaalseks ja praktiliseks.

Puhverserveri seaded Android-seadmetele#

Saate seadistada Androidi puhverserveri igas selle operatsioonisüsteemiga seadmes. Selleks peate alla laadima ja installima ühe eriprogrammidest, näiteks ühe populaarseima ja tõestatud - ProxyDroid. Pärast käivitamist ilmub kasutaja ette vajalike sätetega kasutajasõbralik liides:

sisse-ja väljalülitamine;

profiilid;

automaatne konfigureerimine (võimalus automaatselt vastu võtta puhverserveri sätteid PAC-failist);

puhverserveri aadress;

sadam;

puhverserveri tüüp;

Automaatne ühendus (teenuste automaatne käivitamine, kui tuvastatakse määratud võrk);

lubab või keelab kasutaja autentimise;

Puhverserveri ühendus kõigi rakenduste jaoks;

ühendus valitud rakenduste jaoks.

Viimase punkti kohta… Nii et saate nimekirjast valida vajaliku rakenduse või programmi ja kogu valitud liiklus liigub läbi puhverserveri, tagades programmi kasutamise turvalisuse. Seega küsimus, kuidas konfigureerida puhverserverit Androidis, ei teki enam isegi ebaturvaliste Interneti-kasutajate jaoks.

Telegrami puhverserveri seadistamine Androidile#

Teatud rakenduste kaudu Internetis suheldes peate kaitsma oma andmeid ja teavet petturite eest. Üks populaarsemaid Internetis suhtlemise rakendusi on Telegram. Selle programmi abil saate mitte ainult kirjavahetust, vaid ka videokõnesid teha.

Pärast rakenduse installimist seadmesse peate välja mõtlema kuidas proksi häälestada Telegram Androidi peal, et kõik programmis olevad suhtlustüübid oleksid kaitstud ja puhverserveri poolt filtreeritud. Filtri saab seadistada ka ilma suuremate oskusteta seadme kasutamisel. See on lihtne, juurdepääsetav ja arusaadav.

Selleks avage Telegrami andmed ja mälu, kerige alla ja minge puhverserveri sätetesse. Lisage ühenduse jaotisesse puhverserver. Android-seadmetes on see SOCKS5. Serveri väljale sisesta puhverserveri IP, pordi väljale – SOCKS5 port puhverserverist. Viimased seadistatavad üksused on puhverserveri sisselogimine ja parool. Pärast nende täitmist saate Telegramiga ühendada puhverserveri ja kasutada puhverserverit läbivat liiklust.

Puhverserveri seadistus telefonis#

Seadistamiseks peavad kasutajal olema teatud oskused Internetis navigeerimiseks ja teatud teabe tundmiseks. Siin peaksite arvestama tõenäosusega, et teil võib puhverserveri seadistamisel raskusi tekkida. Seadistamiseks peavad teil olema juurõigused, mis parandavad ühelt poolt telefoni kasutamist ja toovad kaasa asjaolu, et seadme kasutamisel on ebamugavusi. Seda iseloomustab asjaolu, et kui teil on sellised õigused, saate oma nutitelefoni piiranguteta kasutada, saada superkasutaja staatust. Kuid see toob kaasa ka teatud piirangud. Seadmesse installitud rakenduste automaatset värskendust ei värskendata ning värskenduse taotlemisel ja nupul „Nõustun” klõpsamisel kaovad juurõigused. Aga see on igaühe enda asi.

Tsitaat: selleks, et mõista, miks vajate Androidis juurõigusi ja kas teil on neid vaja, peaksite esmalt tutvuma kõigi nende pakutavate eelistega.

Ja nüüd otse, kuidas seadistada Android-telefonis puhverserverit. Selleks peate seadetes looma ühenduse wi-fi võrguga, millele järgneb lülitumine lisaseadetele. Valige käsitsi sätted ning sisestage IP ja ühendusport.

Need IP- ja pordiandmed on nõudmisel Internetist saadaval – tasuta puhverserverid