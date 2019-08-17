現代世界はイノベーション、明るい色、イベントで溢れています。もう世界を見るために遠くへ旅行する必要はありません。すべてはコンピューターやスマートフォンのモニターを通して見ることができますが、これは真に鮮明な体験に代わるものではありません。しかし、インターネットで通信、仕事、閲覧する際に、個人データや情報をどのように保護すればよいでしょうか?

この目的のために、プロキシ サーバーと呼ばれる特別なフィルターがあります。ユーザーがオンラインであるときだけでなく、ユーザーの個人データ保護と匿名性の機能を実行します。プロキシ サーバーの特徴は、匿名性をネットワークから守ることにより、その機能を普遍的かつ実用的なものにします。

Android デバイスのプロキシ設定#

このオペレーティング システムを搭載した任意のデバイスに Android 用のプロキシ サーバーを設定できます。これを行うには、最も人気があり実績のある ProxyDroid などの特別なプログラムの 1 つをダウンロードしてインストールする必要があります。起動後、必要な設定を含む使いやすいインターフェイスがユーザーの前に表示されます。

オンとオフ;

プロフィール;

自動構成 (PAC ファイルからプロキシ サーバー設定を自動的に受信する可能性)。

プロキシサーバーのアドレス。

港。

プロキシの種類。

自動接続（指定したネットワークが検出された場合にサービスを自動的に開始します）。

ユーザー認証を有効または無効にします。

すべてのアプリケーションのプロキシ接続。

選択したアプリケーションの接続。

最後の点については…必要なアプリケーションまたはプログラムをリストから選択すると、選択したアプリケーションまたはプログラムのすべてのトラフィックがプロキシ サーバーを通過するため、プログラムを使用する際のセキュリティが確保されます。したがって、次の質問は、 Androidでプロキシサーバーを設定する方法、安全性の低いインターネット ユーザーであっても、このような問題はもう発生しません。

Telegram プロキシを Android に設定する方法#

特定のアプリケーションを通じてインターネット上で通信する場合、データと情報を詐欺師から保護する必要があります。インターネット上のコミュニケーションで最も人気のあるアプリケーションの 1 つであるテレグラム。このプログラムを使用すると、通信するだけでなく、ビデオ通話を行うこともできます。

デバイスにアプリケーションをインストールした後、次のことを確認する必要があります。 プロキシの設定方法 Telegram Androidで, そのため、プログラム内のあらゆる種類の通信が保護され、プロキシによってフィルタリングされました。デバイスの使用にそれほど熟練していなくてもフィルターを設定することもできます。シンプルでアクセスしやすく、わかりやすいです。

これを行うには、[Telegram データとメモリ] に移動し、一番下までスクロールして、プロキシ設定に移動します。接続セクションにプロキシを追加します。 Android デバイスでは、SOCKS5 です。サーバーフィールドにプロキシからの IP を入力し、ポートフィールドにプロキシサーバーからの SOCKS5 ポートを入力します。最後に設定する項目は、プロキシ サーバーからのログインとパスワードです。これらを入力すると、プロキシを Telegram に接続し、プロキシを通過するトラフィックを使用できるようになります。

設定するには、ユーザーはインターネットをナビゲートし、特定の情報を知るための特定のスキルを持っている必要があります。ここでは、プロキシ構成で問題が発生する可能性を考慮する必要があります。設定するには、root 権限が必要です。これにより、電話の使用が向上する一方で、デバイスの使用にいくつかの不便が生じることになります。そのような権利を持っている場合、スマートフォンを制限なく使用でき、スーパーユーザーステータスを取得できるという事実が特徴です。しかし、それは一定の制限にもつながります。デバイスにインストールされているアプリケーションの自動更新は更新されず、更新を要求して「同意する」をクリックすると、root 権限が失われます。しかし、それは全員の仕事です。

引用: Android で root 権限が必要な理由と必要かどうかを理解するには、まず root 権限が提供するすべての利点について学ぶ必要があります。

そして今、直接、 Android スマートフォンでプロキシを設定する方法。これを行うには、設定で Wi-Fi ネットワークに接続し、その後追加の設定に切り替える必要があります。手動設定を選択し、IP と接続ポートを入力します。

これらの IP およびポート データは、インターネットからのリクエストに応じて利用可能です - 無料のプロキシ