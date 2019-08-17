现代世界的创新、明亮的色彩和活动已经饱和。你不必再走远路去看世界了。一切都可以通过电脑或智能手机显示器看到，尽管这并不能取代真正生动的体验。但在交流、工作或浏览互联网时，你如何保护你的个人数据和信息？

有一个特殊的过滤器，称为代理服务器，用于此目的。它执行个人数据保护和用户匿名的功能，不仅当用户在网上。代理服务器的特点是在网络中保持匿名，使其功能普遍和实用。

你可以在任何带有该操作系统的设备上为安卓系统设置代理服务器。要做到这一点，你需要下载并安装一个特殊的程序，如最流行和成熟的程序之一 - ProxyDroid。启动后，一个具有必要设置的用户友好界面将出现在用户面前：

开和关；

概况；

自动配置（可以自动接收来自PAC文件的代理服务器设置）；

代理服务器的地址；

该港口；

代理人的类型；

自动连接（当检测到指定网络时自动启动服务）；

启用或停用用户认证；

所有应用程序的代理连接；

为选定的应用程序提供连接。

关于最后一点…所以你可以从列表中选择必要的应用程序或程序，所有选择的流量将通过代理服务器，提供使用程序的安全性。因此，问题是 如何在Android上配置代理服务器即使对不安全的互联网用户来说，也不再出现这种情况。

当通过某些应用程序在互联网上进行通信时，你需要保护你的数据和信息免受欺诈者的影响。在互联网上最流行的通信应用程序之一 - Telegram。在这个程序的帮助下，你不仅可以通信，还可以进行视频通话。

在设备上安装应用程序后，你需要弄清楚 如何配置代理 Telegram 在 Android 上，因此，程序中的所有类型的通信都受到保护，被代理过滤。你也可以在没有太多使用技巧的情况下设置过滤器。这很简单，容易理解。

要做到这一点，请进入Telegram数据和内存，向下滚动到底部，进入代理设置。在连接部分添加一个代理。在安卓设备上，它是SOCKS5。在服务器领域输入代理的IP，在端口领域 - 代理服务器的SOCKS5端口。最后要设置的项目是代理服务器的登录名和密码。填写完毕后，你就可以将代理服务器连接到Telegram，并使用通过代理服务器的流量。

为了配置，用户需要有一定的技能来浏览互联网和了解某些信息。在这里，你应该考虑到你可能会遇到代理配置方面的困难。为了配置，你需要有root权限，这一方面改善了手机的使用，另一方面也导致了在使用设备时有一些不便。它的特点是，如果你有这样的权利，你可以无限制地使用你的智能手机，获得超级用户地位。但它也导致了某些限制。安装在设备上的应用程序的自动更新将不会被更新，而当你要求更新，并点击 “接受 “根的权利就会失去。但这是每个人的事。

引用：要了解为什么你需要安卓系统的root权限，以及你是否需要它们，你应该首先了解它们提供的所有好处。

而现在，直接、 如何在安卓手机上设置一个代理.要做到这一点，你需要在设置中连接到wi-fi网络，然后切换到其他设置。选择手动设置，并输入IP和连接端口。

这些IP和端口数据可以从互联网上获得—免费代理机构