英文proxy翻译为授权代表。 代理服务器 是用户和互联网之间的中介。首先，用户连接到它，然后连接到具有必要资源的其他服务器。这种连接具有许多无可争议的优点。然而，并不是每个人都知道如何 在Windows 7上配置一个代理服务器.让我们来看看这个问题的真相。

当任何设备连接到互联网时，以程序的形式安装特殊浏览器，并与代理服务器连接。小工具和个人电脑有一个独特的IP，它可以用来计算用户在哪里，找出供应商的代码和互联网访问的设备。连接后，所有数据被重定向到一个远程服务器，在那里被快速处理和分析。只有这样，请求才会被发送到网络，并作为所需信息返回到个人电脑。代理服务器作为一个链接。其中主要的承诺有以下几点：

检查临时存储器中是否有数据。如果有，就不重复搜索，这大大影响了交通经济。 多个用户之间共享网络访问。 确保保密性。信息不会被进一步传输，它停留在PC上。不可能按IP计算数据，因为将显示代理服务器的信息，顺便说一下，它甚至可能不在用户的居住国。 有了代理服务器，用户就不怕任何外部影响了，因为数据被过滤掉了，不必要的不会进入网络。 绕过封锁。在代理服务器的帮助下，你可以进入一些被封锁和禁止的网站。

要在你的电脑上设置一个代理服务器，你不必是一个专业人士，也不必了解所有的黑客东西。只要采取几个简单的步骤，你的数据就会得到安全的保护。

因此，首先，你需要进入 “控制面板”，选择 “浏览器的属性 “部分。 一个相应的窗口会出现，你需要在其中找到 “网络设置”。按下它。 在这里，软件提供您输入有关当前地址和工作端口的信息（如何找到 - 阅读下文）的指定代理。 在填写完相应的字段后，点击 “附加 “图标，选择 “协议的一个代理”。 我们打开浏览器，看到一个窗口要求输入代理设置中指定的登录和密码。如果授权是由IP指定的，则不需要额外输入数据。

如果在所有的操作之后，出现了错误或其他不可预见的事件，再试一次。但一定要按照说明进行，这样你这次就不会错过任何东西。

这 些 数 据 是 必 要 的，首 先 要 在” 设 置 ” 部 分 正 确 指 定。因 此 ， 如 果 你 没 有 这 些 资 料 ， 在 安 装 代 理 机 构 前 ， 必 须 事 先 了 解 一 下 。

要怎么做呢？这很简单。从 “开始 “菜单中选择 “网络和互联网”，进入本地网络连接属性。现在是 “此连接中使用的组件”。在这里，突出显示 “TPC/IP互联网协议 “并再次点击 “属性”。

检查服务器的使用情况是非常容易的：

如果 “自动获取IP地址 “图标被选中，则不使用代理；

如果活动字段是那些显示数字的字段（这是一个代理），一切都很好。

该端口仍然显示在相同的浏览器属性中，但在另一个项目中—“LAN设置”。

碰巧的是，代理参数应该在不同的浏览器中设置。我们要遵循不同的模式。设置只是手动和不同。

Mozilla Firefox。在您开始设置代理之前，您肯定要清除历史记录、缓存和cookies。之后，进入 “附加”-“网络”-“自定义”。在打开的窗口中输入需要的信息。 和以前的版本一样，清除历史记录。选择设置。然后按照路径：“浏览器” - “更改代理服务器设置”。在打开的框中找到 “连接”，并输入数据。 Chrome、Yandex之类的。打开浏览器，清除历史记录，进入设置。选择更改代理服务器设置，输入一个有效的地址和当前端口。

有时程序会突然崩溃。有很多原因。通常情况下，故障是带有互联网监控工具的防病毒程序。杀毒软件和代理之间有一个 “冲突”，因为第一个代理的设置不正确。

有时，一个以前 配置的代理服务器对Windows 7没有反应 浏览器更新后：以前的设置和数据被重置，存在差异，导致代理失败。

为了防止程序出现故障或在没有真正意外的情况下关闭，请仔细检查上述所有因素，正确输入数据，并反复检查。如果错误无法避免，请检查代理设置，如果不正确，请纠正。