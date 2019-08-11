English proxy को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अनुवादित किया जाता है। वह प्रॉक्सी सर्वर उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ है। सबसे पहले उपयोगकर्ता इससे जुड़ता है, और फिर आवश्यक संसाधनों के साथ अन्य सर्वर से जुड़ता है। इस तरह के कनेक्शन के कई निर्विवाद फायदे हैं। हालाँकि, हर कोई नहीं जानता कि कैसे Windows 7 पर proxy server कॉन्फ़िगर करें। आइए इस बात को स्पष्ट करते हैं।

यही कारण है कि यह इसी तरह होना चाहिए।#

जब कोई भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो प्रोग्राम के रूप में विशेष ब्राउज़र इंस्टॉल किए जाते हैं और प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्शन बनाया जाता है। गैजेट और पीसी में एक अद्वितीय आईपी होता है, जिसका उपयोग यह गणना करने के लिए किया जा सकता है कि उपयोगकर्ता कहां है, प्रदाता के कोड और उस डिवाइस का पता लगाने के लिए जिससे इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। कनेक्ट होने पर, सभी डेटा को एक दूरस्थ सर्वर पर पुनर्निर्देशित किया जाता है, जहां इसे बहुत तेज़ी से संसाधित और विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद ही अनुरोध नेटवर्क पर भेजा जाएगा और आवश्यक जानकारी के रूप में पीसी पर वापस लौटाया जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर एक लिंक के रूप में कार्य करता है। मुख्य प्रतिबद्धताओं में निम्नलिखित हैं:

अस्थायी मेमोरी में डेटा उपलब्धता की जांच करें। यदि कोई है, तो खोज दोहराई नहीं जाती, जो ट्रैफ़िक अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करती है। एकाधिक उपयोगकर्ताओं के बीच नेटवर्क पहुंच साझा करना। गोपनीयता सुनिश्चित करना। जानकारी आगे नहीं भेजी जाएगी, यह PC पर ही रहती है। IP द्वारा डेटा की गणना करना संभव नहीं है, क्योंकि proxy server की जानकारी प्रदर्शित होगी, जो वैसे ही उपयोगकर्ता के निवास देश में नहीं हो सकता है। प्रॉक्सी सर्वर के साथ, उपयोगकर्ता किसी भी बाहरी प्रभाव से डरता नहीं है, क्योंकि डेटा फ़िल्टर हो जाता है और अनावश्यक नेटवर्क में नहीं आता है। लॉकडाउन को बायपास करना। proxy server की मदद से आप कुछ अवरुद्ध और प्रतिबंधित साइटों तक पहुंच सकते हैं।

सेटअप कैसे करें: 5 आसान कदम#

अपने कंप्यूटर पर प्रॉक्सी सर्वर सेटअप करने के लिए, आपको प्रोफेशनल होने या हैकिंग के बारे में सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस कुछ आसान कदम उठाएं और आपका डेटा सुरक्षित रहेगा।

तो शुरुआत के लिए, आपको “Control Panel” में जाना है, फिर “Properties of the browser” सेक्शन को सेलेक्ट करना है। एक संबंधित विंडो दिखाई देगी और आपको उसमें “नेटवर्क सेटिंग्स” ढूंढनी होगी। इसे दबाएं। यहां सॉफ्टवेयर आपको निर्दिष्ट प्रॉक्सी के वर्तमान एड्रेस और वर्किंग पोर्ट (कैसे पता करें – नीचे पढ़ें) के बारे में जानकारी दर्ज करने के लिए कहता है। संबंधित फील्ड भरने के बाद, “additional” आइकन पर क्लिक करें और “one proxy for protocols” को सेलेक्ट करें। हम ब्राउज़र खोलते हैं और एक विंडो देखते हैं जो प्रॉक्सी सेटिंग में निर्दिष्ट लॉगिन और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहती है। यदि IP द्वारा authorization सेट है, तो कोई अतिरिक्त डेटा दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि सभी जोड़तोड़ के बाद कोई त्रुटि या अन्य अप्रत्याशित घटनाएँ होती हैं, तो पुनः प्रयास करें। लेकिन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ताकि इस बार आप कुछ भी न चूकें।

ये डेटा सबसे पहले “Settings” सेक्शन में उन्हें सही तरीके से निर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, यदि आपके पास यह जानकारी नहीं है, तो प्रॉक्सी इंस्टॉल करने से पहले निश्चित रूप से इसे पहले से जान लें।

इसमें क्या लगेगा? यह बहुत सरल है। “प्रारंभ” मेनू से “नेटवर्क और इंटरनेट” चुनें और स्थानीय नेटवर्क कनेक्शन गुणों पर जाएं। अब “इस संबंध में प्रयुक्त घटक”। यहां, “टीपीसी/आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल” को हाइलाइट करें और फिर से “गुण” पर क्लिक करें।

सर्वर के उपयोग की जांच करना बहुत आसान है:

यदि “स्वचालित रूप से आईपी पता प्राप्त करें” आइकन चेक किया गया है, तो प्रॉक्सी का उपयोग नहीं किया जाता है;

यदि सक्रिय फ़ील्ड वे हैं जो संख्याएँ प्रदर्शित करते हैं (यह एक प्रॉक्सी है), तो सब कुछ ठीक है।

पोर्ट अभी भी उसी ब्राउज़र प्रॉपर्टीज में दिखता है, लेकिन दूसरे आइटम में – “LAN Setup”।

ऐसा होता है कि प्रॉक्सी पैरामीटर विभिन्न ब्राउज़र में सेट किए जाने चाहिए। हमें एक अलग पैटर्न का पालन करना होगा। सेटिंग केवल मैनुअल है और अलग है।

Mozilla Firefox। प्रॉक्सी सेटअप शुरू करने से पहले, आपको निश्चित रूप से हिस्ट्री, कैश और कुकीज को साफ करना चाहिए। उसके बाद, “Additional” – “Network” – “Customize” में दर्ज करें। खुली हुई विंडो में आवश्यक जानकारी दर्ज करें। जैसे पिछले संस्करण में, हिस्ट्री को साफ करें। सेटिंग्स सेलेक्ट करें। फिर इस पाथ का पालन करें: “Browser” – “Change proxy server settings”। खुले हुए बॉक्स में “Connections” खोजें और डेटा दर्ज करें। क्रोम, यांडेक्स और सामान। ब्राउज़र खोलें, इतिहास साफ़ करें, सेटिंग्स पर जाएँ। प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स में परिवर्तन का चयन करें, एक वैध पता और वर्तमान पोर्ट दर्ज करें।

कभी-कभी प्रोग्राम अचानक क्रैश हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं। अक्सर फॉल्ट एक एंटीवायरस प्रोग्राम है जिसमें Internet monitoring उपयोगिता होती है। गलत प्रॉक्सी सेटिंग के कारण एंटीवायरस और प्रॉक्सी के बीच एक “conflict” है।

कभी-कभी एक पहले कॉन्फ़िगर किया गया प्रॉक्सी सर्वर विंडोज 7 पर प्रतिक्रिया नहीं देता है ब्राउज़र अपडेट के बाद: पिछली सेटिंग और डेटा रीसेट हो जाते हैं, ऐसी विसंगतियां होती हैं जो प्रॉक्सी को विफल कर देती हैं।

प्रोग्राम को खराब होने या वास्तविक आश्चर्य के बिना बंद होने से रोकने के लिए, सभी ऊपर वर्णित कारकों की सावधानीपूर्वक जांच करें, डेटा सही तरीके से दर्ज करें, और उन्हें दोबारा जांचें। यदि त्रुटि से बचा नहीं जा सकता है, तो प्रॉक्सी सेटिंग की जांच करें, यदि वे गलत हैं, तो स्थिति को ठीक करें।