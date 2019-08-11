Konfigurace proxy na Windows 7
Jak správně nakonfigurovat proxy v systému Windows 7. Proč a co dělat, pokud nakonfigurovaný proxy neodpovídá.
Anglický proxy je překládán jako autorizovaný zástupce. Ten proxy server je prostředníkem mezi uživatelem a internetem. Nejprve se uživatel připojí k němu a poté k dalším serverům s potřebnými prostředky. Takové spojení má řadu nesporných výhod. Ne každý však ví, jak na to nakonfigurovat proxy server v systému Windows 7. Pojďme si to ujasni.
To je právě důvod, proč to tak má být.#
Když je libovolné zařízení připojeno k Internetu, instalují se speciální prohlížeče ve formě programů a provádí se připojení k proxy serveru. Zařízení a PC má jedinečnou IP adresu, kterou lze použít k určení, kde se uživatel nachází, k zjištění kódu poskytovatele a zařízení, ze kterého se provádí přístup k Internetu. Při připojení se všechna data přesměrují na vzdálený server, kde se velmi rychle zpracují a analyzují. Teprve poté se požadavek odešle do sítě a vrátí se na PC jako požadované informace. Proxy server slouží jako spojovací článek. Mezi hlavní funkcemi patří následující:
- Kontrola dostupnosti dat v dočasné paměti. Pokud tam nějaká jsou, vyhledávání se neopakuje, což výrazně ovlivňuje úsporu provozu.
- Sdílení přístupu k síti mezi více uživateli.
- Zajištění důvěrnosti. Informace se nepředá dále, zůstane na PC. Není možné data vypočítat podle IP adresy, protože se zobrazí informace o proxy serveru, který ostatně může být ani v zemi pobytu uživatele.
- S proxy serverem se uživatel nemusí obávat žádných vnějších vlivů, protože jsou data filtrována a nepotřebné informace se do sítě nedostanou.
- Obcházení blokád. S pomocí proxy serveru se lze dostat na některé blokované a zakázané weby.
Jak nastavit: 5 jednoduchých kroků#
Abyste nastavili proxy server na svém počítači, nemusíte být profesionál a rozumět všem hackerským věcem. Stačí provést pár jednoduchých kroků a vaše data budou bezpečně chráněna.
- Nejdříve musíte jít do “Ovládacího panelu”, vybrat sekci “Vlastnosti prohlížeče”.
- Zobrazí se příslušné okno a v něm budete muset najít “Nastavení sítě”. Klikněte na něj.
- Software vám zde nabídne zadat informace o aktuální adrese a pracovním portu (jak jej zjistit – čtěte níže) zadaného proxy serveru.
- Po vyplnění příslušných polí klikněte na ikonu “dodatečné” a vyberte “jedno proxy protokoly”.
- Otevřeme prohlížeč a vidíme okno s výzvou k zadání přihlašovacího jména a hesla zadaného v nastavení proxy serveru. Pokud je autorizace zadána pomocí IP, není vyžadován žádný dodatečný zásah.
Pokud se po všech manipulacích vyskytne chyba nebo jiné nepředvídané situace, zkuste to znovu. Ale nezapomeňte důsledně postupovat podle pokynů, abyste tentokrát nic neopominuli.
Jak zjistit adresu proxy serveru a port#
Tyto údaje jsou nejdříve všeho potřebné k jejich správnému zadání v sekci “Nastavení”. Proto pokud tyto informace nemáte, před instalací proxy serveru si je určitě předem zjistěte.
Co k tomu potřebujete? Je to velmi jednoduché. Z nabídky “Start” vyberte “Síť a Internet” a jděte do vlastností místního síťového připojení. Nyní na “Komponenty používané v tomto připojení”. Zde zvýrazněte “TCP/IP protokol Internet” a znovu klikněte na “Vlastnosti”.
Velmi snadno se kontroluje používání serveru:
- Pokud je zaškrtnuta ikona “Získat IP adresu automaticky”, proxy server se nepoužívá;
- Pokud jsou aktivní pole ta, která zobrazují čísla (toto je proxy), je vše v pořádku.
Port se stále zobrazuje ve stejných vlastnostech prohlížeče, ale v jiné položce – “Nastavení sítě LAN”.
Proxy server pro různé prohlížeče#
Stává se, že parametry proxy serveru musí být nastaveny v různých prohlížečích. Budeme muset postupovat podle jiného schématu. Nastavení je pouze ruční a liší se.
- Mozilla Firefox. Než začnete nastavovat proxy server, určitě byste měli vymazat historii, mezipaměť a cookies. Poté vstupte do “Dodatečné” – “Síť” – “Přizpůsobit”. V otevřeném okně zadejte požadované informace.
- Jako v předchozí verzi vymažte historii. Vyberte nastavení. Poté postupujte takto: “Prohlížeč” – “Změnit nastavení proxy serveru”. V otevřeném okně najděte “Připojení” a zadejte údaje.
- Chrome, Yandex a podobně. Otevřete prohlížeč, vymažte historii, přejděte do nastavení. Vyberte změny nastavení proxy serveru, zadejte platnou adresu a aktuální port.
Proč proxy nefunguje#
Někdy se program může náhle zhroutit. Důvodů je mnoho. Často je viníkem antivirus s programem monitorování Internetu. Mezi antivirem a proxy vzniká “konflikt” kvůli nesprávnému nastavení proxy prvního z nich.
Někdy dříve nakonfigurovaný proxy server neodpovídá na Windows 7 po aktualizaci prohlížeče: předchozí nastavení a data se resetují, objevují se rozpory, které způsobují selhání proxy.
Aby se zabránilo chybnému fungování nebo vypnutí programu bez opravdového překvapení, pečlivě zkontrolujte všechny výše popsané faktory, správně zadejte údaje a zkontrolujte je znovu. Pokud se chybě nelze vyhnout, zkontrolujte nastavení proxy, pokud jsou nesprávná, situaci opravte.