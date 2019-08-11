英語の代理は「authorized representative（権限のある代表者）」と翻訳されます。 プロキシサーバー ユーザーとインターネットの間の仲介者です。まずユーザーはそれに接続し、次に必要なリソースを持つ他のサーバーに接続します。このような接続には、議論の余地のない多くの利点があります。ただし、誰もがその方法を知っているわけではありません Windows 7 でプロキシ サーバーを構成する。では、その真相を見ていきましょう。

デバイスがインターネットに接続されると、特殊なブラウザがプログラムの形式でインストールされ、プロキシサーバーへの接続が確立されます。ガジェットやPCには一意のIPがあり、これを使用してユーザーの場所を特定したり、プロバイダーのコードと Internet接続が行われるデバイスを調べたりできます。接続すると、すべてのデータがリモートサーバーにリダイレクトされ、そこで非常に迅速に処理および分析されます。その後、初めてリクエストがネットワークに送信され、必要な情報としてPCに返されます。プロキシサーバーはリンクとして機能します。主な役割は以下の通りです：

一時メモリ内のデータが利用可能かどうかを確認します。存在する場合、検索は繰り返されないため、トラフィックの経済性に大きな影響を与えます。 複数のユーザー間でネットワーク アクセスを共有します。 機密性を確保します。情報はそれ以上送信されず、PC に留まります。プロキシサーバーの情報が表示されるため、IP からデータを計算することはできません。ちなみに、このプロキシサーバーはユーザーの居住国にさえ存在しないかもしれません。 プロキシサーバーを使用すれば、ユーザーは外部からの影響を心配する必要はありません。データがフィルタリングされ、不要な情報がネットワークに入りません。 ロックダウンの回避。プロキシサーバーを使用すれば、ブロックされたり禁止されたりしているサイトにアクセスできます。

コンピュータにプロキシサーバーを設定するために、プロフェッショナルになったり、ハッキング関連のすべてを理解したりする必要はありません。いくつかの簡単なステップに従うだけで、データが安全に保護されます。

それでは、「コントロール パネル」に移動し、「ブラウザのプロパティ」セクションを選択します。 対応するウィンドウが表示され、その中から「ネットワーク設定」を見つける必要があります。それをクリックしてください。 ここではソフトウェアが、現在のアドレスと指定されたプロキシの動作ポート（確認方法は以下をご覧ください）に関する情報を入力するよう促します。 対応するフィールドに入力した後、「追加」アイコンをクリックし、「プロトコル用に 1 つのプロキシ」を選択します。 ブラウザを開くと、プロキシ設定で指定されたログイン名とパスワードの入力を求めるウィンドウが表示されます。IP認証が指定されている場合は、追加のデータ入力は不要です。

すべての操作を行った後、エラーまたは他の予期しない問題が発生した場合は、もう一度実行してください。ただし、今回は何も見落とさないように、指示に従うようにしてください。

これらのデータは、特に「設定」セクションで正しく指定するために必要です。したがって、この情報を持っていない場合は、プロキシをインストールする前に、必ず事前に確認してください。

何が必要でしょうか？非常にシンプルです。「スタート」メニューから「ネットワークとインターネット」を選択し、ローカルネットワーク接続のプロパティに移動します。ここで「このコネクションで使用されるコンポーネント」を開きます。「TPC/IP インターネット プロトコル」をハイライトして、再び「プロパティ」をクリックします。

サーバーの使用状況を確認するのは非常に簡単です：

「IP アドレスを自動的に取得する」アイコンがチェックされている場合、プロキシは使用されません。

アクティブなフィールドが数字を表示している場合（これはプロキシです）、問題ありません。

ポートは引き続き同じブラウザのプロパティに表示されますが、別の項目「LAN セットアップ」に表示されます。

さまざまなブラウザ用のプロキシ サーバー#

場合によっては、異なるブラウザーでプロキシ パラメーターを設定する必要があります。別のパターンに従う必要があります。設定は手動のみで異なります。

Mozilla Firefox。プロキシの設定を開始する前に、履歴、キャッシュ、クッキーを必ずクリアしてください。その後、「詳細」→「ネットワーク」→「カスタマイズ」に移動します。開いたウィンドウに必要な情報を入力します。 前バージョンと同様に履歴をクリアします。設定を選択します。次に、「ブラウザ」-「プロキシ サーバー設定の変更」のパスに従います。開いたボックスで「接続」を見つけてデータを入力します。 Chrome、Yandex など。ブラウザを開き、履歴をクリアして、設定に移動します。プロキシサーバー設定の変更を選択し、有効なアドレスと現在のポートを入力します。

プログラムが突然クラッシュすることがあります。原因は様々です。よくあるのは、インターネット監視機能を備えたアンチウイルスプログラムが原因となることです。アンチウイルスとプロキシの間に「競合」が生じるのは、最初のプログラムのプロキシ設定が正しくないためです。

時には以前の 設定されたプロキシ サーバーが Windows 7 に応答しない ブラウザの更新後: 以前の設定とデータがリセットされ、不一致が発生してプロキシが失敗します。

プログラムの誤動作や予期しないシャットダウンを防ぐため、上記のすべての要因を慎重に確認し、データを正しく入力してから再度確認してください。エラーが避けられない場合は、プロキシ設定を確認し、不正な場合は状況を修正してください。