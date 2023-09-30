どのように私は私のプロキシサーバのアドレスを見つける - 今すぐプロキシの秘密を解除！

複雑なネットワークの世界では、プロキシ サーバーのアドレスを理解することが極めて重要です。プロキシ IP アドレスは、デジタル領域におけるエイリアスであり、オンライン セキュリティ、プライバシー、匿名性を強化するために非常に重要です。この詳細なガイドでは、さまざまなプラットフォーム間でプロキシ サーバー アドレスを識別する方法を検討し、この知識の重要性を強調します。

プロキシ アドレスの発掘: 概要#

macOS システム上のプロキシ アドレスを明らかにするには、Apple ロゴをクリックして開始します。開ける システム環境設定 そして、に移動します ネットワーク セクション。ここには、Wi-Fi や Bluetooth などのさまざまな接続タイプがリストされています。 Wi-Fi などのネットワーク接続を選択し、 アドバンスド ボタン。への移行 プロキシ タブをクリックして、プロキシ プロトコル、アドレス、ポート番号を表示および確認します。

Windows 愛好家の場合は、まず次のリンクにアクセスしてください。 コントロールパネル。案内する インターネット設定 そしてその下に 接続 タブでクリックします LAN設定。ウィンドウにプロキシ サーバーの詳細が表示されます。プロキシ サーバーがアクティブな場合、アドレスとポートが [プロキシ サーバー] セクションに表示されます。

Google Chrome#

Google Chrome で、まず次の場所に移動します。 設定。スクロールして見つけます アドバンスド オプションを選択してください システム。ここで、 をクリックしてください コンピューターのプロキシ設定を開く プロキシサーバーアドレスを表示します。

Microsoft EdgeおよびMozilla Firefox#

Microsoft EdgeおよびMozilla Firefoxのユーザーの場合、最初のステップは 設定。次に進んでください ネットワーク & インターネット そして プロキシ。このパスがプロキシサーバーアドレスの開示に導きます。

プラットフォーム ナビゲーションパス macOS Apple ロゴ > システム環境設定 > ネットワーク > 詳細設定 > プロキシ Windows コントロールパネル > インターネットオプション > 接続 > LAN設定 Google Chrome 設定 > 詳細 > システム Microsoft Edge、Mozilla Firefox 設定 > ネットワークとインターネット > プロキシ

手動による方法に加えて、オンラインツールや専門ソフトウェアを使用することで、ネットワークを詳細にスキャンし、稼働中のプロキシサーバーを特定できます。これらのデジタルツールは、プロキシサーバーアドレスを効率的に確認する合理的な方法を提供し、安心と安全を実現します。

知識は力です。プロキシサーバーアドレスを理解することは、単なる技術的な形式を超え、オンラインセキュリティとプライバシー強化の基盤となります。それはオンラインの存在を保護し、適切なプロキシ設定を確保し、効率的なウェブスクレイピングおよびその他のオンラインアクティビティへの道を切り開くための灯台です。

プロキシサーバーを利用することは、オンライン匿名性とセキュリティを強化するための強力なソリューションです。プロキシは仲介役として機能し、インターネットリクエストを転送しながらIPアドレスを隠蔽します。この二重の役割によってオンラインセキュリティとプライバシーが向上し、プロキシはデジタル世界における必須ツールとなります。

つまるところ、プロキシサーバーアドレスを特定するという追求は、強化されたオンラインセキュリティ、プライバシー、匿名性に向かう過程です。この包括的なガイドはロードマップを提供し、様々なプラットフォーム向けのインサイトと方向性を示し、このデジタル上の探求に十分に備えられるようにします。

セキュリティとプライバシーが最重要視されるデジタル環境において、プロキシサーバーアドレスを理解し検証することは有益なだけでなく、不可欠です。この旅に乗り出し、知識で自分を武装し、デジタル世界を自信を持って進み、強化されたセキュリティとプライバシーに安心できます。

非表示のプロキシ サーバーを見つけるには、Nmap や ProxyHunter などのツールを使用して、ネットワーク上の開いているプロキシ サーバーをスキャンします。これらのツールは、存在を隠すように構成されているプロキシ サーバーを特定するのに役立ちます。さらに、オンラインのプロキシ リストや、ユーザーが非表示のプロキシ サーバーに関する情報を共有するフォーラムを確認することもできます。この知識を責任を持って、適用される法律および規制に従って使用することを忘れないでください。

プロキシ IP アドレスは追跡できますか?#

はい、プロキシ IP アドレスは元のソースまで追跡できます。

プロキシ アドレスをバイパスするには、次の手順に従います。

1. Web ブラウザを開いて設定に移動します。

2. ネットワークまたはプロキシ設定を探します。

3. プロキシ設定を無効にするかオフにします。

ネットワーク構成やネットワーク管理者による制限によっては、プロキシ アドレスのバイパスが常に可能であるとは限らないことに注意してください。

はい、プロキシサーバーは追跡可能です。ただし、追跡可能性のレベルはプロキシサーバーのセットアップと設定に依存します。多くの場合、プロキシサーバーはユーザーの元のIPアドレスを隠すように意図的に設計されており、オンラインアクティビティの追跡をより困難にします。しかし、高度な技術とフォレンジック分析により、元のIPアドレスを明かしたり、プロキシサーバーを通じてユーザーのアクティビティを追跡したりすることができる場合があります。