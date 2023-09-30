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मैं अपना प्रॉक्सी सर्वर एड्रेस कैसे खोज सकता हूँ - अपने प्रॉक्सी रहस्य अभी जानें!

आसानी से अपना प्रॉक्सी सर्वर पता पता लगाएं! हमारे व्यापक गाइड के साथ अंतिम ऑनलाइन सुरक्षा और गुमनामी सुनिश्चित करें। अभी गोता लगाएँ!

प्रकाशित30 सितंबर 2023
अपडेट किया गया20 जनवरी 2024
पढ़ने का समय5 मिनट
लेखकBrandon Perry
इस लेख में 16 अनुभाग
  1. प्रॉक्सी पता खोजना: एक परिचय
  2. macOS
  3. Windows
  4. ब्राउज़र:
  5. Google Chrome
  6. माइक्रोसॉफ्ट एज और मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स
  7. तालिका: Proxy सर्वर पते का स्थान
  8. Proxy सर्वर पते के डिटेक्टर का उपयोग करना:
  9. अपने Proxy पते को जानने का गहरा महत्व:
  10. गहन जानकारी: प्रॉक्सी सर्वर और उन्नत सुरक्षा
  11. निष्कर्ष:
  12. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  13. मैं छिपे हुए प्रॉक्सी सर्वर को कैसे खोज सकता हूँ?
  14. क्या प्रॉक्सी IP एड्रेस को ट्रेस किया जा सकता है?
  15. आप प्रॉक्सी एड्रेस को कैसे बायपास करते हैं?
  16. क्या प्रॉक्सी सर्वर को ट्रेस किया जा सकता है?
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नेटवर्किंग की जटिल दुनिया में, अपने प्रॉक्सी सर्वर पते को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका प्रॉक्सी IP पता डिजिटल जगत में आपकी एक अलग पहचान है, जो ऑनलाइन सुरक्षा, गोपनीयता और गुमनामी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह विस्तृत गाइड विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आपके प्रॉक्सी सर्वर पते की पहचान करने के तरीकों का पता लगाती है और इस ज्ञान के महत्व को उजागर करती है।

प्रॉक्सी पता खोजना: एक परिचय#

macOS#

Apple Store में लकड़ी की मेज़ पर macOS Mojave डेस्कटॉप दिखाता iMac

macOS सिस्टम पर प्रॉक्सी पता खोजने के लिए, Apple लोगो पर क्लिक करके शुरुआत करें। खोलें System Preferences और नेविगेट करें नेटवर्क सेक्शन में। यहाँ Wi-Fi और Bluetooth जैसे विभिन्न कनेक्शन प्रकार सूचीबद्ध हैं। अपने नेटवर्क कनेक्शन को चुनें, उदाहरण के लिए Wi-Fi, और क्लिक करें एडवांस्ड बटन पर। नेविगेट करें प्रॉक्सी टैब पर अपने प्रॉक्सी प्रोटोकॉल, पते और पोर्ट नंबर को देखने और सत्यापित करने के लिए।

Windows#

Windows 11 स्टार्ट स्क्रीन वाले लैपटॉप पर टाइप करता सूट पहने व्यक्ति

विंडोज़ प्रेमियों के लिए, इस तक पहुंच कर आरंभ करें कंट्रोल पैनल. पर जाए इंटरनेट विकल्प और के अंतर्गत कनेक्शन टैब, पर क्लिक करें लैन सेटिंग्स। एक विंडो प्रॉक्सी सर्वर विवरण प्रदर्शित करता है। यदि कोई प्रॉक्सी सर्वर सक्रिय है, तो पता और पोर्ट Proxy Server सेक्शन के तहत दृश्यमान हैं।

ब्राउज़र:#

Google Chrome#

कॉफ़ी कप के पास Google होमपेज वाले MacBook पर टाइप करते हाथ

Google Chrome में, नेविगेट करके प्रारंभ करें सेटिंग्स. इसका पता लगाने के लिए स्क्रॉल करें एडवांस्ड विकल्प चुनें और चुनें सिस्टम. यहां पर क्लिक करें अपने कंप्यूटर की प्रॉक्सी सेटिंग्स खोलें proxy सर्वर के पते को प्रकट करने के लिए।

माइक्रोसॉफ्ट एज और मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स#

Microsoft Edge लोगो और नाम दिखाती लैपटॉप स्क्रीन

Microsoft Edge या Mozilla Firefox के उपयोगकर्ताओं के लिए, यात्रा यहाँ से शुरू होती है सेटिंग्स. के लिए आगे बढ़ें नेटवर्क & इंटरनेट और पर समाप्त करें Proxy। यह पथ proxy सर्वर के पते के प्रकटीकरण की ओर ले जाता है।

तालिका: Proxy सर्वर पते का स्थान#

प्लेटफ़ॉर्मनेविगेशन पथ
macOSApple Logo > System Preferences > Network > Advanced > Proxies
WindowsControl Panel > Internet Options > Connections > LAN Settings
Google Chromeसेटिंग्स > उन्नत > सिस्टम
Microsoft Edge, Mozilla FirefoxSettings > Network & Internet > Proxy

Proxy सर्वर पते के डिटेक्टर का उपयोग करना:#

मैनुअल तरीकों के अलावा, ऑनलाइन टूल्स और विशेष सॉफ्टवेयर आपके नेटवर्क को विस्तार से स्कैन कर सकते हैं, जिससे किसी भी चल रहे proxy सर्वर का पता चलता है। ये डिजिटल जांचकर्ता आपके proxy सर्वर के पते को निर्धारित करने का एक सुव्यवस्थित और प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप अच्छी तरह सूचित और सुरक्षित हैं।

अपने Proxy पते को जानने का गहरा महत्व:#

ज्ञान शक्ति है। आपके प्रॉक्सी सर्वर पते को समझना तकनीकी औपचारिकता से परे है, जो ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता को बढ़ाने के लिए आधारशिला के रूप में उभर रहा है। यह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो ऑनलाइन उपस्थिति को सुरक्षित रखने, सही प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन सुनिश्चित करने और कुशल वेब स्क्रैपिंग और अन्य ऑनलाइन गतिविधियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मार्गदर्शन करता है।

गहन जानकारी: प्रॉक्सी सर्वर और उन्नत सुरक्षा#

ऑनलाइन गुमनामी और सुरक्षा के लिए प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग गेम-चेंजर हो सकता है। प्रॉक्सी मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, आपके आईपी पते को छिपाते हुए इंटरनेट अनुरोधों को अग्रेषित करते हैं। यह दोहरी भूमिका ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता को बढ़ाती है, जिससे प्रॉक्सी डिजिटल दुनिया में एक अमूल्य संपत्ति बन जाती है।

निष्कर्ष:#

संक्षेप में, आपके प्रॉक्सी सर्वर पते को खोजने की खोज मजबूत ऑनलाइन सुरक्षा, गोपनीयता और गुमनामी की ओर एक यात्रा है। यह व्यापक मार्गदर्शिका एक रोडमैप प्रदान करती है, जो विभिन्न प्लेटफार्मों के लिए अंतर्दृष्टि और दिशानिर्देश प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करती है कि आप इस डिजिटल अभियान में अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।

डिजिटल परिदृश्य में, जहां सुरक्षा और गोपनीयता सर्वोपरि है, अपने प्रॉक्सी सर्वर पते को समझना और सत्यापित करना न केवल फायदेमंद है, बल्कि अनिवार्य भी है। इस यात्रा पर निकलें, अपने आप को ज्ञान से लैस करें, और बढ़ी हुई सुरक्षा और गोपनीयता के आश्वासन के साथ डिजिटल दुनिया में आत्मविश्वास से आगे बढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न#

मैं छिपे हुए प्रॉक्सी सर्वर को कैसे खोज सकता हूँ?#

एक छिपे हुए प्रॉक्सी सर्वर को खोजने के लिए, आप Nmap या ProxyHunter जैसे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं नेटवर्क पर खुले प्रॉक्सी सर्वर को स्कैन करने के लिए। ये टूल्स आपको उन प्रॉक्सी सर्वर की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जो अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए हो सकते हैं। इसके अलावा, आप ऑनलाइन प्रॉक्सी सूचियों या फोरम की जांच कर सकते हैं जहां उपयोगकर्ता छिपे हुए प्रॉक्सी सर्वर के बारे में जानकारी साझा करते हैं। इस ज्ञान का जिम्मेदारी से और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार उपयोग करें।

क्या प्रॉक्सी IP एड्रेस को ट्रेस किया जा सकता है?#

हाँ, प्रॉक्सी IP एड्रेस को इसके मूल स्रोत तक ट्रेस किया जा सकता है।

आप प्रॉक्सी एड्रेस को कैसे बायपास करते हैं?#

प्रॉक्सी पते को बायपास करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. अपने वेब ब्राउज़र को खोलें और सेटिंग्स पर जाएँ।
2. नेटवर्क या प्रॉक्सी सेटिंग्स को खोजें।
3. प्रॉक्सी सेटिंग को अक्षम या बंद करें।

कृपया ध्यान दें कि प्रॉक्सी एड्रेस को बायपास करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और नेटवर्क व्यवस्थापक द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों के आधार पर।

क्या प्रॉक्सी सर्वर को ट्रेस किया जा सकता है?#

हां, प्रॉक्सी सर्वर का पता लगाया जा सकता है। हालाँकि, ट्रैसेबिलिटी का स्तर प्रॉक्सी सर्वर के सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। कई मामलों में, प्रॉक्सी सर्वर जानबूझकर उपयोगकर्ता के मूल आईपी पते को छिपाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिससे उनकी ऑनलाइन गतिविधियों का पता लगाना अधिक कठिन हो जाता है। हालाँकि, उन्नत तकनीक और फोरेंसिक विश्लेषण अभी भी मूल आईपी पते को उजागर करने या प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से उपयोगकर्ता की गतिविधियों को ट्रैक करने में सक्षम हो सकते हैं।