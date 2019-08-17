आधुनिक दुनिया नवाचारों, चमकीले रंगों और घटनाओं से भरी हुई है। अब आपको दुनिया देखने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ कंप्यूटर या स्मार्टफोन मॉनिटर के माध्यम से देखा जा सकता है, हालांकि यह वास्तव में एक ज्वलंत अनुभव को प्रतिस्थापित नहीं करता है। लेकिन संचार करते समय, काम करते समय या इंटरनेट ब्राउज़ करते समय आप अपने व्यक्तिगत डेटा और जानकारी की सुरक्षा कैसे करते हैं?

इसके लिए proxy server नामक एक विशेष फ़िल्टर है। यह उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के कार्यों को पूरा करता है, न केवल तब जब उपयोगकर्ता ऑनलाइन हो। proxy-server की विशेषता नेटवर्क से बाहर गोपनीयता बनाए रखना है, जो इसकी कार्यक्षमता को सार्वभौमिक और व्यावहारिक बनाता है।

Android डिवाइस के लिए Proxy सेटिंग्स#

आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किसी भी डिवाइस पर एंड्रॉइड के लिए प्रॉक्सी सर्वर सेट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको विशेष कार्यक्रमों में से एक को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि सबसे लोकप्रिय और सिद्ध में से एक - ProxyDroid। स्टार्टअप के बाद, उपयोगकर्ता के सामने आवश्यक सेटिंग्स वाला एक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस दिखाई देगा:

चालू और बंद;

प्रोफ़ाइल;

स्वचालित कॉन्फ़िगरेशन (PAC फ़ाइल से proxy server सेटिंग्स स्वचालित रूप से प्राप्त करने की संभावना);

proxy server का पता;

पोर्ट;

proxy का प्रकार;

Auto-connection (निर्दिष्ट नेटवर्क का पता चलने पर सेवाओं का स्वचालित प्रारंभ);

उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण को सक्षम या अक्षम करता है;

सभी एप्लिकेशन के लिए Proxy कनेक्शन;

चयनित एप्लिकेशन के लिए कनेक्शन।

अंतिम बिंदु के संबंध में…आप सूची से आवश्यक एप्लिकेशन या प्रोग्राम चुन सकते हैं, और चयनित का सभी ट्रैफिक proxy-server के माध्यम से गुजरेगा, जो प्रोग्राम के उपयोग की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस तरह, इस प्रश्न का Android पर proxy server को कैसे कॉन्फ़िगर करें, अब सामने नहीं आता है, यहां तक कि असुरक्षित इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए भी।

टेलीग्राम प्रॉक्सी को Android पर कैसे सेट करें#

कुछ एप्लिकेशन के माध्यम से इंटरनेट पर संचार करते समय, आपको अपने डेटा और जानकारी को धोखेबाजों से सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। इंटरनेट पर संचार के लिए सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोगों में से एक - टेलीग्राम। इस प्रोग्राम की मदद से आप न सिर्फ पत्र-व्यवहार कर सकते हैं, बल्कि वीडियो कॉल भी कर सकते हैं।

डिवाइस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद, आपको यह समझना होगा प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर करना कैसे करें Telegram Android पर, ताकि प्रोग्राम में सभी प्रकार के संचार सुरक्षित रहें और प्रॉक्सी द्वारा फ़िल्टर किए जाएं। आप डिवाइस का उपयोग करने में अधिक कौशल के बिना भी फ़िल्टर सेट कर सकते हैं। यह सरल, सुलभ और समझने योग्य है।

इसके लिए, टेलीग्राम डेटा और मेमोरी में जाएं, नीचे की ओर स्क्रॉल करें और प्रॉक्सी सेटिंग्स पर जाएं। कनेक्शन सेक्शन में प्रॉक्सी जोड़ें। Android डिवाइसेस पर, यह SOCKS5 है। सर्वर फील्ड में प्रॉक्सी से IP दर्ज करें, पोर्ट फील्ड में – प्रॉक्सी सर्वर से SOCKS5 पोर्ट दर्ज करें। आखिरी आइटम जो सेट करने हैं वे प्रॉक्सी सर्वर से लॉगिन और पासवर्ड हैं। इन्हें भरने के बाद, आप टेलीग्राम को प्रॉक्सी से कनेक्ट कर सकते हैं, और प्रॉक्सी के माध्यम से गुजरने वाले ट्रैफिक का उपयोग कर सकते हैं।

कॉन्फ़िगर करने के लिए, उपयोगकर्ता के पास इंटरनेट नेविगेट करने में कुछ कौशल और कुछ जानकारी होनी चाहिए। यहाँ आपको इस संभावना को ध्यान में रखना चाहिए कि आप प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए, आपके पास रूट राइट्स होनी चाहिए, जो एक ओर फोन के उपयोग को बेहतर बनाती है, और दूसरी ओर डिवाइस के उपयोग में कुछ असुविधाएँ लाती है। यह इस तथ्य की विशेषता है कि यदि आपके पास ऐसे राइट्स हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन को बिना किसी सीमा के उपयोग कर सकते हैं, सुपरयूजर स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह कुछ प्रतिबंध भी लाता है। डिवाइस पर इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन्स का स्वचालित अपडेट अपडेट नहीं होगा, और जब आप अपडेट का अनुरोध करते हैं, और ″स्वीकार″ पर क्लिक करते हैं तो रूट राइट्स खो जाती हैं। लेकिन यह सभी का अपना निर्णय है।

उद्धरण: यह समझने के लिए कि आपको Android पर रूट राइट्स की क्यों आवश्यकता है, और क्या आपको उनकी आवश्यकता है, आपको पहले उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों के बारे में जानना चाहिए।

और अब, सीधे, Android फोन पर प्रॉक्सी को कैसे सेट करें. इसके लिए, आपको सेटिंग्स में wi-fi नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा, फिर अतिरिक्त सेटिंग्स पर स्विच करना होगा। मैनुअल सेटिंग्स को चुनें, और IP और कनेक्शन पोर्ट दर्ज करें।

ये IP और पोर्ट डेटा इंटरनेट से अनुरोध पर उपलब्ध हैं – फ्री प्रॉक्सीज़