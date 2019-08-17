Współczesny świat jest nasycony innowacjami, jaskrawymi kolorami i wydarzeniami. Nie trzeba już podróżować daleko, aby zobaczyć świat. Wszystko można zobaczyć za pośrednictwem monitora komputera lub smartfona, choć nie zastępuje to naprawdę żywych wrażeń. Ale jak chronić swoje dane osobowe i informacje podczas komunikacji, pracy lub przeglądania Internetu?

Do tego celu służy specjalny filtr zwany serwerem proxy. Pełni on funkcje ochrony danych osobowych i anonimowości użytkownika nie tylko wtedy, gdy jest on online. Specyfika serwera proxy polegająca na zachowaniu anonimowości poza siecią sprawia, że jego funkcjonalność jest uniwersalna i praktyczna.

Ustawienia proxy dla urządzeń z systemem Android#

Serwer proxy dla Androida można skonfigurować na dowolnym urządzeniu z tym systemem operacyjnym. Aby to zrobić, należy pobrać i zainstalować jeden ze specjalnych programów, takich jak jeden z najbardziej popularnych i sprawdzonych - ProxyDroid. Po uruchomieniu przed użytkownikiem pojawi się przyjazny interfejs z niezbędnymi ustawieniami:

włączanie i wyłączanie;

profile;

automatyczna konfiguracja (możliwość automatycznego pobierania ustawień serwera proxy z pliku PAC);

adres serwera proxy;

port;

typ proxy;

Automatyczne łączenie (automatyczne uruchamianie usług po wykryciu określonej sieci);

włącza lub wyłącza uwierzytelnianie użytkownika;

Połączenie proxy dla wszystkich aplikacji;

połączenie dla wybranych aplikacji.

Jeśli chodzi o ostatni punkt… Możesz więc wybrać z listy potrzebną aplikację lub program, a cały ruch wybranego przejdzie przez serwer proxy, zapewniając bezpieczeństwo korzystania z programu. Tak więc pytanie o Jak skonfigurować serwer proxy w systemie Androidnie ma już miejsca, nawet dla niepewnych użytkowników Internetu.

Jak ustawić serwer proxy Telegram na Androida?#

Komunikując się w Internecie za pośrednictwem niektórych aplikacji, należy chronić swoje dane i informacje przed oszustami. Jedną z najpopularniejszych aplikacji do komunikacji w Internecie jest Telegram. Za pomocą tego programu można nie tylko korespondować, ale także prowadzić rozmowy wideo.

Po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu należy dowiedzieć się jak skonfigurować serwer proxy w Telegram na AndroidzieDzięki temu wszystkie rodzaje komunikacji w programie były chronione i filtrowane przez proxy. Filtr można również skonfigurować bez większych umiejętności korzystania z urządzenia. Jest prosty, dostępny i zrozumiały.

Aby to zrobić, przejdź do danych i pamięci Telegrama, przewiń w dół i przejdź do ustawień proxy. Dodaj proxy w sekcji połączenia. Na urządzeniach z Androidem jest to SOCKS5. W polu serwera wpisz IP z serwera proxy, w polu portu - port SOCKS5 z serwera proxy. Ostatnimi elementami do ustawienia są login i hasło z serwera proxy. Po ich wypełnieniu można podłączyć proxy do Telegrama i korzystać z ruchu przechodzącego przez proxy.

Ustawienie proxy w telefonie#

Aby przeprowadzić konfigurację, użytkownik musi posiadać pewne umiejętności poruszania się po Internecie i znać określone informacje. W tym miejscu należy wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo napotkania trudności z konfiguracją proxy. Do konfiguracji potrzebne są prawa roota, które z jednej strony usprawniają korzystanie z telefonu, a z drugiej prowadzą do pewnych niedogodności w użytkowaniu urządzenia. Charakteryzuje się tym, że jeśli masz takie prawa, możesz korzystać ze swojego smartfona bez ograniczeń, uzyskać status superużytkownika. Ale prowadzi to również do pewnych ograniczeń. Automatyczna aktualizacja aplikacji zainstalowanych na urządzeniu nie zostanie zaktualizowana, a po zażądaniu aktualizacji i kliknięciu przycisku “Akceptuj” prawa roota zostaną utracone. Ale to już sprawa każdego z nas.

Cytat: Aby zrozumieć, dlaczego potrzebujesz praw roota na Androidzie i czy ich potrzebujesz, powinieneś najpierw poznać wszystkie korzyści, jakie one zapewniają.

A teraz bezpośrednio, jak skonfigurować proxy na telefonie z Androidem. Aby to zrobić, należy połączyć się z siecią Wi-Fi w ustawieniach, a następnie przejść do ustawień dodatkowych. Wybierz ustawienia ręczne i wprowadź adres IP oraz port połączenia.

Te dane IP i portów są dostępne na żądanie w Internecie - bezpłatne serwery proxy