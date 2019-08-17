Thế giới hiện đại ngập tràn những đổi mới, những màu sắc rực rỡ và những sự kiện. Bạn không cần phải đi xa để khám phá thế giới nữa. Mọi thứ đều có thể được nhìn thấy qua màn hình máy tính hoặc điện thoại thông minh, mặc dù điều này không thể thay thế một trải nghiệm thực sự sống động. Nhưng làm cách nào để bạn bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin của mình khi giao tiếp, làm việc hoặc duyệt Internet?

Có một bộ lọc đặc biệt gọi là máy chủ proxy phục vụ mục đích này. Nó thực hiện các chức năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và ẩn danh của người dùng, không chỉ khi người dùng đang trực tuyến. Đặc điểm của máy chủ proxy là giữ lại ẩn danh ngoài Mạng, làm cho chức năng của nó trở nên toàn diện và thực tiễn.

Cài đặt proxy cho thiết bị Android#

Bạn có thể thiết lập máy chủ proxy cho Android trên bất kỳ thiết bị nào có hệ điều hành này. Để thực hiện việc này, bạn cần tải xuống và cài đặt một trong những chương trình đặc biệt, chẳng hạn như một trong những chương trình phổ biến và đã được chứng minh – ProxyDroid. Sau khi khởi động, một giao diện thân thiện với người dùng với các cài đặt cần thiết sẽ xuất hiện trước mắt người dùng:

bật và tắt;

hồ sơ;

cấu hình tự động (khả năng tự động nhận cài đặt máy chủ proxy từ tệp PAC);

địa chỉ của máy chủ proxy;

cảng;

loại proxy;

Kết nối tự động (khởi động tự động các dịch vụ khi phát hiện mạng được chỉ định);

bật hoặc tắt xác thực người dùng;

Kết nối proxy cho tất cả các ứng dụng;

kết nối cho các ứng dụng được chọn.

Về điểm cuối cùng này…Bạn có thể chọn từ danh sách ứng dụng hoặc chương trình cần thiết, và toàn bộ lưu lượng của ứng dụng được chọn sẽ đi qua máy chủ proxy, đảm bảo an toàn khi sử dụng chương trình. Do đó, câu hỏi về cách cấu hình máy chủ proxy trên Androidkhông còn phát sinh, ngay cả đối với những người dùng Internet không an toàn.

Cách đặt proxy Telegram cho Android#

Khi giao tiếp trên Internet thông qua một số ứng dụng nhất định, bạn cần bảo vệ dữ liệu và thông tin của mình khỏi những kẻ lừa đảo. Một trong những ứng dụng phổ biến nhất để liên lạc trên Internet – Telegram. Với sự trợ giúp của chương trình này, bạn không chỉ có thể trao đổi thư từ mà còn có thể thực hiện các cuộc gọi điện video.

Sau khi cài đặt ứng dụng trên thiết bị, bạn cần tìm hiểu cách cấu hình proxy trong Telegram trên Android, để tất cả các loại thông tin liên lạc trong chương trình đều được bảo vệ và được proxy lọc. Bạn cũng có thể thiết lập bộ lọc mà không cần nhiều kỹ năng sử dụng thiết bị. Nó đơn giản, dễ tiếp cận và dễ hiểu.

Để làm điều này, vào dữ liệu và bộ nhớ Telegram, cuộn xuống dưới cùng vào cài đặt proxy. Thêm proxy trong phần kết nối. Trên thiết bị Android, đó là SOCKS5. Trong trường máy chủ, nhập IP từ proxy, trong trường cổng – cổng SOCKS5 từ máy chủ proxy. Các mục cuối cùng cần cấu hình là tên đăng nhập và mật khẩu từ máy chủ proxy. Sau khi điền đầy đủ, bạn có thể kết nối proxy với Telegram và sử dụng lưu lượng đi qua proxy.

Cài đặt proxy trên điện thoại#

Để định cấu hình, người dùng cần phải có một số kỹ năng nhất định trong việc điều hướng Internet và biết một số thông tin nhất định. Ở đây bạn nên tính đến khả năng bạn có thể gặp khó khăn khi cấu hình proxy. Để định cấu hình, bạn cần có quyền root, điều này một mặt vừa cải thiện việc sử dụng điện thoại, vừa dẫn đến thực tế là có một số bất tiện trong quá trình sử dụng thiết bị. Nó được đặc trưng bởi thực tế là nếu bạn có các quyền đó, bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình mà không bị giới hạn, nhận được trạng thái siêu người dùng. Nhưng nó cũng dẫn đến những hạn chế nhất định. Tự động cập nhật các ứng dụng cài trên máy sẽ không được cập nhật, khi bạn yêu cầu cập nhật và nhấn vào quyền root “chấp nhận” sẽ bị mất. Nhưng đó là việc của mọi người.

Trích dẫn: Để hiểu lý do tại sao bạn cần quyền root trên Android và liệu bạn có cần chúng hay không, trước tiên bạn nên tìm hiểu về tất cả những lợi ích mà chúng mang lại.

Và bây giờ, trực tiếp, cách thiết lập proxy trên điện thoại Android. Để làm điều này, bạn cần kết nối với mạng wi-fi trong cài đặt, sau đó chuyển sang cài đặt bổ sung. Chọn cài đặt thручno, và nhập IP và cổng kết nối.

Những dữ liệu IP và cổng này có sẵn theo yêu cầu từ Internet – proxy miễn phí