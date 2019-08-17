Die moderne Welt ist voller Innovationen, leuchtender Farben und Ereignisse. Sie müssen nicht mehr in die Ferne reisen, um die Welt zu sehen. Alles kann über einen Computer- oder Smartphone-Monitor betrachtet werden, auch wenn dies ein wirklich lebendiges Erlebnis nicht ersetzt. Aber wie schützen Sie Ihre persönlichen Daten und Informationen bei der Kommunikation, beim Arbeiten oder beim Surfen im Internet?

Zu diesem Zweck gibt es einen speziellen Filter namens Proxy-Server. Er erfüllt die Funktionen des Schutzes persönlicher Daten und der Anonymität des Nutzers, nicht nur wenn dieser online ist. Die Besonderheit des Proxy-Servers, Anonymität außerhalb des Netzwerks zu bewahren, macht seine Funktionalität universell und praktisch.

Sie können einen Proxy-Server für Android auf jedem Gerät mit diesem Betriebssystem einrichten. Dazu müssen Sie eines der speziellen Programme herunterladen und installieren, beispielsweise eines der beliebtesten und bewährten – ProxyDroid. Nach dem Start wird dem Nutzer eine benutzerfreundliche Oberfläche mit den notwendigen Einstellungen angezeigt:

Ein- und Ausschalten;

Profile;

automatische Konfiguration (Möglichkeit, Proxy-Server-Einstellungen automatisch aus einer PAC-Datei zu erhalten);

die Adresse des Proxy-Servers;

der Port;

der Typ des Proxys;

Automatische Verbindung (automatischer Start von Diensten, wenn ein bestimmtes Netzwerk erkannt wird);

aktiviert oder deaktiviert die Benutzerauthentifizierung;

Proxy-Verbindung für alle Anwendungen;

Verbindung für die ausgewählten Anwendungen.

Bezüglich des letzten Punktes…Sie können aus der Liste die benötigte Anwendung oder das benötigte Programm auswählen, und der gesamte Traffic der ausgewählten Anwendung wird über den Proxy-Server geleitet, was die Sicherheit der Programmnutzung gewährleistet. Somit stellt sich die Frage nicht mehr, wie Sie den Proxy-Server auf Android konfigurieren,, auch nicht für unerfahrene Internetnutzer.

Telegram-Proxy auf Android einrichten#

Bei der Kommunikation im Internet über bestimmte Anwendungen müssen Sie Ihre Daten und Informationen vor Betrügern schützen. Eine der beliebtesten Anwendungen für Internetkommunikation ist Telegram. Mit Hilfe dieses Programms können Sie nicht nur korrespondieren, sondern auch Videoanrufe führen.

Nach der Installation der Anwendung auf dem Gerät müssen Sie herausfinden, So konfigurieren Sie den Proxy in Telegram auf Android, damit alle Arten der Kommunikation in dem Programm geschützt und vom Proxy gefiltert werden. Sie können den Filter auch ohne großes Geschick in der Bedienung des Geräts einrichten. Es ist einfach, zugänglich und verständlich.

Gehen Sie dazu in die Telegram-Daten und den Speicher, scrollen Sie nach unten bis zum Ende und öffnen Sie die Proxy-Einstellungen. Fügen Sie einen Proxy im Verbindungsbereich hinzu. Auf Android-Geräten ist dies SOCKS5. Geben Sie im Feld “Server” die IP des Proxys ein, im Feld “Port” den SOCKS5-Port des Proxy-Servers. Die letzten Einstellungen sind der Benutzername und das Passwort des Proxy-Servers. Nach dem Ausfüllen können Sie einen Proxy mit Telegram verbinden und den Traffic nutzen, der über den Proxy läuft.

Proxy-Einstellung auf dem Telefon#

Um den Proxy zu konfigurieren, benötigt der Nutzer bestimmte Fähigkeiten bei der Navigation im Internet und Kenntnisse bestimmter Informationen. Hier sollten Sie berücksichtigen, dass Sie möglicherweise Schwierigkeiten bei der Proxy-Konfiguration haben. Um den Proxy zu konfigurieren, benötigen Sie Root-Rechte, die einerseits die Nutzung des Telefons verbessern, andererseits aber zu gewissen Unannehmlichkeiten bei der Gerätenutzung führen. Es ist charakteristisch, dass Sie mit solchen Rechten Ihr Smartphone ohne Einschränkungen nutzen und Superuser-Status erhalten können. Das führt aber auch zu gewissen Einschränkungen. Automatische Updates von auf dem Gerät installierten Anwendungen werden nicht durchgeführt, und wenn Sie ein Update anfordern und auf “Akzeptieren” klicken, gehen die Root-Rechte verloren. Aber das ist jedem selbst überlassen.

Zitat: Um zu verstehen, warum Sie Root-Rechte auf Android benötigen, und ob Sie diese überhaupt brauchen, sollten Sie sich zunächst mit allen Vorteilen vertraut machen, diese bieten.

Und jetzt, direkt: Proxy auf dem Android-Telefon einrichten. Dazu müssen Sie sich in den Einstellungen mit dem WLAN-Netzwerk verbinden, gefolgt vom Wechsel zusätzlichen Einstellungen. Wählen Sie manuelle Einstellungen und geben Sie die IP-Adresse und den Verbindungsport ein.

Diese IP- und Port-Daten sind auf Anfrage aus dem Internet – kostenlose Proxys verfügbar