현대 사회는 혁신, 밝은 색상, 이벤트로 가득합니다. 더 이상 세상을 보기 위해 멀리 여행할 필요가 없습니다. 컴퓨터나 스마트폰 모니터를 통해 모든 것을 볼 수 있지만, 이것이 진정으로 생생한 경험을 대체하지는 못합니다. 하지만 통신, 업무 또는 인터넷 검색을 할 때 개인 데이터와 정보를 어떻게 보호할 수 있을까요?

이러한 목적을 위해 프록시 서버라는 특수한 필터가 있습니다. 이는 사용자가 온라인 상태일 때뿐만 아니라 오프라인 상태에서도 개인정보 보호 및 사용자 익명성 기능을 수행합니다. 프록시 서버가 네트워크 외부에서 익명성을 유지하는 특성은 그 기능을 광범위하고 실용적으로 만듭니다.

Android 디바이스용 프록시 설정#

이 운영체제가 설치된 모든 기기에서 Android용 프록시 서버를 설정할 수 있습니다. 이를 위해서는 가장 인기 있고 검증된 ProxyDroid와 같은 특수 프로그램 중 하나를 다운로드하여 설치해야 합니다. 시작 후, 사용자는 필요한 설정이 포함된 사용하기 쉬운 인터페이스를 보게 됩니다:

켜고 끕니다;

프로필;

자동 구성(PAC 파일에서 프록시 서버 설정을 자동으로 수신할 수 있음);

프록시 서버의 주소입니다;

포트입니다;

프록시 유형입니다;

자동 연결(지정된 네트워크가 감지되면 서비스가 자동으로 시작됨);

사용자 인증을 활성화 또는 비활성화합니다;

모든 애플리케이션에 대한 프록시 연결;

선택된 애플리케이션을 위한 연결입니다.

마지막 항목과 관련하여…목록에서 필요한 애플리케이션 또는 프로그램을 선택할 수 있으며, 선택된 것의 모든 트래픽은 프록시 서버를 통과하여 프로그램 사용의 보안을 제공합니다. 따라서 다음 질문 Android에서 프록시 서버를 구성하는 방법은 더 이상 보안에 취약한 인터넷 사용자들 사이에서도 문제가 되지 않습니다.

Android에 Telegram 프록시 설정하는 방법#

특정 애플리케이션을 통해 인터넷에서 통신할 때는 사기꾼으로부터 데이터와 정보를 보호해야 합니다. 인터넷에서 의사 소통을위한 가장 인기있는 응용 프로그램 중 하나 - 텔레 그램. 이 프로그램의 도움으로 통신 할 수있을뿐만 아니라 화상 통화도 할 수 있습니다.

기기에 애플리케이션을 설치한 후, 다음을 파악해야 합니다. 프록시를 구성하는 방법 Telegram 안드로이드에서프로그램의 모든 유형의 통신이 보호되고 프록시에 의해 필터링되도록 말입니다. 기기 사용에 많은 기술이 없어도 필터를 설정할 수 있습니다. 간단하고 접근 가능하며 이해하기 쉽습니다.

이를 위해 Telegram 데이터 및 메모리로 이동하여 하단으로 스크롤한 후 프록시 설정으로 이동합니다. 연결 섹션에서 프록시를 추가합니다. Android 기기에서는 SOCKS5입니다. 서버 필드에 프록시의 IP를 입력하고, 포트 필드에는 프록시 서버의 SOCKS5 포트를 입력합니다. 마지막으로 설정할 항목은 프록시 서버의 로그인과 비밀번호입니다. 이들이 입력되면 Telegram에 프록시를 연결하고 프록시를 통과하는 트래픽을 사용할 수 있습니다.

휴대폰의 프록시 설정#

구성하려면 사용자는 인터넷 탐색 및 특정 정보에 대한 특정 기술이 필요합니다. 여기서 프록시 구성에 어려움이 발생할 수있는 확률을 고려해야합니다. 구성하려면 루트 권한이 있어야하며, 이는 한편으로는 전화 사용을 개선하고 장치 사용에 약간의 불편 함이 있다는 사실로 이어집니다. 이러한 권한이 있으면 스마트 폰을 제한없이 사용할 수 있고 수퍼 유저 상태를 얻을 수 있다는 사실이 특징입니다. 그러나 그것은 또한 특정 제한으로 이어집니다. 장치에 설치된 응용 프로그램의 자동 업데이트는 업데이트되지 않으며 업데이트를 요청하고 “수락”을 클릭하면 루트 권한이 손실됩니다. 그러나 그것은 모두의 사업입니다.

인용: 안드로이드에서 루트 권한이 필요한 이유와 루트 권한이 필요한지 여부를 이해하려면 먼저 루트 권한이 제공하는 모든 이점에 대해 알아봐야 합니다.

그리고 이제 직접적으로, 안드로이드 폰에서 프록시를 설정하는 방법. 이를 위해 설정에서 무선 네트워크에 연결한 후 추가 설정으로 전환합니다. 수동 설정을 선택하고 IP와 연결 포트를 입력합니다.

이러한 IP 및 포트 데이터는 인터넷에서 요청에 따라 제공됩니다 – 무료 프록시