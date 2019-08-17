El mundo moderno está saturado de innovaciones, colores vivos y acontecimientos. Ya no hace falta viajar lejos para ver el mundo. Todo se puede ver a través del monitor de un ordenador o de un smartphone, aunque esto no sustituye a una experiencia verdaderamente vívida. Pero, ¿cómo proteger sus datos e información personales cuando se comunica, trabaja o navega por Internet?

Para ello existe un filtro especial llamado servidor proxy. Realiza las funciones de protección de datos personales y anonimato del usuario, no sólo cuando el usuario está en línea. La peculiaridad del servidor proxy de mantener el anonimato fuera de la Red, hace que su funcionalidad sea universal y práctica.

Configuración de proxy para dispositivos Android#

Puede configurar un servidor proxy para Android en cualquier dispositivo con este sistema operativo. Para ello, es necesario descargar e instalar uno de los programas especiales, tales como uno de los más populares y probada - ProxyDroid. Después del inicio, aparecerá ante el usuario una interfaz fácil de usar con los ajustes necesarios:

encendido y apagado;

perfiles;

configuración automática (posibilidad de recibir automáticamente la configuración del servidor proxy desde un archivo PAC);

la dirección del servidor proxy;

el puerto;

el tipo de proxy;

Autoconexión (inicio automático de los servicios cuando se detecta una red especificada);

activa o desactiva la autenticación de usuario;

Conexión proxy para todas las aplicaciones;

conexión para las aplicaciones seleccionadas.

En cuanto al último punto…Así que usted puede elegir de la lista la aplicación o programa necesario, y todo el tráfico del seleccionado pasará a través del proxy-servidor, proporcionando seguridad de uso del programa. Por lo tanto, la cuestión de cómo configurar el servidor proxy en Androidya no se plantea, ni siquiera para los usuarios inseguros de Internet.

Cómo configurar el proxy de Telegram en Android#

Al comunicarse en Internet a través de ciertas aplicaciones, es necesario proteger sus datos e información de los estafadores. Una de las aplicaciones más populares para la comunicación en Internet - Telegrama. Con la ayuda de este programa no sólo puede corresponder, sino también hacer llamadas de vídeo.

Después de instalar la aplicación en el dispositivo, tienes que averiguar Cómo configurar el proxy en Telegram en AndroidDe este modo, todos los tipos de comunicación en el programa estaban protegidos y eran filtrados por el proxy. También puede configurar el filtro sin mucha habilidad en el uso del dispositivo. Es sencillo, accesible y comprensible.

Para ello, ve a Datos y memoria de Telegram, desplázate hasta la parte inferior y ve a la configuración del proxy. Añade un proxy en la sección de conexión. En los dispositivos Android, es SOCKS5. En el campo servidor introduce IP del proxy, en el campo puerto - puerto SOCKS5 del servidor proxy. Los últimos elementos a configurar son el nombre de usuario y la contraseña del servidor proxy. Después de rellenarlos, puedes conectar un proxy a Telegram, y utilizar el tráfico que pasa a través del proxy.

Configuración de proxy en el teléfono#

Para configurar el usuario necesita tener ciertas habilidades en la navegación por Internet y conocer cierta información. Aquí hay que tener en cuenta la probabilidad de que pueda encontrar dificultades con la configuración del proxy. Para configurar, es necesario tener derechos de root, que tanto mejorar el uso del teléfono, por un lado, y conducir al hecho de que hay algunos inconvenientes en el uso del dispositivo. Se caracteriza por el hecho de que si usted tiene tales derechos, puede utilizar su teléfono inteligente sin límites, obtener la condición de superusuario. Pero también conlleva ciertas restricciones. Actualización automática de las aplicaciones instaladas en el dispositivo no se actualizará, y cuando se solicita una actualización, y haciendo clic en el “aceptar” derechos de root se pierden. Pero es asunto de todos.

Cita: Para entender por qué necesita derechos de root en android, y si los necesita, primero debe aprender acerca de todos los beneficios que proporcionan.

Y ahora, directamente, cómo configurar un proxy en el teléfono android. Para ello, es necesario conectarse a la red wi-fi en la configuración, seguido por el cambio a la configuración adicional. Seleccione la configuración manual, e introduzca la IP y el puerto de conexión.

Estos datos sobre IP y puertos están disponibles en Internet - proxies gratuitos