El poder en inglés se traduce como representante autorizado. El servidor proxy Es un intermediario entre el usuario e Internet. Primero el usuario se conecta a él y luego a otros servidores con los recursos necesarios. Esta conexión tiene una serie de ventajas indiscutibles. Sin embargo, no todo el mundo sabe cómo configurar un servidor proxy en Windows 7. Vayamos al fondo del asunto.

Por eso debe serlo.#

Cuando se conecta cualquier dispositivo a Internet, se instalan navegadores especiales en forma de programas y se establece la conexión con el servidor proxy. El gadget y el PC tienen una IP única, que puede utilizarse para calcular dónde se encuentra el usuario, averiguar el código del proveedor y el dispositivo desde el que se realiza el acceso a Internet. Al conectarse, todos los datos se redirigen a un servidor remoto, donde se procesan y analizan muy rápidamente. Sólo entonces se envían a la red y se devuelven al PC como información necesaria. Un servidor proxy actúa como enlace. Entre los principales compromisos se encuentran los siguientes:

Comprueba si hay datos disponibles en la memoria temporal. Si los hay, no se repite la búsqueda, lo que afecta significativamente a la economía de tráfico. Compartir el acceso a la red entre varios usuarios. Garantizar la confidencialidad. La información no se transmitirá más, se queda en el PC. No es posible calcular los datos por IP, porque se mostrará la información sobre el servidor proxy, que, por cierto, puede que ni siquiera se encuentre en el país de residencia del usuario. Con el servidor proxy, el usuario no teme ninguna influencia externa, porque los datos se filtran y lo innecesario no entra en la red. Eludir el bloqueo. Con la ayuda de un servidor proxy se puede llegar a algunos sitios bloqueados y prohibidos.

Cómo instalarlo: 5 sencillos pasos#

Para configurar un servidor proxy en tu ordenador, no tienes que ser un profesional y entender todas las cosas de hacking. Sólo tienes que seguir unos sencillos pasos y tus datos estarán protegidos de forma segura.

Por lo tanto, para empezar, tiene que ir al “Panel de control”, seleccione la sección “Propiedades del navegador”. Aparecerá la ventana correspondiente y tendrás que buscar en ella “Ajustes de red”. Púlsalo. Aquí el software le ofrece introducir información sobre la dirección actual y el puerto de trabajo (cómo averiguarlo - lea más abajo) del proxy especificado. Tras rellenar los campos correspondientes, haga clic en el icono “adicional” y seleccione “un proxy para protocolos”. Abrimos el navegador y vemos una ventana que pide introducir el nombre de usuario y la contraseña especificados en la configuración del proxy. Si la autorización se especifica por IP, no es necesario introducir datos adicionales.

Si después de todas las manipulaciones se produce un error u otro imprevisto, inténtalo de nuevo. Pero asegúrate de seguir las instrucciones para que esta vez no se te escape nada.

Cómo averiguar la dirección del servidor proxy y el puerto#

Estos datos son necesarios, en primer lugar, para especificarlos correctamente en la sección “Configuración”. Por lo tanto, si usted no tiene esta información, antes de instalar el proxy, asegúrese de conocer de antemano.

¿Qué hace falta? Es muy sencillo. Selecciona “Red e Internet” en el menú “Inicio” y ve a las propiedades de la conexión de red local. Ahora los “Componentes utilizados en esta conexión”. Aquí, resalta “Protocolo de Internet TPC/IP” y vuelve a hacer clic en “Propiedades”.

Es muy fácil comprobar el uso del servidor:

Si el icono “Obtener dirección IP automáticamente” está marcado, no se utiliza el proxy;

Si los campos activos son los que muestran números (esto es un proxy), todo va bien.

El puerto sigue apareciendo en las mismas propiedades del navegador, pero en otro elemento: “Configuración de LAN”.

Servidor proxy para distintos navegadores#

Sucede que los parámetros del proxy deben establecerse en diferentes navegadores. Vamos a tener que seguir un patrón diferente. El ajuste es sólo manual y diferente.

Mozilla Firefox. Antes de empezar a configurar un proxy, deberías borrar el historial, la caché y las cookies. Después, entra en “Adicional” - “Red” - “Personalizar”. Introduce la información necesaria en la ventana abierta. Como en la versión anterior, borra el historial. Seleccione los ajustes. A continuación, siga la ruta: “Navegador” - “Cambiar configuración del servidor proxy”. Busque “Conexiones” en el cuadro abierto e introduzca los datos. Chrome, Yandex y demás. Abra el navegador, borrar el historial, vaya a la configuración. Seleccione los cambios en la configuración del servidor proxy, introduzca una dirección válida y el puerto actual.

¿Por qué no funciona el proxy?#

A veces el programa puede bloquearse de repente. Hay muchas razones. A menudo la culpa es de un programa antivirus con una utilidad de control de Internet. Hay un “conflicto” entre el antivirus y el proxy debido a una configuración incorrecta del proxy del primero.

A veces un el servidor proxy configurado no responde a Windows 7 tras una actualización del navegador: se restablecen los ajustes y datos anteriores, hay discrepancias que provocan el fallo del proxy.

Para evitar que el programa funcione mal o se cierre sin sorpresa real, compruebe cuidadosamente todos los factores descritos anteriormente, introduzca los datos correctamente y vuelva a comprobarlos. Si no se puede evitar el error, compruebe la configuración del proxy, si es incorrecta, corrija la situación.