English proxy переводится как уполномоченный представитель. прокси-сервер является посредником между пользователем и Интернетом. Сначала пользователь подключается к нему, а затем к другим серверам с необходимыми ресурсами. Такое подключение имеет ряд неоспоримых преимуществ. Однако не все знают, как настройка прокси-сервера в Windows 7. Давайте разберемся в этом.

Поэтому так и должно быть.#

При подключении любого устройства к Интернету устанавливаются специальные браузеры в виде программ и происходит подключение к прокси-серверу. Гаджет и ПК имеет уникальный IP, по которому можно вычислить, где находится пользователь, узнать код провайдера и устройство, с которого осуществляется выход в Интернет. При подключении все данные перенаправляются на удаленный сервер, где очень быстро обрабатываются и анализируются. Только после этого запрос отправляется в сеть и возвращается на ПК в виде необходимой информации. Прокси-сервер выступает в роли связующего звена. Среди основных обязательств можно выделить следующие:

Проверьте наличие данных во временной памяти. Если таковые имеются, поиск не повторяется, что существенно влияет на экономию трафика. Совместное использование доступа к сети несколькими пользователями. Обеспечение конфиденциальности. Информация не будет передаваться дальше, она останется на компьютере. Вычислить данные по IP невозможно, так как будет отображаться информация о прокси-сервере, который, кстати, может даже не находиться в стране проживания пользователя. С прокси-сервером пользователю не страшны никакие внешние воздействия, так как данные фильтруются и ненужное не попадает в сеть. Обход блокировки. С помощью прокси-сервера можно попасть на некоторые заблокированные и запрещенные сайты.

Как установить: 5 простых шагов#

Чтобы настроить прокси-сервер на своем компьютере, не обязательно быть профессионалом и разбираться во всех хакерских штучках. Достаточно выполнить несколько простых шагов, и ваши данные будут надежно защищены.

Итак, для начала необходимо зайти в “Панель управления”, выбрать раздел “Свойства браузера”. Появится соответствующее окно, в котором нужно найти пункт “Настройки сети”. Нажмите на нее. Здесь программа предлагает ввести информацию о текущем адресе и рабочем порте (как узнать - читайте ниже) указанного прокси. После заполнения соответствующих полей нажмите на значок “дополнительно” и выберите “один прокси для протоколов”. Открываем браузер и видим окно с просьбой ввести логин и пароль, указанные в настройках прокси. Если авторизация задана по IP, дополнительный ввод данных не требуется.

Если после всех манипуляций возникла ошибка или другие непредвиденные обстоятельства, попробуйте еще раз. Но обязательно следуйте инструкциям, чтобы в этот раз ничего не упустить.

Как узнать адрес прокси-сервера и порт#

Эти данные необходимы, прежде всего, для того, чтобы правильно указать их в разделе “Настройки”. Поэтому, если у вас нет этой информации, перед установкой прокси обязательно ознакомьтесь с ней заранее.

Что для этого нужно? Все очень просто. Выберите “Сеть и Интернет” в меню “Пуск” и перейдите к свойствам подключения к локальной сети. Теперь “Компоненты, используемые в этом подключении”. Здесь выделите “Протокол интернета TPC/IP” и снова нажмите “Свойства”.

Проверить использование сервера очень просто:

Если отмечен значок “Получить IP-адрес автоматически”, прокси-сервер не используется;

Если активными полями являются те, которые отображают числа (это прокси), то все в порядке.

Порт по-прежнему отображается в тех же свойствах браузера, но в другом пункте - “Настройка LAN”.

Прокси-сервер для различных браузеров#

Бывает, что параметры прокси нужно задавать в разных браузерах. Приходится действовать по другой схеме. Настройки только ручные и разные.

Mozilla Firefox. Прежде чем приступить к настройке прокси, необходимо обязательно очистить историю, кэш и cookies. После этого зайдите в “Дополнительно” - “Сеть” - “Настроить”. В открывшемся окне введите необходимую информацию. Как и в предыдущей версии, очистите историю. Выберите настройки. Затем следуйте по пути: “Браузер” - “Изменить настройки прокси-сервера”. В открывшемся окне найдите “Подключения” и введите данные. Chrome, Yandex и другие. Откройте браузер, очистите историю, перейдите в настройки. Выберите изменение настроек прокси-сервера, введите действующий адрес и текущий порт.

Почему прокси не работает#

Иногда программа может ни с того ни с сего дать сбой. Причин может быть много. Часто виновата антивирусная программа с утилитой мониторинга интернета. Возникает “конфликт” между антивирусом и прокси из-за неправильных настроек прокси первого.

Иногда ранее настроенный прокси-сервер не отвечает на запросы Windows 7 после обновления браузера: предыдущие настройки и данные сбрасываются, возникают несоответствия, из-за которых прокси не работает.

Чтобы программа не дала сбой или не выключилась без реальной неожиданности, тщательно проверьте все описанные выше факторы, правильно введите данные и перепроверьте их. Если ошибки избежать не удалось, проверьте настройки прокси-сервера, если они неверны, исправьте ситуацию.