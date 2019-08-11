영어 대리인은 권한 있는 대리인으로 번역됩니다. 프록시 서버 사용자와 인터넷 사이의 중개자입니다. 먼저 사용자는 해당 서버에 연결한 다음 필요한 리소스를 사용하여 다른 서버에 연결합니다. 이러한 연결에는 여러 가지 확실한 이점이 있습니다. 그러나 모든 사람이 방법을 아는 것은 아닙니다. Windows 7에서 프록시 서버 구성하기. 이 문제의 근본 원인을 파악해봅시다.

바로 그래서 이렇게 되어야 하는 것입니다.#

모든 장치가 인터넷에 연결되면 특수 브라우저가 프로그램 형태로 설치되고 프록시 서버에 연결됩니다. 가젯 및 PC에는 사용자가있는 위치를 계산하고 인터넷 액세스가 수행되는 공급자의 코드와 장치를 찾는 데 사용할 수있는 고유 한 IP가 있습니다. 연결되면 모든 데이터가 원격 서버로 리디렉션되어 매우 빠르게 처리 및 분석됩니다. 그래야만 요청이 네트워크로 전송되어 필요한 정보로 PC로 반환됩니다. 프록시 서버는 링크 역할을 합니다. 주요 약속은 다음과 같습니다:

임시 메모리에서 데이터 가용성을 확인합니다. 있는 경우 검색이 반복되지 않으므로 트래픽 경제에 큰 영향을 미칩니다. 여러 사용자 간에 네트워크 액세스 공유. 기밀성 보장. 정보는 더 이상 전송되지 않고 PC에 남아 있습니다. 프록시 서버에 대한 정보가 표시되므로 사용자의 거주 국가에 없을 수도있는 프록시 서버에 대한 정보가 표시되므로 IP로 데이터를 계산할 수 없습니다. 프록시 서버를 사용하면 데이터가 필터링되고 불필요한 데이터가 네트워크에 들어가지 않기 때문에 사용자는 외부 영향을 두려워하지 않습니다. 차단 우회하기. 프록시 서버를 사용하면 일부 차단 및 금지된 사이트에 접속할 수 있습니다.

설정하는 방법: 간단한 5단계#

컴퓨터에 프록시 서버를 설정하기 위해 전문가가 아니어도 해킹에 대한 모든 것을 이해할 필요는 없습니다. 몇 가지 간단한 단계만 거치면 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다.

따라서 시작하려면 “제어판”으로 이동하여 “브라우저 속성”섹션을 선택해야합니다. 해당 창이 나타나고 그 안에서 “네트워크 설정”을 찾아야 합니다. 누릅니다. 여기에서 소프트웨어는 지정된 프록시의 현재 주소 및 작업 포트에 대한 정보를 입력할 수 있도록 합니다(찾는 방법 - 아래 참조). 해당 필드를 채운 후 ‘추가’ 아이콘을 클릭하고 ‘프로토콜용 프록시 하나’를 선택합니다. 브라우저를 열면 프록시 설정에 지정된 로그인 및 비밀번호를 입력하라는 창이 표시됩니다. 인증이 IP로 지정된 경우 추가 데이터 입력이 필요하지 않습니다.

모든 조작 후에도 오류나 기타 예기치 않은 이벤트가 발생하면 다시 시도하세요. 하지만 이번에는 놓치는 것이 없도록 반드시 지침을 따르세요.

프록시 서버의 주소와 포트를 찾는 방법#

이러한 데이터는 우선 “설정”섹션에서 올바르게 지정하는 데 필요합니다. 따라서이 정보가없는 경우 프록시를 설치하기 전에 미리 알고 있어야합니다.

어떻게 하면 되나요? 매우 간단합니다. “시작” 메뉴에서 “네트워크 및 인터넷”을 선택하고 로컬 네트워크 연결 속성으로 이동합니다. 이제 “이 연결에 사용된 구성 요소”로 이동합니다. 여기에서 “TPC/IP 인터넷 프로토콜”을 강조 표시하고 “속성”을 다시 클릭합니다.

서버 사용을 확인하는 것은 매우 쉽습니다:

‘자동으로 IP 주소 받기’ 아이콘이 선택되어 있으면 프록시가 사용되지 않는 것입니다;

활성 필드가 숫자를 표시하는 필드(프록시)인 경우 모든 것이 정상입니다.

포트는 여전히 동일한 브라우저 속성에 표시되지만 다른 항목인 “LAN 설정”에 표시됩니다.

다양한 브라우저용 프록시 서버#

프록시 매개변수를 다른 브라우저에 설정해야 하는 경우가 있습니다. 다른 패턴을 따라야 합니다. 설정은 수동으로만 가능하며 다릅니다.

Mozilla Firefox. 프록시 설정을 시작하기 전에 기록, 캐시 및 쿠키를 반드시 지워야 합니다. 그런 다음 “추가”- “네트워크”- “사용자 지정”을 입력합니다. 열린 창에 필요한 정보를 입력합니다. 이전 버전에서와 마찬가지로 기록을 지웁니다. 설정을 선택합니다. 그런 다음 경로를 따르세요: “브라우저”- “프록시 서버 설정 변경”. 열린 상자에서 “연결”을 찾아 데이터를 입력합니다. 크롬, 얀덱스 등. 브라우저를 열고 방문 기록을 지운 다음 설정으로 이동합니다. 프록시 서버 설정 변경을 선택하고 유효한 주소와 현재 포트를 입력합니다.

프록시가 작동하지 않는 이유#

때때로 프로그램이 갑자기 충돌할 수 있습니다. 여러 가지 이유가 있습니다. 종종 결함은 인터넷 모니터링 유틸리티가 있는 바이러스 백신 프로그램입니다. 첫 번째 프록시 설정이 잘못되어 바이러스 백신과 프록시 간에 “충돌”이 발생합니다.

때로는 이전에 구성된 프록시 서버가 Windows 7에 응답하지 않습니다. 브라우저 업데이트 후: 이전 설정과 데이터가 재설정되면 프록시가 실패할 수 있는 불일치가 발생합니다.

프로그램이 예상치 못하게 오작동하거나 종료되는 것을 방지하려면 위에서 설명한 모든 요소를 주의 깊게 확인하고 데이터를 올바르게 입력한 후 다시 확인하세요. 오류를 피할 수없는 경우 프록시 설정을 확인하고 잘못된 경우 상황을 수정하십시오.