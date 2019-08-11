Le proxy anglais est traduit comme un représentant autorisé. Le serveur proxy est un intermédiaire entre l’utilisateur et Internet. D’abord, l’utilisateur s’y connecte, puis aux autres serveurs disposant des ressources nécessaires. Une telle connexion présente de nombreux avantages indéniables. Cependant, tout le monde ne sait pas comment configurer un serveur proxy sur Windows 7. Allons au fond des choses.

C’est justement pour cela que c’est conçu ainsi.#

Lorsqu’un appareil est connecté à l’internet, des navigateurs spéciaux sont installés sous forme de programmes et la connexion au serveur proxy est établie. Le gadget et le PC ont une adresse IP unique, qui peut être utilisée pour déterminer où se trouve l’utilisateur, pour trouver le code du fournisseur d’accès et l’appareil à partir duquel l’accès à l’internet est effectué. Lors de la connexion, toutes les données sont redirigées vers un serveur distant, où elles sont traitées et analysées très rapidement. Ce n’est qu’ensuite que la demande est envoyée au réseau et renvoyée au PC sous la forme des informations requises. Un serveur proxy agit comme un lien. Les principaux engagements sont les suivants :

Vérifier la disponibilité des données en mémoire temporaire. S’il y en a, la recherche n’est pas répétée, ce qui économise considérablement le trafic. Partage de l’accès réseau entre plusieurs utilisateurs. Garantir la confidentialité. Les informations ne seront pas transmises plus loin, elles restent sur le PC. Il n’est pas possible de calculer les données par IP, car les informations concernant le serveur proxy s’afficheront, ce qui, d’ailleurs, peut même ne pas être dans le pays de résidence de l’utilisateur. Avec le serveur proxy, l’utilisateur ne craint aucune influence extérieure, car les données sont filtrées et les éléments inutiles ne pénètrent pas dans le réseau. Contourner le blocage. Grâce à un serveur proxy, vous pouvez accéder à certains sites bloqués et interdits.

Comment configurer : 5 étapes simples

Pour configurer un serveur proxy sur votre ordinateur, vous n’avez pas besoin d’être un professionnel ni de comprendre tous les détails techniques. Il suffit de suivre quelques étapes simples et vos données seront protégées en toute sécurité.

Commencez par accéder au «Panneau de configuration», puis sélectionnez la section «Propriétés du navigateur». Une fenêtre correspondante apparaît et vous devez y trouver “Network Settings”. Appuyez dessus. Le logiciel vous propose d’entrer les informations concernant l’adresse actuelle et le port de fonctionnement (pour savoir comment les trouver – lisez ci-dessous) du proxy spécifié. Après avoir rempli les champs correspondants, cliquez sur l’icône «Avancé» et sélectionnez «Un seul proxy pour tous les protocoles». Ouvrez le navigateur et vous verrez une fenêtre vous demandant d’entrer l’identifiant et le mot de passe spécifiés dans les paramètres du proxy. Si l’autorisation est définie par IP, aucune entrée de données supplémentaire n’est requise.

Si, après toutes les manipulations, une erreur ou d’autres événements imprévus se produisent, réessayez. Mais veillez à suivre les instructions afin de ne rien manquer cette fois-ci.

Comment trouver l’adresse du serveur proxy et le port ?

Ces données sont nécessaires, tout d’abord, pour les spécifier correctement dans la section “Paramètres”. Par conséquent, si vous ne disposez pas de ces informations, assurez-vous de les connaître à l’avance avant d’installer le proxy.

C’est très simple. Sélectionnez «Réseau et Internet» dans le menu «Démarrer» et accédez aux propriétés de la connexion réseau local. Maintenant, recherchez «Composants utilisés par cette connexion». Ici, mettez en surbrillance «Protocole Internet TCP/IP» et cliquez à nouveau sur «Propriétés».

Il est très facile de vérifier l’utilisation du serveur :

Si l’option «Obtenir une adresse IP automatiquement» est cochée, le proxy n»est pas utilisé ;

Si les champs actifs sont ceux qui affichent des nombres (il s’agit d’un proxy), tout va bien.

Le port est toujours affiché dans les mêmes propriétés du navigateur, mais dans un autre élément – «Configuration du réseau local».

Serveur proxy pour différents navigateurs#

Il arrive que les paramètres du proxy doivent être configurés dans différents navigateurs. Nous allons devoir suivre une procédure différente. Le paramétrage est uniquement manuel et varie.

Mozilla Firefox. Avant de commencer à configurer un proxy, vous devez absolument effacer l’historique, le cache et les cookies. Ensuite, entrez dans “Autres” - “Réseau” - “Personnaliser”. Saisissez les informations requises dans la fenêtre ouverte. Comme dans la version précédente, effacez l’historique. Sélectionnez les paramètres. Ensuite, suivez le chemin : «Navigateur» – «Modifier les paramètres du serveur proxy». Trouvez «Connexions» dans la boîte ouverte et entrez les données. Chrome, Yandex et autres. Ouvrez le navigateur, effacez l’historique, allez dans les paramètres. Sélectionnez les modifications des paramètres du serveur proxy, entrez une adresse valide et le port actuel.

Pourquoi le proxy ne fonctionne-t-il pas ?#

Il arrive que le programme se bloque soudainement. Les raisons sont nombreuses. Souvent, c’est un programme antivirus avec un utilitaire de surveillance d’Internet qui est en cause. Il y a un “conflit” entre l’antivirus et le proxy en raison de paramètres proxy incorrects du premier.

Il arrive parfois qu’un Le serveur proxy configuré ne répond pas à Windows 7 après une mise à jour du navigateur : les paramètres et les données antérieurs sont réinitialisés, il y a des divergences qui font échouer le proxy.

Pour éviter que le programme ne fonctionne mal ou ne s’arrête sans réelle surprise, vérifiez soigneusement tous les facteurs décrits ci-dessus, saisissez les données correctement et revérifiez-les. Si l’erreur ne peut être évitée, vérifiez les paramètres du proxy, s’ils sont incorrects, corrigez la situation.