Le monde moderne est saturé d’innovations, de couleurs vives et d’événements. Il n’est plus nécessaire de voyager loin pour voir le monde. Tout peut être vu à travers l’écran d’un ordinateur ou d’un smartphone, même si cela ne remplace pas une expérience réellement vivante. Mais comment protéger vos données et informations personnelles lorsque vous communiquez, travaillez ou naviguez sur l’internet ?

Il existe à cet effet un filtre spécial appelé serveur proxy. Il remplit les fonctions de protection des données personnelles et d’anonymat de l’utilisateur, et pas seulement lorsque l’utilisateur est en ligne. La particularité du serveur proxy de maintenir l’anonymat en dehors du réseau rend sa fonctionnalité universelle et pratique.

Paramètres du proxy pour les appareils Android#

Vous pouvez configurer un serveur proxy pour Android sur n’importe quel appareil doté de ce système d’exploitation. Pour ce faire, vous devez télécharger et installer l’un des programmes spéciaux, comme l’un des plus populaires et des plus éprouvés - ProxyDroid. Après le démarrage, une interface conviviale avec les paramètres nécessaires s’affichera devant l’utilisateur :

et de l’éteindre ;

des profils ;

configuration automatique (possibilité de recevoir automatiquement les paramètres du serveur proxy à partir d’un fichier PAC) ;

l’adresse du serveur proxy ;

le port ;

le type de mandataire ;

Auto-connexion (démarrage automatique des services lorsqu’un réseau spécifique est détecté) ;

permet d’activer ou de désactiver l’authentification de l’utilisateur ;

Connexion proxy pour toutes les applications ;

connexion pour les applications sélectionnées.

En ce qui concerne le dernier point, vous pouvez choisir dans la liste l’application ou le programme nécessaire, et tout le trafic de l’application ou du programme sélectionné passera par le serveur proxy, ce qui garantit la sécurité de l’utilisation du programme. Ainsi, la question de comment configurer le serveur proxy sur AndroidIl n’y a plus de problème de sécurité, même pour les utilisateurs d’Internet peu sûrs.

Comment configurer le proxy Telegram sur Android

Lorsque vous communiquez sur l’internet par le biais de certaines applications, vous devez protéger vos données et vos informations contre les fraudeurs. Telegram est l’une des applications les plus populaires pour la communication sur l’internet. Avec l’aide de ce programme, vous pouvez non seulement correspondre, mais aussi passer des appels vidéo.

Après avoir installé l’application sur l’appareil, vous devez déterminer comment configurer le proxy dans Telegram sur AndroidAinsi, tous les types de communication dans le programme sont protégés et filtrés par le proxy. Vous pouvez également configurer le filtre sans avoir beaucoup de compétences dans l’utilisation de l’appareil. C’est simple, accessible et compréhensible.

Pour ce faire, allez dans Données et mémoire Telegram, faites défiler jusqu’en bas et allez dans les paramètres du proxy. Ajoutez un proxy dans la section connexion. Sur les appareils Android, il s’agit de SOCKS5. Dans le champ serveur, entrez l’IP du proxy, dans le champ port - le port SOCKS5 du serveur proxy. Les derniers éléments à configurer sont le login et le mot de passe du serveur proxy. Une fois qu’ils sont remplis, vous pouvez connecter un proxy à Telegram et utiliser le trafic passant par le proxy.

Paramétrage du proxy sur le téléphone#

Pour configurer le proxy, l’utilisateur doit posséder certaines compétences en matière de navigation sur l’internet et connaître certaines informations. Vous devez tenir compte de la probabilité que vous rencontriez des difficultés lors de la configuration du proxy. Pour configurer, vous devez disposer des droits root, ce qui, d’une part, améliore l’utilisation du téléphone et, d’autre part, entraîne certains inconvénients dans l’utilisation de l’appareil. Ces droits se caractérisent par le fait que si vous les possédez, vous pouvez utiliser votre smartphone sans limites et obtenir le statut de superutilisateur. Mais cela entraîne aussi certaines restrictions. La mise à jour automatique des applications installées sur l’appareil ne sera pas effectuée, et lorsque vous demandez une mise à jour, et que vous cliquez sur le bouton “accepter”, vous perdez vos droits de superutilisateur. Mais c’est l’affaire de tous.

Citation : Pour comprendre pourquoi vous avez besoin des droits de racine sur android, et si vous en avez besoin, vous devez d’abord vous renseigner sur tous les avantages qu’ils offrent.

Et maintenant, directement, Comment configurer un proxy sur un téléphone Android ?. Pour ce faire, vous devez vous connecter au réseau wi-fi dans les paramètres, puis passer aux paramètres supplémentaires. Sélectionnez les paramètres manuels et entrez l’adresse IP et le port de connexion.

Ces données IP et portuaires sont disponibles sur demande à partir de l’Internet - proxies gratuits