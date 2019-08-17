Jak nastavit proxy server na zařízení Android a samostatný program
Jak nastavit proxy server na svém telefonu Android bez root oprávnění. Proč potřebuješ proxy nastavení v Android Telegramu? Výhody a nevýhody používání proxy s právy root.
Moderní svět je nasycen inovacemi, živými barvami a událostmi. Už nemusíš cestovat daleko, abys viděl svět. Vše lze vidět přes monitor počítače nebo smartphonu, ačkoli to nenachází správný zážitek z přímého kontaktu se světem. Ale jak si chráníš své osobní údaje a informace při komunikaci, práci nebo procházení internetu?
Pro tento účel existuje speciální filtr nazvaný proxy server. Plní funkce ochrany osobních údajů a anonymity uživatele, a to nejen při samotném připojení k internetu. Zvláštností proxy serveru je zachování anonymity mimo síť, což činí jeho funkcionalitu univerzální a praktickou.
Nastavení proxy pro zařízení Android#
Proxy server pro Android lze nastavit na jakémkoli zařízení s tímto operačním systémem. K tomu je třeba stáhnout a nainstalovat jeden ze speciálních programů, jako jeden z nejpopulárnějších a ověřených – ProxyDroid. Po spuštění se uživateli zobrazí uživatelsky přívětivé rozhraní s potřebnými nastaveními:
- zapnutí a vypnutí;
- profily;
- automatická konfigurace (možnost automatického přijetí nastavení proxy serveru ze souboru PAC);
- adresa proxy serveru;
- port;
- typ proxy;
- Automatické připojení (automatické spuštění služeb při detekci zadané sítě);
- zapíná nebo vypíná ověřování uživatele;
- Proxy připojení pro všechny aplikace;
- připojení pro vybrané aplikace.
Pokud jde o poslední bod…Můžete si ze seznamu vybrat potřebnou aplikaci nebo program a veškerý provoz vybraného bude procházet přes proxy-server, což zajišťuje bezpečnost používání programu. Otázka na téma jak nakonfigurovat proxy server na systému Androidjiž nevzniká, ani pro uživatele s nedostatečnými znalostmi internetové bezpečnosti.
Jak nastavit Telegram proxy na Android#
Při komunikaci na internetu prostřednictvím určitých aplikací musíte chránit svá data a informace před podvodníky. Jednou z nejpopulárnějších aplikací pro komunikaci na internetu je Telegram. S pomocí tohoto programu můžete nejen dopisovat si, ale také provádět videohovory.
Po instalaci aplikace na zařízení musíte zjistit jak nakonfigurovat proxy v Telegram na Androidu, aby veškerá komunikace v programu byla chráněna a filtrována proxy. Filtr si můžete nastavit i bez zvláštních dovedností v používání zařízení. Je to jednoduché, přístupné a srozumitelné.
Chcete-li to provést, přejděte na data a paměť telegramu, přejděte dolů a přejděte do nastavení proxy. Přidejte proxy v sekci připojení. Na zařízeních Android je to SOCKS5. Do pole server zadejte IP z proxy, do pole port – SOCKS5 port z proxy serveru. Posledními položkami, které je třeba nastavit, jsou přihlašovací jméno a heslo z proxy serveru. Po jejich vyplnění můžete k telegramu připojit proxy a používat provoz procházející přes proxy.
Nastavení proxy na telefonu#
Aby uživatel mohl konfigurovat, potřebuje mít určité dovednosti v orientaci na internetu a znalost určitých informací. Zde byste měli vzít v úvahu pravděpodobnost, že se můžete setkat s obtížemi při konfiguraci proxy. Ke konfiguraci potřebujete root práva, která na jedné straně zlepšují používání telefonu, na druhé straně však vedou k určitým nepříjemnostem při používání zařízení. Charakterizuje je skutečnost, že pokud máte taková práva, můžete svůj smartphone používat bez omezení a získat status superuživatele. To však také vede k určitým omezením. Automatické aktualizace nainstalovaných aplikací se nebudou provádět a když požádáte o aktualizaci a kliknete na “přijmout”, root práva se ztratí. Ale to je věc každého.
Citace: Chcete-li pochopit, proč potřebujete root práva na Androidu a zda je potřebujete, měli byste se nejdříve dozvědět o všech výhodách, které poskytují.
A teď přímo jak nastavit proxy na telefonu s androidem. Chcete-li to provést, musíte se připojit k síti wi-fi v nastavení, poté přejít na další nastavení. Vyberte ruční nastavení a zadejte IP adresu a port připojení.
Tato data IP a portů jsou k dispozici na vyžádání z internetu – bezplatné proxy