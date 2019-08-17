De moderne wereld is verzadigd van innovaties, felle kleuren en evenementen. Je hoeft niet meer ver te reizen om de wereld te zien. Alles is te zien via een beeldscherm van een computer of smartphone, hoewel dit niet in de plaats komt van een echt levendige ervaring. Maar hoe bescherm je je persoonlijke gegevens en informatie als je communiceert, werkt of op internet surft?

Hiervoor bestaat een speciaal filter dat proxyserver wordt genoemd. Deze vervult de functies van bescherming van persoonlijke gegevens en anonimiteit van de gebruiker, niet alleen wanneer de gebruiker online is. De bijzonderheid van de proxyserver om anonimiteit buiten het netwerk te houden, maakt de functionaliteit universeel en praktisch.

Je kunt een proxyserver voor Android instellen op elk apparaat met dit besturingssysteem. Om dit te doen, moet je een van de speciale programma’s downloaden en installeren, zoals een van de meest populaire en beproefde - ProxyDroid. Na het opstarten verschijnt er een gebruiksvriendelijke interface met de nodige instellingen voor de gebruiker:

aan en uit;

profielen;

automatische configuratie (mogelijkheid om automatisch proxyserverinstellingen te ontvangen van een PAC-bestand);

het adres van de proxyserver;

de haven;

het type proxy;

Automatische verbinding (automatische start van services wanneer een gespecificeerd netwerk wordt gedetecteerd);

schakelt de gebruikersauthenticatie in of uit;

Proxy-verbinding voor alle toepassingen;

verbinding voor de geselecteerde toepassingen.

Wat betreft het laatste punt…Dus je kunt uit de lijst de benodigde applicatie of het benodigde programma kiezen en al het verkeer van de geselecteerde applicatie of het geselecteerde programma zal via de proxy-server gaan, waardoor het gebruik van het programma veilig is. Dus, de vraag van hoe de proxyserver op Android te configurerenzelfs voor onveilige internetgebruikers niet meer voorkomt.

Hoe de Telegram proxy instellen op Android#

Als je op het internet communiceert via bepaalde toepassingen, moet je je gegevens en informatie beschermen tegen fraudeurs. Een van de populairste toepassingen voor communicatie op het internet - Telegram. Met behulp van dit programma kun je niet alleen corresponderen, maar ook videogesprekken voeren.

Nadat je de applicatie op het apparaat hebt geïnstalleerd, moet je het volgende uitzoeken hoe de proxy in te stellen Telegram op de Androidzodat alle soorten communicatie in het programma werden beschermd en werden gefilterd door de proxy. Je kunt het filter ook instellen zonder veel vaardigheid in het gebruik van het apparaat. Het is eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk.

Ga hiervoor naar Telegram-gegevens en geheugen, scroll naar beneden en ga naar de proxy-instellingen. Voeg een proxy toe in het verbindingsgedeelte. Op Android-apparaten is dat SOCKS5. In het serverveld voer je het IP-adres van de proxy in, in het poortveld - de SOCKS5-poort van de proxyserver. De laatste items die moeten worden ingesteld zijn de login en het wachtwoord van de proxyserver. Nadat deze zijn ingevuld, kun je een proxy verbinden met Telegram en het verkeer gebruiken dat door de proxy gaat.

Proxy-instelling op de telefoon#

Om te kunnen configureren moet de gebruiker over bepaalde vaardigheden beschikken om op het internet te navigeren en bepaalde informatie kennen. Hier moet je rekening houden met de kans dat je problemen kunt ondervinden met proxyconfiguratie. Om te configureren, moet je over root-rechten beschikken, die enerzijds het gebruik van de telefoon verbeteren en anderzijds leiden tot het feit dat er enkele ongemakken zijn bij het gebruik van het apparaat. Het wordt gekenmerkt door het feit dat als je dergelijke rechten hebt, je je smartphone onbeperkt kunt gebruiken en de status van supergebruiker krijgt. Maar het leidt ook tot bepaalde beperkingen. Automatische updates van applicaties die op het apparaat zijn geïnstalleerd worden niet bijgewerkt, en wanneer je een update aanvraagt en op “accepteren” klikt, gaan je rootrechten verloren. Maar het is ieders zaak.

Citaat: Om te begrijpen waarom je rootrechten nodig hebt op Android, en of je ze nodig hebt, moet je eerst leren over alle voordelen die ze bieden.

En nu direct, hoe een proxy instellen op een android telefoon. Om dit te doen, moet je verbinding maken met het wi-fi-netwerk in de instellingen en vervolgens overschakelen naar extra instellingen. Selecteer handmatige instellingen en voer het IP-adres en de verbindingspoort in.

Deze IP- en poortgegevens zijn op aanvraag beschikbaar op het internet - gratis proxies