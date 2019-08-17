Dunia moden dipenuhi dengan inovasi, warna terang dan acara. Anda tidak perlu pergi jauh untuk melihat dunia lagi. Segala-galanya boleh dilihat melalui monitor komputer atau telefon pintar, walaupun ini tidak menggantikan pengalaman yang benar-benar jelas. Tetapi bagaimana anda melindungi data dan maklumat peribadi anda semasa berkomunikasi, bekerja atau menyemak imbas Internet?

Terdapat penapis khas yang dipanggil pelayan proksi untuk tujuan ini. Ia melaksanakan fungsi perlindungan data peribadi dan tidak mahu dikenali pengguna, bukan sahaja apabila pengguna berada dalam talian. Keanehan pelayan proksi untuk mengelakkan kerahasiaan daripada Rangkaian, menjadikan fungsinya universal dan praktikal.

Tetapan proksi untuk peranti Android#

Anda boleh menyediakan pelayan proksi untuk Android pada mana-mana peranti dengan sistem pengendalian ini. Untuk melakukan ini, anda perlu memuat turun dan memasang salah satu program khas, seperti salah satu yang paling popular dan terbukti - ProxyDroid. Selepas permulaan, antara muka mesra pengguna dengan tetapan yang diperlukan akan muncul sebelum pengguna:

hidup dan mati;

profil;

konfigurasi automatik (kemungkinan untuk menerima tetapan pelayan proksi secara automatik daripada fail PAC);

alamat pelayan proksi;

Pelabuhan;

jenis proksi;

Sambungan automatik (permulaan perkhidmatan automatik apabila rangkaian tertentu dikesan);

membolehkan atau melumpuhkan pengesahan pengguna;

Sambungan proksi untuk semua aplikasi;

sambungan untuk aplikasi yang dipilih.

Mengenai perkara terakhir…Jadi anda boleh memilih daripada senarai aplikasi atau program yang diperlukan, dan semua trafik yang dipilih akan melalui pelayan proksi, memberikan keselamatan menggunakan program. Justeru, persoalan mengenai bagaimana untuk mengkonfigurasi pelayan proksi pada Android, tidak lagi timbul, walaupun untuk pengguna Internet yang tidak selamat.

Bagaimana untuk menetapkan proksi Telegram kepada Android#

Apabila berkomunikasi di Internet melalui aplikasi tertentu, anda perlu melindungi data dan maklumat anda daripada penipu. Salah satu aplikasi paling popular untuk komunikasi di Internet – Telegram. Dengan bantuan program ini, anda bukan sahaja boleh berkoresponden, tetapi juga membuat panggilan video.

Selepas memasang aplikasi pada peranti, anda perlu memikirkannya bagaimana untuk mengkonfigurasi proksi dalam Telegram di Android, supaya semua jenis komunikasi dalam program dilindungi dan ditapis oleh proksi. Anda juga boleh menyediakan penapis tanpa banyak kemahiran dalam menggunakan peranti. Ia mudah, boleh diakses dan difahami.

Untuk melakukan ini, pergi ke data dan memori Telegram, tatal ke bawah ke bawah dan pergi ke tetapan proksi. Tambahkan proksi dalam bahagian sambungan. Pada peranti Android, ia adalah SOCKS5. Dalam medan pelayan masukkan IP dari proksi, dalam medan port - port SOCKS5 dari pelayan proksi. Perkara terakhir yang perlu disediakan ialah log masuk dan kata laluan daripada pelayan proksi. Selepas mereka diisi, anda boleh menyambungkan proksi ke Telegram, dan menggunakan trafik yang melalui proksi.

Tetapan proksi pada telefon#

Untuk mengkonfigurasi pengguna perlu mempunyai kemahiran tertentu dalam menavigasi Internet dan mengetahui maklumat tertentu. Di sini anda harus mengambil kira kebarangkalian bahawa anda mungkin menghadapi kesukaran dengan konfigurasi proksi. Untuk mengkonfigurasi, anda perlu mempunyai hak akar, yang kedua-duanya meningkatkan penggunaan telefon di satu pihak, dan membawa kepada fakta bahawa terdapat beberapa kesulitan dalam penggunaan peranti. Ia dicirikan oleh fakta bahawa jika anda mempunyai hak sedemikian, anda boleh menggunakan telefon pintar anda tanpa had, mendapatkan status superuser. Tetapi ia juga membawa kepada sekatan tertentu. Kemas kini automatik aplikasi yang dipasang pada peranti tidak akan dikemas kini, dan apabila anda meminta kemas kini, dan mengklik hak akar “terima” hilang. Tapi itu urusan semua orang.

Petikan: Untuk memahami sebab anda memerlukan hak root pada android, dan sama ada anda memerlukannya, anda harus terlebih dahulu mengetahui tentang semua faedah yang diberikannya.

Dan sekarang, secara langsung, bagaimana untuk menyediakan proksi pada telefon android. Untuk melakukan ini, anda perlu menyambung ke rangkaian wi-fi dalam tetapan, diikuti dengan beralih ke tetapan tambahan. Pilih tetapan manual, dan masukkan IP dan port sambungan.

Data IP dan port ini tersedia atas permintaan daripada Internet – proksi percuma