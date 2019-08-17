Modern dünya yeniliklere, parlak renklere ve etkinliklere doymuş durumda. Artık dünyayı görmek için çok uzaklara gitmenize gerek yok. Her şey bir bilgisayar veya akıllı telefon monitöründen görülebiliyor, ancak bu gerçekten canlı bir deneyimin yerini tutmuyor. Peki iletişim kurarken, çalışırken veya internette gezinirken kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi nasıl koruyorsunuz?

Bu amaçla proxy sunucusu adı verilen özel bir filtre vardır. Sadece kullanıcı çevrimiçi olduğunda değil, kişisel verilerin korunması ve kullanıcının anonimliği işlevlerini yerine getirir. Proxy sunucusunun anonimliği Ağ dışında tutma özelliği, işlevselliğini evrensel ve pratik hale getirir.

Android cihazları için Proxy ayarları#

Bu işletim sistemine sahip herhangi bir cihazda Android için bir proxy sunucusu kurabilirsiniz. Bunu yapmak için, en popüler ve kanıtlanmış olanlardan biri olan ProxyDroid gibi özel programlardan birini indirip yüklemeniz gerekir. Başladıktan sonra, kullanıcıdan önce gerekli ayarlara sahip kullanıcı dostu bir arayüz görünecektir:

açık ve kapalı;

profiller;

otomatik yapılandırma (proxy sunucu ayarlarını bir PAC dosyasından otomatik olarak alma imkanı);

proxy sunucusunun adresi;

liman;

proxy türü;

Otomatik bağlantı (belirli bir ağ algılandığında hizmetlerin otomatik olarak başlatılması);

kullanıcı kimlik doğrulamasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır;

Tüm uygulamalar için proxy bağlantısı;

Seçilen uygulamalar için bağlantı.

Son noktaya gelince… Listeden gerekli uygulamayı veya programı seçebilirsiniz ve seçilenin tüm trafiği proxy sunucusundan geçerek programı kullanmanın güvenliğini sağlayacaktır. Böylece, şu soru Android’de proxy sunucusu nasıl yapılandırılırartık güvensiz İnternet kullanıcıları için bile ortaya çıkmıyor.

Telegram proxy’si Android’e nasıl ayarlanır#

İnternette belirli uygulamalar aracılığıyla iletişim kurarken, verilerinizi ve bilgilerinizi dolandırıcılardan korumanız gerekir. İnternette iletişim için en popüler uygulamalardan biri - Telegram. Bu programın yardımıyla sadece yazışmakla kalmaz, aynı zamanda video görüşmeleri de yapabilirsiniz.

Uygulamayı cihaza yükledikten sonra şunları bulmanız gerekir proxy nasıl yapılandırılır Telegram Android’deBöylece programdaki her türlü iletişim korunmuş ve proxy tarafından filtrelenmiştir. Cihazı kullanma konusunda fazla beceri sahibi olmadan da filtreyi kurabilirsiniz. Basit, erişilebilir ve anlaşılabilirdir.

Bunu yapmak için Telegram veri ve belleğine gidin, aşağıya doğru kaydırın ve proxy ayarlarına gidin. Bağlantı bölümüne bir proxy ekleyin. Android cihazlarda bu SOCKS5’tir. Sunucu alanına proxy’den IP girin, bağlantı noktası alanına - proxy sunucusundan SOCKS5 bağlantı noktası. Ayarlanması gereken son öğeler, proxy sunucusundan gelen kullanıcı adı ve paroladır. Bunlar doldurulduktan sonra, Telegram’a bir proxy bağlayabilir ve proxy’den geçen trafiği kullanabilirsiniz.

Telefonda proxy ayarı#

Yapılandırmak için kullanıcının internette gezinme ve belirli bilgileri bilme konusunda belirli becerilere sahip olması gerekir. Burada, proxy yapılandırmasında zorluklarla karşılaşma olasılığınızı göz önünde bulundurmalısınız. Yapılandırmak için, hem bir yandan telefonun kullanımını iyileştiren hem de cihazın kullanımında bazı rahatsızlıklar olduğu gerçeğine yol açan kök haklarına sahip olmanız gerekir. Bu tür haklara sahipseniz, akıllı telefonunuzu sınırsız kullanabileceğiniz, süper kullanıcı statüsüne sahip olabileceğiniz gerçeği ile karakterizedir. Ancak aynı zamanda belirli kısıtlamalara da yol açar. Cihazda yüklü uygulamaların otomatik güncellemesi güncellenmez ve bir güncelleme talep ettiğinizde ve “kabul et” seçeneğine tıkladığınızda kök hakları kaybolur. Ama bu herkesi ilgilendirir.

Alıntı: Android’de root haklarına neden ihtiyaç duyduğunuzu ve ihtiyacınız olup olmadığını anlamak için öncelikle sağladıkları tüm faydaları öğrenmelisiniz.

Ve şimdi, doğrudan, android telefonda proxy nasıl kurulur. Bunu yapmak için, ayarlardan wi-fi ağına bağlanmanız ve ardından ek ayarlara geçmeniz gerekir. Manuel ayarları seçin ve IP ve bağlantı portunu girin.

Bu IP ve port verileri istek üzerine internetten temin edilebilir - ücretsiz proxyler