O mundo moderno está saturado de inovações, cores vivas e eventos. Você não precisa mais viajar para longe para ver o mundo. Tudo pode ser visto por meio de um monitor de computador ou smartphone, embora isso não substitua uma experiência realmente vívida. Mas como proteger seus dados e informações pessoais ao se comunicar, trabalhar ou navegar na Internet?

Existe um filtro especial chamado servidor proxy para essa finalidade. Ele executa as funções de proteção de dados pessoais e anonimato do usuário, não apenas quando o usuário está on-line. A peculiaridade do servidor proxy de manter o anonimato fora da rede torna sua funcionalidade universal e prática.

Configurações de proxy para dispositivos Android#

Você pode configurar um servidor proxy para Android em qualquer dispositivo com esse sistema operacional. Para isso, é necessário baixar e instalar um dos programas especiais, como um dos mais populares e comprovados - o ProxyDroid. Após a inicialização, uma interface amigável com as configurações necessárias aparecerá para o usuário:

ligado e desligado;

perfis;

configuração automática (possibilidade de receber automaticamente as configurações do servidor proxy de um arquivo PAC);

o endereço do servidor proxy;

a porta;

o tipo de proxy;

Conexão automática (início automático dos serviços quando uma rede especificada é detectada);

ativa ou desativa a autenticação do usuário;

Conexão proxy para todos os aplicativos;

conexão para os aplicativos selecionados.

Quanto ao último ponto… Assim, você pode escolher na lista o aplicativo ou programa necessário, e todo o tráfego do selecionado passará pelo servidor proxy, proporcionando segurança no uso do programa. Portanto, a questão de como configurar o servidor proxy no Android, não surge mais, nem mesmo para usuários de Internet inseguros.

Como configurar o proxy do Telegram para Android#

Ao se comunicar na Internet por meio de determinados aplicativos, você precisa proteger seus dados e informações contra fraudadores. Um dos aplicativos mais populares para comunicação na Internet é o Telegram. Com a ajuda desse programa, você pode não apenas se corresponder, mas também fazer chamadas de vídeo.

Depois de instalar o aplicativo no dispositivo, você precisa descobrir como configurar o proxy em Telegram no Android, para que todos os tipos de comunicação no programa sejam protegidos e filtrados pelo proxy. Você também pode configurar o filtro sem muita habilidade no uso do dispositivo. É simples, acessível e compreensível.

Para isso, acesse os dados e memória do Telegram, role até o final e vá para as configurações de proxy. Adicione um proxy na seção de conexão. Em dispositivos Android, é SOCKS5. No campo servidor, insira o IP do proxy; no campo porta, a porta SOCKS5 do servidor proxy. Os últimos itens a configurar são o login e a senha do servidor proxy. Depois de preenchidos, você pode conectar um proxy ao Telegram e usar o tráfego passando pelo proxy.

Configuração de proxy no telefone#

Para configurar, o usuário precisa ter certas habilidades navegação da Internet e conhecer certas informações. Aqui você deve levar em conta a probabilidade de que pode encontrar dificuldades com a configuração do proxy. Para configurar, você precisa ter direitos de root, o que, por um lado, melhora o uso do telefone, e por outro lado, leva a certos inconvenientes no uso do dispositivo. É caracterizado pelo fato de que, se você tiver esses direitos, pode usar seu smartphone sem limites e obter status de superusuário. Mas isso também leva a certas restrições. A atualização automática de aplicativos instalados no dispositivo não será atualizada, e quando você solicita uma atualização e clica em „aceitar

Citação: Para entender por que você precisa de direitos de root no Android e se precisa deles, primeiro você deve conhecer todos os benefícios que eles oferecem.

E agora, diretamente, como configurar um proxy no telefone Android. Para fazer isso, você precisa se conectar à rede wi-fi nas configurações e, em seguida, mudar para as configurações adicionais. Selecione configurações manuais e digite o IP e a porta de conexão.

Esses dados de IP e porta estão disponíveis sob solicitação na Internet – proxies gratuitos