يُترجم الوكيل الإنجليزي على أنه ممثل مفوض. خادم بروكسي هو وسيط بين المستخدم والإنترنت. أولاً يتصل المستخدم به، ثم بخوادم أخرى لديها الموارد المطلوبة. لهذا الاتصال عدد من المميزات التي لا تُنكر. لكن ليس الجميع يعرفون كيفية تكوين خادم بروكسي على Windows 7. دعونا نصل إلى الحقيقة الكاملة لهذا الأمر.

هذا هو السبب في أنه من المفروض أن يكون بهذه الطريقة.#

عند توصيل أي جهاز بالإنترنت، يتم تثبيت متصفحات خاصة على شكل برامج والاتصال بخادم proxy. لكل جهاز وكمبيوتر عنوان IP فريد يمكن استخدامه لتحديد موقع المستخدم والتعرف على رمز مزود الخدمة والجهاز الذي يتم الوصول للإنترنت منه. عند الاتصال، يتم إعادة توجيه جميع البيانات إلى خادم بعيد حيث يتم معالجتها وتحليلها بسرعة كبيرة. فقط بعد ذلك يتم إرسال الطلب إلى الشبكة وإرجاعه إلى الكمبيوتر كمعلومات مطلوبة. يعمل خادم proxy كحلقة وصل. من بين الالتزامات الرئيسية ما يلي:

التحقق من توفر البيانات في الذاكرة المؤقتة. إن وجدت أي بيانات، لا تتكرر عملية البحث، مما يؤثر بشكل كبير على توفير النطاق الترددي. مشاركة الوصول إلى الشبكة بين عدة مستخدمين. ضمان السرية. لن يتم نقل المعلومات إلى أي جهة أخرى، بل تبقى على الكمبيوتر. من غير الممكن تتبع البيانات عن طريق IP، لأن المعلومات المتعلقة بخادم proxy ستظهر بدلاً منها، والذي قد لا يكون حتى في بلد إقامة المستخدم. مع خادم proxy، لا يخاف المستخدم من أي تأثيرات خارجية، لأن البيانات يتم تصفيتها والعناصر غير الضرورية لا تصل إلى الشبكة. تجاوز الحجب. بمساعدة خادم proxy يمكنك الوصول إلى بعض المواقع المحظورة والممنوعة.

كيفية الإعداد: 5 خطوات بسيطة#

لإعداد خادم proxy على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لا تحتاج إلى أن تكون محترفاً وتفهم جميع تفاصيل الاختراق. فقط قم بعدة خطوات بسيطة وستكون بيانتك محمية بأمان.

إذن، لتبدأ، تحتاج إلى الذهاب إلى لوحة التحكم، واختر قسم خصائص المتصفح. ستظهر نافذة مطابقة وستحتاج إلى العثور على إعدادات الشبكة فيها. انقر عليها. هنا يقترح عليك البرنامج إدخال معلومات العنوان الحالي والمنفذ العامل (كيفية معرفته – اقرأ أدناه) للـ proxy المحدد. بعد ملء الحقول المطابقة، انقر على أيقونة إضافي واختر proxy واحد للبروتوكولات. نفتح المتصفح ونرى نافذة تطلب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المحددة في إعدادات proxy. إذا تم تحديد المصادقة عن طريق IP، فلا يلزم إدخال بيانات إضافية.

إذا حدث خطأ أو حوادث غير متوقعة بعد كل هذه التلاعبات، حاول مرة أخرى. لكن تأكد من اتباع التعليمات حتى لا تفوت شيئاً هذه المرة.

كيفية معرفة عنوان خادم proxy والمنفذ#

هذه البيانات ضرورية في المقام الأول لتحديدها بشكل صحيح في قسم “الإعدادات”. لذلك، إذا لم تكن لديك هذه المعلومات، فتأكد من التعرف عليها مسبقاً قبل تثبيت الوكيل.

ما الذي يتطلبه الأمر؟ الأمر بسيط جداً. اختر “الشبكة والإنترنت” من قائمة “ابدأ” وانتقل إلى خصائص اتصال الشبكة المحلية. الآن “المكونات المستخدمة في هذا الاتصال”. هنا، حدد “بروتوكول TCP/IP للإنترنت” وانقر على “الخصائص” مرة أخرى.

من السهل جداً التحقق من استخدام الخادم:

إذا كان الخيار “الحصول على عنوان IP تلقائياً” محدداً، فهذا يعني أن الوكيل غير مستخدم؛

إذا كانت الحقول النشطة هي تلك التي تعرض أرقاماً (وهذا يعني استخدام وكيل)، فكل شيء على ما يرام.

المنفذ يظل معروضاً في نفس خصائص المتصفح، لكن في عنصر آخر – “إعداد الشبكة المحلية”.

خادم وكيل لمتصفحات مختلفة#

قد يحدث أن يجب تعيين معاملات الوكيل في متصفحات مختلفة. سيتعين علينا اتباع نمط مختلف. الإعداد يدوي فقط ومختلف.

Mozilla Firefox. قبل أن تبدأ في إعداد الوكيل، يجب عليك بالتأكيد مسح السجل والذاكرة المؤقتة وملفات تعريف الارتباط. بعد ذلك، أدخل “إضافي” – “الشبكة” – “تخصيص”. أدخل المعلومات المطلوبة في النافذة المفتوحة. كما في الإصدار السابق، امسح السجل. حدد الإعدادات. ثم اتبع المسار: “المتصفح” – “تغيير إعدادات خادم الوكيل”. ابحث عن “الاتصالات” في المربع المفتوح وأدخل البيانات. Chrome وYandex وما شابه. افتح المتصفح، امسح السجل، انتقل إلى الإعدادات. حدد التغييرات على إعدادات خادم الوكيل، وأدخل عنواناً صحيحاً والمنفذ الحالي.

لماذا لا يعمل الوكيل#

قد يتعطل البرنامج في بعض الأحيان دون سابق إنذار. هناك الكثير من الأسباب. في كثير من الأحيان، الخطأ يكون برنامج مضاد الفيروسات مع أداة مراقبة الإنترنت. هناك “تضارب” بين مضاد الفيروسات والوكيل بسبب إعدادات الوكيل غير الصحيحة للأول.

قد لا يرد خادم وكيل تم إعداده مسبقاً على Windows 7 بعد تحديث المتصفح: يتم إعادة تعيين الإعدادات والبيانات السابقة، وتظهر تناقضات تسبب فشل الـ proxy.

لمنع البرنامج من التعطل أو الإغلاق غير المتوقع، تحقق بعناية من جميع العوامل المذكورة أعلاه، وأدخل البيانات بشكل صحيح، وتحقق منها مرة أخرى. إذا لم يكن بالإمكان تجنب الخطأ، فتحقق من إعدادات الـ proxy، وإذا كانت غير صحيحة، قم بتصحيح الوضع.