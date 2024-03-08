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أفضل مواقع التورنت | 10 مواقع تورنت أفضل لعام 2025

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نُشر8 مارس 2024
حُدّث1 يناير 2025
مدة القراءة4 دقيقة
الكاتبBrandon Perry
في هذا المقال 11 أقسام
  1. أفضل 10 مواقع تورنت لعام 2025:
  2. The Pirate Bay: The King of Torrents
  3. 1337x: مفضل تورنت
  4. YTS: جنة عشاق الأفلام
  5. EZTV: مركز البرامج التلفزيونية
  6. LimeTorrents: الشامل
  7. Torrentz2: محرك بحث تورنت
  8. Nyaa: Anime Torrents Galore
  9. RARBG: الجودة والتنوع
  10. عبوات FitGirl: اختيار اللاعب
  11. ألعاب IGG: ألعاب متصدع حديثًا
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يبقى التورنت طريقة شهيرة لتحميل المحتوى، رغم الجدل القانوني والأخلاقي المحيط به. في عام 2025، برزت عدة مواقع تورنت عن غيرها، حيث توفر مكتبات موثوقة وضخمة ومتنوعة من المحتوى، من الأفلام والمسلسلات إلى البرامج والألعاب. إليك نظرة عامة على أفضل عشرة مواقع تورنت لعام 2025 التي تتميز بجودة المحتوى وقاعدة المستخدمين والإجراءات الأمنية.

حشد كرتوني يهتف بينما تتدفق ملفات الوسائط وأيقونة قرصان من نافذة تنزيل

أفضل 10 مواقع تورنت لعام 2025:#

  1. The Pirate Bay: The King of Torrents
  2. 1337x: مفضل تورنت
  3. YTS: جنة عشاق الأفلام
  4. EZTV: مركز البرامج التلفزيونية
  5. LimeTorrents: الشامل
  6. Torrentz2: محرك بحث تورنت
  7. Nyaa: Anime Torrents Galore
  8. RARBG: الجودة والتنوع
  9. عبوات FitGirl: اختيار اللاعب
  10. ألعاب IGG: ألعاب متصدع حديثًا

The Pirate Bay: The King of Torrents#

الصفحة الرئيسية لموقع The Pirate Bay مع شعار السفينة ومربع البحث وخانات الفئات

The Pirate Bay (TPB) مرادف للتورنت. تأسست عام 2003، واجهت TPB معارك قانونية عديدة لتبقى في طليعة عالم التورنت. تقدم مجموعة واسعة من المحتوى، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات والموسيقى والألعاب والبرامج. سهولة الاستخدام وموثوقية الملفات تجعل المستخدمين يعودون إليها باستمرار.

  • الزوار شهريًا: 27,000,000+
  • حجم المكتبة: 4,000,000+ ملف
  • التوفر: محظورة في عدة دول لكن يمكن الوصول إليها عبر مرايا

1337x: مفضل تورنت#

الصفحة الرئيسية لموقع 1337x مع إشعار النطاق الحالي وأيقونات فئات الأفلام والألعاب وغيرها

1337x معروفة بواجهتها المنظمة ومجموعة واسعة من الملفات. كسبت شهرة بسبب نهجها القائم على المجتمع، مما يضمن تحديث الملفات والتحقق منها بانتظام. تتفوق هذه الموقع في الأفلام والمسلسلات والموسيقى والألعاب.

  • الزوار شهريًا: 53,000,000+
  • حجم المكتبة: غير محدد
  • التوفر: محجوبة في بعض الدول، لكن يمكن الوصول إليها عبر عناوين بديلة

YTS: جنة عشاق الأفلام#

الصفحة الرئيسية لموقع YTS تعرض أشهر تنزيلات الأفلام بجودة HD مع صور الملصقات

YTS، المعروفة بملفات الأفلام عالية الجودة وقليلة النطاق الترددي، هي الخيار الأول لعشاق السينما. تتخصص في الأفلام وتقدم مجموعة رائعة محدثة تتضمن أفلام كلاسيكية.

  • الزوار شهريًا: 75,000,000+
  • حجم المكتبة: 40,000+ عنوان
  • التوفر: تواجه تحديات قانونية؛ استخدم بحذر

EZTV: مركز البرامج التلفزيونية#

صفحة حالة EZTV تعرض النطاق الرئيسي eztvx.to وروابط المرايا البديلة

EZTV تركز حصراً على المسلسلات التلفزيونية، مما يجعلها الوجهة المثالية لمحبي المتابعة المكثفة. على الرغم من عدم تنوعها مثل المواقع الأخرى، فإن تخصصها يضمن مجموعة ضخمة من محتوى المسلسلات.

  • الزوار شهريًا: 20,000,000+
  • حجم المكتبة: غير محدد
  • التوفر: جيد، مع عدة مواقع مرآة

LimeTorrents: الشامل#

الصفحة الرئيسية لموقع LimeTorrents مع شريط بحث وأيقونات فئات الأفلام والموسيقى والألعاب

LimeTorrents مقدرة لواجهتها النظيفة ومجموعتها المتوازنة من المحتوى. تتميز بشكل خاص للإصدارات الجديدة وتقدم سرعات تحميل لائقة.

  • الزوار شهريًا: 20,000,000+
  • حجم المكتبة: 10,000,000+ ملف
  • التوفر: محظور في عدد قليل من الدول

Torrentz2: محرك بحث تورنت#

الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الشامل Torrentz2 بشريط بحث واحد فقط

Torrentz2 هو محرك بحث وصفي قوي يفهرس التورنتات منصات متعددة، مما يوفر تجربة بحث شاملة. إنه مفيد بشكل خاص عندما تقصر المواقع الأخرى.

  • الزوار شهريًا: 10,000,000 – 20,000,000
  • حجم المكتبة: ملايين الملفات (يفهرس مواقع أخرى)
  • التوفر: متنوع لكن راقب مشاكل الوصول

Nyaa: Anime Torrents Galore#

جدول تورنت في Nyaa يعرض إصدارات أنمي وأحجام الملفات وأعداد الموزعين

Nyaa هي الوجهة النهائية لعشاق الرسوم المتحركة. إنه يقدم مجموعة واسعة من أفلام الأنيمي والبرامج التلفزيونية والمحتويات الأخرى ذات الصلة، مما يلبي احتياجات جمهور متخصص ولكنه شغوف.

  • الزوار شهريًا: 46,000,000+
  • حجم المكتبة: 500,000+ ملف
  • التوفر: مستهدف من قبل مزودي خدمات الإنترنت في بعض المناطق

RARBG: الجودة والتنوع#

صفحة RARBG المقصودة مع زر «Go To Rarbg.to» فوق خلفية ملصق فيلم داكنة

RARBG متميز بجودة التورنتات العالية والواجهة سهلة الاستخدام. يوفر مجموعة واسعة من أنواع المحتوى، وتضمن مجتمعه النشط تدفقاً مستمراً من التورنتات الجديدة.

  • الزوار شهريًا: لم تتم توفير البيانات
  • حجم المكتبة: غير محدد
  • التوفر: محظور في العديد من البلدان

عبوات FitGirl: اختيار اللاعب#

موقع FitGirl Repack يعرض قائمة بحزم ألعاب الكمبيوتر القادمة

FitGirl Repacks مشهورة بنسخها المضغوطة والمحسّنة من ألعاب الكمبيوتر. إنها نعمة للاعبين الذين لديهم نطاق ترددي أو مساحة تخزين محدودة.

  • الزوار شهريًا: 30,000,000+
  • حجم المكتبة: آلاف الملفات
  • التوفر: متاح عالمياً

ألعاب IGG: ألعاب متصدع حديثًا#

الصفحة الرئيسية لموقع IGG Games مع Pacific Drive في شريط العرض وقائمة تنقل

IGG Games تركز على توفير ألعاب كمبيوتر مكسورة حديثة الإصدار. معروفة بتنزيلاتها الآمنة والملاحة سهلة الاستخدام، مما يجعلها المفضلة بين اللاعبين.

  • الزوار شهريًا: 15,000,000+
  • حجم المكتبة: آلاف الملفات
  • التوفر: متاح على نطاق واسع

فهم مقاييس مواقع التورنت

عند اختيار موقع تورنت، من الحتمي الأخذ في الاعتبار عدة عوامل:

  • الزوار شهريًا: يشير إلى شهرة الموقع وبشكل غير مباشر إلى صحة ملفات Torrent الخاصة به.
  • حجم المكتبة: مكتبة أكبر تعني المزيد من التنوع وفرصة أكبر للعثور على ما تبحث عنه.
  • التوفر: قد يؤدي حظر الموقع في دول معينة إلى تقييد الوصول، لكن مواقع المرايا غالباً ما توفر وسائل بديلة للوصول.

توفر أفضل مواقع التورنت في عام 2025 تشكيلة واسعة من المحتوى تلبي احتياجات واهتمامات المستخدمين المختلفين. من الأفلام والمسلسلات إلى الألعاب والبرامج، لكل موقع نقاط قوة وعروض فريدة خاصة به. تذكر استخدام مواقع Torrent بمسؤولية وشرعية، مع احترام قوانين حقوق النشر في منطقتك. يجب أن تكون السلامة دائماً من الأولويات، لذا يُنصح باستخدام VPN وبرامج مكافحة الفيروسات لحماية خصوصيتك وجهازك.

إليك جدول مقارنة لأفضل 10 مواقع تورنت لعام 2025:

موقع Torrentالتخصصالزوار شهريًاحجم المكتبةالتوفر
The Pirate Bayعام27M+4M+ ملفاتمحظور في عدة دول
1337xعام53M+غير محددمحجوب في بعض الدول
YTSأفلام75M+40K+ عنوانيواجه تحديات قانونية
EZTVمسلسلات تلفزيونية20M+غير محددجيد، مع عدة نسخ احتياطية
LimeTorrentsعام20M+أكثر من 10 مليون ملفمحظور في عدة دول
Torrentz2محرك بحث توحيدي10-20Mملايين الملفاتواسعة ولكن رصد للقضايا
Nyaaأنمي46M+500K+ ملفمستهدف من قبل مزودي الخدمة
RARBGعامغير متوفرغير محددمحظور في دول عديدة
FitGirl Repacksألعاب الكمبيوتر30M+آلاف الملفاتمتاح عالميًا
IGG Gamesألعاب الكمبيوتر15M+آلاف الملفاتمتاح على نطاق واسع

يمثل هذا الدليل لأفضل مواقع التورنت نقطة بداية للعثور على المحتوى الذي تبحث عنه وتنزيله. استمتع بالتورنت!