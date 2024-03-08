En İyi Torrent Siteleri | 2025 için 10 En Popüler Torrent Sitesi
2025'in en iyi torrent sitelerini keşfedin ve favori içeriklerinize kolayca erişin. Güvenli bir torrent deneyimi için FineProxy'nin uygun fiyatlı proxy sunucularını keşfedin.
Bu yazıda 11 bölüm
- 2025’in En İyi 10 Torrent Sitesi:
- Pirate Bay: Torrentlerin Kralı
- 1337x: Torrent Severlerinin Favorisi
- YTS: Film Tutkunlarının Cenneti
- EZTV: TV Dizileri Merkezi
- LimeTorrents: Her Şeyin Bir Arada Olduğu Yer
- Torrentz2: Torrent Arama Motoru
- Nyaa: Anime Torrentlerin Hazinesi
- RARBG: Kalite ve Çeşitlilik
- FitGirl Repacks: Oyuncuların Tercih Ettiği
- IGG Oyunları: Yeni Kırılmış Oyunlar
Torrent indirmesi, etrafındaki yasal ve etik tartışmalara rağmen, içerik indirmek için popüler bir yöntem olmaya devam etmektedir. 2025’te, birçok torrent sitesi diğerlerinin üzerine çıkmış ve filmler, TV şovları, yazılım ve oyunlardan başlayarak içerik kütüphanelerinin geniş ve çeşitli koleksiyonlarını sunmaktadır. İşte içerik kalitesi, kullanıcı tabanı ve güvenlik önlemleri açısından öne çıkan 2025’in en iyi on torrent sitesinin bir özeti.
2025’in En İyi 10 Torrent Sitesi:#
- Pirate Bay: Torrentlerin Kralı
- 1337x: Torrent Severlerinin Favorisi
- YTS: Film Tutkunlarının Cenneti
- EZTV: TV Dizileri Merkezi
- LimeTorrents: Her Şeyin Bir Arada Olduğu Yer
- Torrentz2: Torrent Arama Motoru
- Nyaa: Anime Torrentlerin Hazinesi
- RARBG: Kalite ve Çeşitlilik
- FitGirl Repacks: Oyuncuların Tercih Ettiği
- IGG Oyunları: Yeni Kırılmış Oyunlar
Pirate Bay: Torrentlerin Kralı#
Pirate Bay (TPB) torrentle eş anlamlıdır. 2003 yılında kurulan TPB, torrent dünyasının ön saflarında kalabilmek için çok sayıda hukuki mücadeleye göğüs gerdi. Filmler, TV şovları, müzik, oyunlar ve yazılımlar dahil olmak üzere çok çeşitli içerikler sunar. Kullanım kolaylığı ve torrentlerinin güvenilirliği kullanıcıların geri gelmesini sağlıyor.
- Aylık Ziyaretçiler: 27,000,000+
- Kütüphane Boyutu: 4.000.000+ dosya
- Kullanılabilirlik: Birçok ülkede yasaklanmıştır ancak aynalar aracılığıyla erişilebilir
1337x: Torrent Severlerinin Favorisi#
1337x, organize edilmiş arayüzü ve geniş torrent seçkisiyle dikkat çekici bir platformdur. Topluluk odaklı yaklaşımıyla popularite kazanmış, torrentlerin düzenli olarak güncellenmesini ve doğrulanmasını sağlar. Bu site, filmler, TV dizileri, müzik ve oyunlarda öne çıkmaktadır.
- Aylık Ziyaretçiler: 53,000,000+
- Kütüphane Boyutu: Belirtilmedi
- Kullanılabilirlik: Bazı ülkelerde engellenir, ancak alternatif URL’ler aracılığıyla erişilebilir
YTS: Film Tutkunlarının Cenneti#
YTS, yüksek kaliteli ve düşük bant genişliğine sahip film torrentleriyle tanınan, sinema meraklılarının tercihi olan bir platformdur. Filmler konusunda uzmanlaşmış olup, güncel ve klasik filmleri içeren etkileyici bir koleksiyona sahiptir.
- Aylık Ziyaretçiler: 75,000,000+
- Kütüphane Boyutu: 40.000+ başlık
- Kullanılabilirlik: Yasal zorluklarla karşı karşıya; Dikkatle kullanın
EZTV: TV Dizileri Merkezi#
EZTV yalnızca TV şovlarına odaklanıyor ve bu da onu art arda izleyenler için mükemmel bir yer haline getiriyor. Diğer sitelerle aynı çeşitliliğe sahip olmasa da uzmanlığı geniş bir TV içeriği koleksiyonu sağlar.
- Aylık Ziyaretçiler: 20,000,000+
- Kütüphane Boyutu: Belirtilmedi
- Kullanılabilirlik: İyi, birkaç yansıtma sitesi var
LimeTorrents: Her Şeyin Bir Arada Olduğu Yer#
LimeTorrents, temiz arayüzü ve çok yönlü içerik seçimiyle takdir edilmektedir. Özellikle yeni sürümler için iyidir ve uygun indirme hızları sunar.
- Aylık Ziyaretçiler: 20,000,000+
- Kütüphane Boyutu: 10.000.000+ dosya
- Kullanılabilirlik: Birkaç ülkede yasaklı
Torrentz2: Torrent Arama Motoru#
Torrentz2, birden fazla platformdan torrentleri indeksleyen güçlü bir meta-arama motorudur ve kapsamlı bir arama deneyimi sunar. Diğer siteler yetersiz kaldığında özellikle kullanışlıdır.
- Aylık Ziyaretçiler: 10,000,000 – 20,000,000
- Kütüphane Boyutu: Milyonlarca dosya (diğer siteleri indeksler)
- Kullanılabilirlik: Geniş ancak erişilebilirlik sorunları için izlenmelidir
Nyaa: Anime Torrentlerin Hazinesi#
Nyaa, anime meraklıları için nihai hedeftir. Geniş bir anime filmi, TV dizisi ve ilgili içerik seçkisi sunarak, niş ancak tutkulu bir kitleye hizmet eder.
- Aylık Ziyaretçiler: 46,000,000+
- Kütüphane Boyutu: 500.000+ dosya
- Kullanılabilirlik: Bazı bölgelerdeki ISP’ler tarafından hedef alınır
RARBG: Kalite ve Çeşitlilik#
RARBG, yüksek kaliteli torrentleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkar. Geniş bir içerik türü yelpazesi sağlar ve aktif topluluğu, sürekli yeni torrent akışını garantiler.
- Aylık Ziyaretçiler: Veri sağlanmadı
- Kütüphane Boyutu: Belirtilmedi
- Kullanılabilirlik: Çok sayıda ülkede engellendi
FitGirl Repacks: Oyuncuların Tercih Ettiği#
FitGirl Repacks, PC oyunlarının yüksek oranda sıkıştırılmış ve optimize edilmiş versiyonlarıyla ünlüdür. Sınırlı bant genişliği veya depolama alanına sahip oyuncular için bu bir nimettir.
- Aylık Ziyaretçiler: 30,000,000+
- Kütüphane Boyutu: Binlerce dosya
- Kullanılabilirlik: Dünya çapında erişilebilir
IGG Oyunları: Yeni Kırılmış Oyunlar#
IGG Games, yeni yayınlanan ve kırılmış PC oyunları sağlamaya odaklanmıştır. Güvenli indirmeler ve kullanıcı dostu gezinti ile bilinir, oyuncular arasında favori olmuştur.
- Aylık Ziyaretçiler: 15,000,000+
- Kütüphane Boyutu: Binlerce dosya
- Kullanılabilirlik: Yaygın olarak erişilebilir
Torrent Site Metriklerini Anlamak
Bir torrent sitesi seçerken, birkaç faktörü göz önünde bulundurmak önemlidir:
- Aylık Ziyaretçiler: Sitenin popülaritesini ve dolaylı olarak torrentlerinin sağlığını gösterir.
- Kütüphane Boyutu: Daha büyük bir kütüphane, daha fazla çeşitlilik ve aradığınızı bulma şansınızın artması anlamına gelir.
- Kullanılabilirlik: Belirli ülkelerde yasaklanmak erişimi sınırlayabilir, ancak mirror siteleri genellikle alternatif erişim yolları sunar.
2025’in bu en iyi torrent siteleri, farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını karşılamak için çok çeşitli içerikler sunar. Filmlerden ve TV şovlarından oyunlara ve yazılımlara kadar her sitenin kendine özgü güçlü yanları ve benzersiz teklifleri vardır. Torrent sitelerini sorumlu ve yasal bir şekilde kullanmayı ve bulunduğunuz bölgedeki telif hakkı yasalarına saygı göstermeyi unutmayın. Güvenlik her zaman bir öncelik olmalıdır, bu nedenle gizliliğinizi ve cihazınızı korumak için bir VPN ve antivirüs yazılımı kullanmayı düşünün.
İşte 2025’in en iyi 10 torrent sitesinin karşılaştırma tablosu:
|Torrent Sitesi
|Uzmanlaşma
|Aylık Ziyaretçiler
|Kütüphane Boyutu
|Kullanılabilirlik
|The Pirate Bay
|Genel
|27M+
|4M+ dosya
|Birkaç ülkede yasaklı
|1337x
|Genel
|53M+
|Belirtilmedi
|Bazı ülkelerde engellendi
|YTS
|Filmler
|75M+
|40K+ başlık
|Yasal zorluklar yaşıyor
|EZTV
|TV Şovları
|20M+
|Belirtilmedi
|İyi, birden fazla ayna ile
|LimeTorrents
|Genel
|20M+
|10M+ dosya
|Birkaç ülkede yasaklandı
|Torrentz2
|Meta-arama
|10-20M
|Milyonlarca dosya
|Geniş ama sorunlar için izle
|Nyaa
|anime
|46M+
|500.000’den fazla dosya
|İSS’ler tarafından hedefleniyor
|RARBG
|Genel
|Sağlanmamıştır
|Belirtilmedi
|Birçok ülkede engellendi
|FitGirl Repacks
|Bilgisayar oyunları
|30M+
|Binlerce dosya
|Küresel olarak mevcut
|IGG Oyunları
|Bilgisayar oyunları
|15M+
|Binlerce dosya
|Yaygın olarak erişilebilir
En iyi torrent siteleri rehberi, aradığınız içeriği bulmak ve indirmek için bir başlangıç noktasıdır. İyi torrent indirmeleri!