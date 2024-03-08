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最高の Torrent サイト | 2025 年のトップ 10 Torrent サイト

2025年のベストトレントサイトを見つけて、お気に入りのコンテンツに簡単にアクセスしましょう。FineProxyの格安プロキシサーバーで、安全なトレント体験をお楽しみください。

公開日2024年3月8日
更新日2025年1月1日
読了時間2 分
この記事の内容 11 セクション
  1. 2025 年のトップ 10 トレント サイト:
  2. 海賊湾: 激流の王
  3. 1337x: トレントのお気に入り
  4. YTS: 映画愛好家の楽園
  5. EZTV: テレビ番組ハブ
  6. LimeTorrents: オールラウンダー
  7. Torrentz2: トレント検索エンジン
  8. Nyaa: アニメ トレントが豊富
  9. RARBG: 品質と多様性
  10. FitGirl リパック: ゲーマーの選択
  11. IGG ゲーム: クラックされたばかりのゲーム
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トレントは、法的および倫理的な論争があるにもかかわらず、コンテンツをダウンロードするための人気の方法であり続けています。2025 年には、いくつかのトレント サイトが他のサイトよりも優位に立ち、映画やテレビ番組からソフトウェアやゲームまで、信頼性が高く、広大で多様なコンテンツのライブラリを提供しています。ここでは、コンテンツの質、ユーザー ベース、安全対策で際立っている、2025 年のトップ 10 のトレント サイトの概要を示します。

ダウンロード画面からメディアファイルと海賊アイコンが流れ出し、歓声を上げる漫画風の群衆

2025 年のトップ 10 トレント サイト:#

  1. 海賊湾: 激流の王
  2. 1337x: トレントのお気に入り
  3. YTS: 映画愛好家の楽園
  4. EZTV: テレビ番組ハブ
  5. LimeTorrents: オールラウンダー
  6. Torrentz2: トレント検索エンジン
  7. Nyaa: アニメ トレントが豊富
  8. RARBG: 品質と多様性
  9. FitGirl リパック: ゲーマーの選択
  10. IGG ゲーム: クラックされたばかりのゲーム

海賊湾: 激流の王#

船のロゴ、検索ボックス、カテゴリのチェックボックスがあるThe Pirate Bayのトップページ

Pirate Bay (TPB) はトレントの同義語です。 2003 年に設立された TPB は、トレント世界の最前線であり続けるために、数多くの法廷闘争を乗り越えてきました。映画、テレビ番組、音楽、ゲーム、ソフトウェアなど、さまざまなコンテンツを提供しています。その使いやすさとトレントの信頼性により、ユーザーは何度も戻ってきます。

  • 月間訪問者数: 27,000,000+
  • ライブラリのサイズ: 4,000,000+ ファイル
  • 可用性: いくつかの国で禁止されていますが、ミラー経由でアクセスできます

1337x: トレントのお気に入り#

現在のドメイン案内と映画・ゲームなどのカテゴリアイコンが並ぶ1337xのトップページ

1337x は、整理されたインターフェイスと幅広いトレントの選択で有名です。コミュニティ主導のアプローチで人気を集めており、トレントが定期的に更新され検証されることが保証されています。このサイトは、映画、テレビ番組、音楽、ゲームに優れています。

  • 月間訪問者数: 53,000,000+
  • ライブラリのサイズ： 指定されていない
  • 可用性: 一部の国ではブロックされていますが、代替 URL 経由でアクセスできます

YTS: 映画愛好家の楽園#

人気のHD映画ダウンロードをポスターのサムネイル付きで一覧表示するYTSのトップページ

YTS は、高品質で低帯域幅の映画トレントで知られ、映画ファンに人気のサイトです。映画に特化しており、最新映画と古典映画の両方を含む素晴らしいコレクションを提供しています。

  • 月間訪問者数: 75,000,000+
  • ライブラリのサイズ: 40,000タイトル以上
  • 可用性：法的な課題に直面しており、注意が必要です

EZTV: テレビ番組ハブ#

メインドメインeztvx.toと代替ミラーリンクを表示したEZTVのステータスページ

EZTV はテレビ番組のみに焦点を当てているため、一気に視聴する人にとっては最適な目的地となっています。他のサイトほど多様性を誇っていませんが、その専門性により、テレビ コンテンツの膨大なコレクションが保証されています。

  • 月間訪問者数: 20,000,000+
  • ライブラリのサイズ： 指定されていない
  • 可用性: 良好、ミラーサイトがいくつかある

LimeTorrents: オールラウンダー#

検索バーと映画・音楽・ゲームのカテゴリアイコンがあるLimeTorrentsのトップページ

LimeTorrents は、そのクリーンなインターフェイスと充実したコンテンツの選択で高く評価されています。特に新しいリリースに適しており、かなりのダウンロード速度を提供します。

  • 月間訪問者数: 20,000,000+
  • ライブラリのサイズ: 10,000,000+ ファイル
  • 可用性: いくつかの国で禁止されています

Torrentz2: トレント検索エンジン#

検索バーが1つだけのTorrentz2メタ検索エンジンのトップページ

Torrentz2は複数のプラットフォームからトレントをインデックスする強力なメタ検索エンジンで、包括的な検索体験を提供します。他のサイトが不十分な場合に特に役立ちます。

  • 月間訪問者数: 10,000,000 – 20,000,000
  • ライブラリのサイズ：数百万のファイル（他のサイトをインデックス）
  • 可用性：広く利用可能だがアクセシビリティの問題を監視する必要があります

Nyaa: アニメ トレントが豊富#

アニメのリリース、ファイルサイズ、シーダー数が並ぶNyaaのトレント一覧表

Nyaaはアニメ愛好家のための究極の目的地です。幅広いアニメ映画、TV番組、その他関連コンテンツを提供し、ニッチながら熱心なオーディエンスに対応しています。

  • 月間訪問者数: 46,000,000+
  • ライブラリのサイズ：50万ファイル以上
  • 可用性：一部地域のISPに対象化されている

RARBG: 品質と多様性#

暗い映画ポスターの背景に「Go To Rarbg.to」ボタンがあるRARBGのランディングページ

RARBGは高品質なトレントと使いやすいインターフェースで際立っています。幅広いコンテンツタイプを提供し、アクティブなコミュニティにより新しいトレントの安定した流れが確保されています。

  • 月間訪問者数：データ未提供
  • ライブラリのサイズ： 指定されていない
  • 可用性：多くの国でブロック済み

FitGirl リパック: ゲーマーの選択#

今後公開予定のPCゲームのリパック一覧を表示したFitGirl Repackのサイト

FitGirl Repacksは、PC ゲームの高度に圧縮・最適化されたバージョンで知られています。帯域幅やストレージが限られているゲーマーにとって非常に役立ちます。

  • 月間訪問者数: 30,000,000+
  • ライブラリのサイズ：数千のファイル
  • 可用性：世界中で利用可能

IGG ゲーム: クラックされたばかりのゲーム#

スライダーにPacific Driveを掲載し、ナビゲーションメニューを備えたIGG Gamesのトップページ

IGG Gamesは新作クラックPC ゲームの提供に焦点を当てています。安全なダウンロードとユーザーフレンドリーなナビゲーションで知られており、ゲーマーの間で人気があります。

  • 月間訪問者数: 15,000,000+
  • ライブラリのサイズ：数千のファイル
  • 可用性：広く利用可能

トレントサイトのメトリクスを理解する

トレントサイトを選ぶ際には、いくつかの重要な要素を考慮することが不可欠です：

  • 月間訪問者数：サイトの人気度を示し、間接的にはトレントの健全性を表しています。
  • ライブラリのサイズ: ライブラリが大きいほど、多様性が増し、探しているものが見つかる可能性が高くなります。
  • 可用性：特定の国での禁止によってアクセスが制限される可能性がありますが、ミラーサイトはしばしば代替アクセス手段を提供しています。

2025 年のトップ トレント サイトは、さまざまなユーザーのニーズと興味を満たすために、さまざまなコンテンツを提供しています。映画やテレビ番組からゲームやソフトウェアまで、各サイトには独自の強みと独自のサービスがあります。 トレントサイトは責任を持って法的に使用し、あなたの地域の著作権法を尊重することを忘れないでください。プライバシーとデバイスを保護するために、VPNとアンチウイルスソフトウェアの使用を検討することが重要です。安全性は常に優先事項であるべきです。

以下は、2025 年のトップ 10 トレント サイトの比較表です。

トレントサイト専門分野月間訪問者数ライブラリのサイズ可用性
The Pirate Bay一般2700万以上400万以上のファイルいくつかの国で禁止されている
1337x一般53M+未指定一部の国でブロックされています
YTS映画7,500万以上40,000 以上のタイトル法的課題に直面
EZTVテレビ番組2000万以上未指定良好、複数のミラーあり
LimeTorrents一般2000万以上1,000 万以上のファイル一部の国で禁止されている
Torrentz2メタサーチ1,000万～2,000万数百万のファイル広範だが問題を監視する必要あり
Nyaaアニメ4600万以上50万以上のファイルISPによるターゲット対象
RARBG一般未提供未指定多くの国でブロックされている
FitGirl RepacksPCゲーム3000万以上数千のファイル世界中で利用可能
IGG ゲームPCゲーム1,500万+数千のファイル広く利用可能

このトレントサイト最適ガイドは、探しているコンテンツを見つけてダウンロードするための出発点です。楽しいトレントライフを！