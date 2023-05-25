ソーシャルメディアの時代において、プライバシーは非常に重要なものとなっています。 Instagram ユーザーによく寄せられる質問の 1 つは、「私の Instagram プロフィールをストーキングしている人を確認できますか?」というものです。この記事は、この質問に答え、Instagram のプライバシー機能についての洞察を提供することを目的としています。

早速本題に入りますが、現時点では、あなたの Instagram プロフィールを誰が閲覧しているか「ストーカー」しているかを確認する公式で信頼できる方法はありません。 Instagram はそのような機能を提供しておらず、サードパーティのアプリがこの機能を提供することは Instagram のポリシーに反します。これにはいくつかの理由があります。

Instagram はユーザーのプライバシーを重視しています。誰がプロフィールを閲覧したりアクセスしたりするかを明らかにすることは、このプライバシーを侵害することになるため、インスタグラムはこの行為に断固として反対している。

あなたのプロフィールを閲覧しているユーザーを表示すると主張するサードパーティ アプリでは、多くの場合、ログイン資格情報が必要です。これらの情報を共有すると、悪用される可能性が常にあるため、重大なセキュリティ リスクが生じる可能性があります。

たとえサードパーティのアプリが Instagram のセキュリティ対策を回避したとしても、提供される情報の正確さには疑問があります。 Instagram の API (外部アプリにデータを提供するサービス) は、誰がプロフィールを閲覧しているかに関するデータを提供しません。

誰が自分のプロフィールにアクセスしたかは確認できませんが、Instagram では他の種類のやり取りを追跡できます。

誰があなたの Instagram ストーリーを閲覧しているか、あなたの投稿に「いいね」をしたりコメントしたりするなど、誰が投稿を操作したかを確認できます。

Instagram では、誰かがあなたの投稿に「いいね！」をしたり、コメントを残したときに通知が届きます。

フォロワーと誰をフォローしているかのリストを簡単に表示できます。

ビジネスアカウント所有者は、フォロワーと投稿やストーリーとのやり取りに関する統計を提供する機能である Instagram Insights にアクセスできます。

Instagram プロフィールを誰が閲覧しているかを示すことを約束するサードパーティのアプリケーションや Web サイトには注意することが不可欠です。これらのプラットフォームは安全ではない可能性があり、個人情報が公開されたり、Instagram のポリシーに違反したりする可能性があります。

結論として、自分のInstagramプロフィールに誰が潜んでいるか知りたいと思うかもしれませんが、それを合法的に知る方法はありません。Instagramはプライバシーとセキュリティに重点を置いており（好奇心旺盛な人にとってはイライラすることもあるかもしれませんが）、信頼を維持し、ユーザーデータを保護しています。

現時点では、オーディエンスを理解する最良の方法は、Instagram自体が提供するエンゲージメントとインタラクションの指標を利用することです。複数のアカウントを管理している場合や分析ツールを使用している場合は、信頼できる Instagram用プロキシ プライバシーをさらに強化し、セッション間で安定したアクセスを確保できます。