免責事項： このレビュー内のすべてのデータは、公開情報源およびProxy6.netのウェブサイト上の情報から取得されています。これは広告でも購入の呼びかけでもありません。目的は、誰かを不快にさせたり、企業に悪印象を与えたりすることなく、客観的なレビューを提供することです。

割引クーポン：5%：uRHtq8aIPx

デジタル世界の拡大に伴い、プロキシサービスへの需要は絶え間なく増加しています。このような活況を呈する市場において、Proxy6.netは知名度は低いものの、手頃な価格設定の事業者として注目されています。IPv4とIPv6プロキシに特化したProxy6は、予算に優しい料金設定で人気を集めています。しかし、低コストと同時に信頼性とパフォーマンスを備えているでしょうか。詳細を掘り下げてみましょう。

IPv4およびIPv6対応 ：Proxy6.netは主にIPv4およびIPv6プロキシに特化しています。

：Proxy6.netは主にIPv4およびIPv6プロキシに特化しています。 サーバー所在地 ：正確な数字は非公開ですが、サーバーは主にロシアに位置しています。

：正確な数字は非公開ですが、サーバーは主にロシアに位置しています。 HTTPおよびSOCKS5対応：複数のプロキシプロトコルに対応し、柔軟性を備えています。

機能 インフォメーション タイプ IPv4、IPv6 ロケーション 約50か国 速度 最大30 Mbit/s

Proxy6.net は、IPv4 と IPv6 の 2 種類のプロキシを提供します。ただし、同社は詳細についてあまり明らかにしていない。

IPv4 ：サブスクリプション期間とプロキシ数に基づいて異なる価格設定です。

：サブスクリプション期間とプロキシ数に基づいて異なる価格設定です。 IPv6：IPv4と比べてサーバーロケーションが限定的です。

Proxy6.netはIPv4で最大10 Mbit/s、IPv6で最大30 Mbit/sのスピードを謳っていますが、プロキシがローテーションするものか静的なものか、またはデータセンタープロキシか住宅用プロキシかについて、企業は透明性を欠いています。

Proxy6.netは様々な無料ツールを提供しています：

プロキシチェッカー：プロキシの可用性を分析するため

ポートスキャナー：開いているポートを確認するため

「Whois」ツール: ドメインの所有権を調べるには

Proxy6.netからプロキシを購入するプロセスは簡潔ですが、ユーザーインターフェースは改善の余地があります。ユーザーは購入ダッシュボードにアクセスするためにアカウントを作成する必要があります。

IPv4プラン : $1.77から1ヶ月間

: $1.77から1ヶ月間 IPv6プラン ：3日間で$0.06という低価格

：3日間で$0.06という低価格 割引：クーポンを共有するお客様には5%の割引が利用可能です。

プラン 開始価格 期間 IPv4 $1.77 1ヶ月 IPv6 $0.06 3日

Proxy6.netの弱点の1つは、Trustpilotでの評価が1.5つ星という点です。顧客からはカスタマーサービスの質とプロキシの品質が改善すべき点として指摘されています。

カスタマー サポートに連絡するためのオプションには、電話番号、電子メール、ライブ チャットなどがあります。オプションは利用可能ですが、顧客サービスの評判はそれほど高くありません。

Proxy6.netを通じて収入を得たいのであれば、アフィリエイトプログラムは全ての紹介注文に対して30%のペイアウトを提供しています。開始するにはサインアップが必要です。

メリット

リーズナブルな料金プラン

IPv4とIPv6の両対応

追加の無料ツール

デメリット

ネット上での評判が悪い

サービス情報の詳細が不足している

サポートが限定的

Proxy6.netは価格設定と提供している追加無料ツールという点で優れている側面がありますが、低い評判とサービスの透明性の欠如は改善の余地があることを示しています。

IPRoyal ：多様なプロキシ種別と信頼性の高いサービスで知られています。

：多様なプロキシ種別と信頼性の高いサービスで知られています。 Bright Data ：広範な技術ソリューションを提供しています。

：広範な技術ソリューションを提供しています。 Oxylabs：幅広いサービスを必要とする法人向けクライアントに適しています。

Lena Mirovich、ベラルーシ

「私は国から締め出されたコンテンツにアクセスするために Proxy6.net を利用しましたが、これは驚きでした。セットアップは、あまり技術に興味がない人でも簡単でした。時々速度低下に遭遇することもありましたが、全体的な信頼性のおかげで、私は忠実なユーザーであり続けています。これは煩わしい地理的制限を乗り越える信頼できる橋です。」

Carlos Rivera、メキシコ

「私はPing値を低下させ、異なるリージョンへのアクセスを実現することで、オンラインゲーミングを強化することを期待してProxy6.netを選びました。確かに新しいサーバーにアクセスすることができましたが、速度の不安定性がゲームプレイに影響を与えることがあります。ギャンブルのようなものですが、成功すればこの上ない体験が得られます。」

Igor Novikov、ロシア

「Proxy6.netは制限されたジャーナルやデータベースへのアクセスを提供することで、私の学術研究を促進してくれました。ほとんどの場合、サービスは迅速で信頼できるものですが、ダウンタイムが稀に発生することがあります。それでも、それがアンロックする情報の豊富さに対しては、小さな代償です。」

IPv4およびIPv6。

同社はオンラインでさまざまな評価から悪い評価を受けており、その信頼性に疑問を投げかけています。

はい、ただし厳格な条件下に限ります。

無料のプロキシチェッカーが利用できます https://fineproxy.org/proxy-checker/

Proxy6.netのようなプロキシサービスプロバイダーは、匿名ブラウジングや地域制限の回避など、さまざまなニーズに対応するために異なるタイプのプロキシを提供しています。各サイトは、提供される機能、プロキシのタイプ、料金設定、セキュリティ対策の点で異なる可能性があります。

通常、Proxy6.net ホームページでは、利用可能なプロキシの種類、料金プラン、速度やセキュリティなどの機能、プロキシの購入方法と使用方法などのプロキシ サービスに関する情報を見つけることができます。

Proxy6.netを使用するメリットには、様々なプロキシタイプ、使いやすさ、信頼できるカスタマーサポートが含まれるかもしれません。デメリットは、無料プロキシと比較したコストと、帯域幅またはサーバーロケーションの潜在的な制限が考えられます。最終的な判断は、あなたの具体的なニーズと、Proxy6.netの機能がそのニーズに合致しているかどうかに左右されます。

Proxy6.netは通常、異なるプロキシタイプ（HTTP、HTTPS、Socks5など）、様々なサーバーロケーション、複数プロキシの管理ツールなどの機能を提供しています。特定のプロキシタイプは専有IP から共有プロキシまで多岐に渡り、Webスクレイピングや匿名ブラウジングなど、様々なユースケースに対応しています。

Proxy6.netが正当なサービスか詐欺かを判断するには、カスタマーレビューを調査し、ウェブサイトのセキュリティを検証し、カスタマーサービスの品質を評価し、評判の良い他のプロキシサービスプロバイダーと提供内容を比較することが重要です。一般的に、詳細なユーザーフィードバックと専門的なレビューを探すことで、そうしたサービスの正当性を判断するのに役立ちます。

ディスカウントコード 5%: uRHtq8aIPx