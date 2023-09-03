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Proxy6.net (px6.me) डिस्काउंट कोड। समीक्षा।

हमारी 2023 की व्यापक Proxy6.net समीक्षा इसकी सुविधाओं, मूल्य निर्धारण और प्रतिष्ठा को कवर करती है। क्या उनकी सामर्थ्य विश्वसनीयता से मेल खाती है? आइए जानते हैं।

प्रकाशित3 सितंबर 2023
अपडेट किया गया10 दिसंबर 2024
पढ़ने का समय7 मिनट
लेखकBrandon Perry
इस लेख में 31 अनुभाग
  1. विषयसूची
  2. परिचय
  3. Proxy6.net की मुख्य विशेषताएं
  4. सर्वर की जानकारी
  5. प्रॉक्सी के प्रकार
  6. गति और प्रदर्शन
  7. अतिरिक्त उपकरण
  8. खरीद की सरलता
  9. मूल्य निर्धारण और छूट
  10. मूल्य निर्धारण तालिका
  11. ग्राहक समीक्षाएँ और प्रतिष्ठा
  12. ग्राहक सहायता
  13. एफिलिएट प्रोग्राम
  14. पक्ष - विपक्ष
  15. अंतिम निर्णय
  16. विचार के लिए विकल्प
  17. समीक्षाएँ:
  18. “भू-प्रतिबंधों पर पुल”
  19. “ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक मिश्रित अनुभव”
  20. “शैक्षणिक अनुसंधान सुविधा प्रदान करने वाला”
  21. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  22. Proxy6.net किस प्रकार के proxy प्रदान करता है?
  23. क्या Proxy6.net विश्वसनीय है?
  24. क्या Proxy6.net मनी-बैक गारंटी प्रदान करता है?
  25. आप कैसे जाँचते हैं कि proxy काम कर रहा है या नहीं?
  26. Proxy6.net जैसी साइटें कौन सी हैं और वे कैसे अलग हैं?
  27. Proxy6.net होमपेज पर मुझे क्या मिलने की उम्मीद करनी चाहिए?
  28. Proxy6.net का उपयोग करने के फायदे, नुकसान और अंतिम सलाह क्या हैं?
  29. Proxy6.net कौन-कौन सी सुविधाएं और प्रॉक्सी के प्रकार प्रदान करता है?
  30. क्या Proxy6.net एक वैध सेवा है या घोटाला?
  31. मुझे proxy6 पर डिस्काउंट कहां मिल सकता है?
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अस्वीकरण: इस समीक्षा में सभी डेटा सार्वजनिक स्रोतों और Proxy6.net की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी से लिए गए हैं। यह कोई विज्ञापन या खरीद के लिए आह्वान नहीं है। उद्देश्य किसी को नाराज किए बिना या कंपनी को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किए बिना एक निष्पक्ष समीक्षा प्रदान करना है।

डिस्काउंट कूपन: 5%: uRHtq8aIPx

वेब पेज proxy6.net

विषयसूची#

परिचय#

जैसे-जैसे डिजिटल दुनिया का विस्तार जारी है, proxy services की मांग लगातार बढ़ रही है। इस गतिशील बाजार में, Proxy6.net एक कम ज्ञात लेकिन सस्ता विकल्प के रूप में खड़ा है। IPv4 और IPv6 proxies में विशेषज्ञता रखते हुए, Proxy6 ने अपनी budget-friendly दरों के लिए ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन क्या यह अपनी कम कीमतों के साथ विश्वसनीयता और performance भी प्रदान करता है? आइए विवरण में जानकारी प्राप्त करें।

Proxy6.net की मुख्य विशेषताएं#

  • IPv4 और IPv6 समर्थन: Proxy6.net मुख्य रूप से IPv4 और IPv6 प्रॉक्सी पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • सर्वर स्थान: हालांकि सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया गया है, servers मुख्य रूप से Russia में स्थित हैं।
  • HTTP और SOCKS5 समर्थन: लचीलेपन के लिए कई proxy प्रोटोकॉल का समर्थन करता है।

सर्वर की जानकारी#

विशेषताजानकारी
प्रकारIPv4, IPv6
लोकेशन~50 देश
स्पीड30 Mbit/s तक

प्रॉक्सी के प्रकार#

Proxy6.net दो प्रकार के proxies प्रदान करता है: IPv4 और IPv6। हालांकि, कंपनी विवरण में काफी सीमित है:

  • IPv4: सदस्यता की अवधि और proxies की संख्या के आधार पर अलग-अलग कीमत।
  • IPv6: IPv4 की तुलना में सीमित सर्वर स्थान।

गति और प्रदर्शन#

जबकि Proxy6.net IPv4 के लिए 10 Mbit/s और IPv6 के लिए 30 Mbit/s तक की गति का वादा करता है, कंपनी इस बारे में पारदर्शी नहीं है कि प्रॉक्सी रोटेशन कर रहे हैं या स्थिर हैं, और क्या वे डेटासेंटर या रेजिडेंशियल प्रॉक्सी हैं।

अतिरिक्त उपकरण#

Proxy6.net कई निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है:

  • Proxy Checker: Proxy उपलब्धता के विश्लेषण के लिए
  • Port Scanner: खुले पोर्ट की जांच करने के लिए
  • „Whois

खरीद की सरलता#

Proxy6.net से proxy खरीदने की प्रक्रिया सीधी है, हालांकि उपयोगकर्ता इंटरफेस बेहतर हो सकता है। उपयोगकर्ताओं को खरीद डैशबोर्ड तक पहुंच पाने के लिए एक खाता बनाना चाहिए।

मूल्य निर्धारण और छूट#

  • IPv4 योजना: एक महीने के लिए $1.77 से शुरू
  • IPv6 योजना: तीन दिनों के लिए $0.06 जितना कम
  • छूट: कूपन साझा करने वाले ग्राहकों के लिए 5% की छूट उपलब्ध है।

मूल्य निर्धारण तालिका#

प्लानशुरुआती कीमतअवधि
IPv4$1.771 महीना
IPv6$0.063 दिन

ग्राहक समीक्षाएँ और प्रतिष्ठा#

Proxy6.net के लिए एक प्रमुख कमजोरी इसकी Trustpilot rating है, जो 1.5 stars पर है। ग्राहक अक्सर खराब customer service और proxies की गुणवत्ता को सुधार के क्षेत्रों के रूप में इंगित करते हैं।

ग्राहक सहायता#

Customer support तक पहुंचने के विकल्प में एक फोन नंबर, email, और live chat शामिल हैं। जबकि विकल्प उपलब्ध हैं, customer service की प्रतिष्ठा उतनी शानदार नहीं है।

एफिलिएट प्रोग्राम#

यदि आप Proxy6.net के माध्यम से कमाई करना चाहते हैं, तो उनका एफिलिएट प्रोग्राम सभी रेफरल ऑर्डर पर 30% पेआउट प्रदान करता है। शुरू करने के लिए साइन अप आवश्यक है।

पक्ष - विपक्ष#

फ़ायदे

  • सस्ती मूल्य निर्धारण योजनाएं
  • IPv4 और IPv6 दोनों के लिए समर्थन
  • निःशुल्क अतिरिक्त उपकरण

नुकसान

  • खराब ऑनलाइन प्रतिष्ठा
  • विस्तृत सेवा जानकारी की कमी
  • सीमित ग्राहक सहायता

अंतिम निर्णय#

Proxy6.net की अपनी खूबियां हैं, विशेष रूप से मूल्य निर्धारण और जो अतिरिक्त मुफ्त उपकरण प्रदान करता है उसके संदर्भ में। हालांकि, खराब ऑनलाइन प्रतिष्ठा और इसकी सेवाओं के बारे में पारदर्शिता की कमी सुधार की गुंजाइश दर्शाती है।

विचार के लिए विकल्प#

  • IPRoyal: विविध प्रकार के प्रॉक्सी और विश्वसनीय सेवा के लिए जाना जाता है।
  • Bright Data: तकनीकी समाधानों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है।
  • Oxylabs: कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए अधिक उपयुक्त जो सेवाओं की व्यापक श्रृंखला की आवश्यकता रखते हैं।

समीक्षाएँ:#

“भू-प्रतिबंधों पर पुल”#

बेलारूस के समीक्षक Lena Mirovich का अवतार

लीना मिरोविच, बेलारूस

❝मैंने अपने देश से प्रतिबंधित कंटेंट एक्सेस करने के लिए Proxy6.net का सहारा लिया है, और यह वाकई एक बेहतरीन अनुभव रहा है। सेटअप बहुत आसान था, भले ही मैं तकनीकी रूप से बहुत अनुभवी नहीं हूँ। हालांकि मुझे कभी-कभी स्पीड में कमी महसूस हुई है, लेकिन कुल मिलाकर विश्वसनीयता मुझे वफादार उपयोगकर्ता बनाए रखी है। यह कष्टप्रद भू-प्रतिबंध से एक भरोसेमंद सेतु है।❞

“ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक मिश्रित अनुभव”#

मेक्सिको के समीक्षक Carlos Rivera का अवतार

कार्लोस रिवेरा, मेक्सिको

“मैंने कम पिंग और विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंच के साथ अपने ऑनलाइन गेमिंग को बेहतर बनाने की उम्मीद से Proxy6.net को चुना। हालाँकि इसने मेरे लिए नए सर्वर खोले, लेकिन गति में असंगतता कभी-कभी गेमप्ले को प्रभावित करती है। यह एक जुआ है, लेकिन जब इसका फल मिलता है, तो अनुभव अपराजेय होता है।”

“शैक्षणिक अनुसंधान सुविधा प्रदान करने वाला”#

रूस के समीक्षक Igor Novikov का अवतार

इगोर नोविकोव, रूस

❝Proxy6.net ने प्रतिबंधित जर्नल और डेटाबेस तक पहुँच प्रदान करके मेरे शैक्षणिक शोध को सुविधाजनक बनाया है। अधिकांश समय सेवा तेज़ और विश्वसनीय होती है, लेकिन दुर्लभ क्षणों में डाउनटाइम आया है। फिर भी, यह जानकारी की भीड़ तक पहुँचने के लिए एक छोटी सी कीमत है।❞

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न#

Proxy6.net किस प्रकार के proxy प्रदान करता है?#

IPv4 और IPv6।

क्या Proxy6.net विश्वसनीय है?#

कंपनी को ऑनलाइन मिश्रित से कमजोर समीक्षाएं मिली हैं, जो इसकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करती हैं।

क्या Proxy6.net मनी-बैक गारंटी प्रदान करता है?#

हां, लेकिन कठोर शर्तों के तहत।

आप कैसे जाँचते हैं कि proxy काम कर रहा है या नहीं?#

आप हमारे निःशुल्क प्रॉक्सी चेकर का उपयोग कर सकते हैं https://fineproxy.org/proxy-checker/

Proxy6.net जैसी साइटें कौन सी हैं और वे कैसे अलग हैं?#

Proxy6.net जैसी साइटें प्रॉक्सी सेवा प्रदाता हैं जो विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रॉक्सी प्रदान करती हैं, जैसे कि गुमनाम वेब सर्फिंग या भू-प्रतिबंध को दरकिनार करना। प्रत्येक साइट सुविधाओं, प्रदान की गई प्रॉक्सी के प्रकार, मूल्य निर्धारण और सुरक्षा उपायों के संदर्भ में भिन्न हो सकती है।

Proxy6.net होमपेज पर मुझे क्या मिलने की उम्मीद करनी चाहिए?#

Proxy6.net होमपेज पर, आप आमतौर पर उनकी प्रॉक्सी सेवाओं की जानकारी पाते हैं, जिसमें उपलब्ध प्रॉक्सी के प्रकार, मूल्य निर्धारण योजनाएं, गति और सुरक्षा जैसी सुविधाएं, और उनकी प्रॉक्सी को कैसे खरीदें और उपयोग करें इसके निर्देश शामिल होते हैं।

Proxy6.net का उपयोग करने के फायदे, नुकसान और अंतिम सलाह क्या हैं?#

Proxy6.net का उपयोग करने के लाभों में प्रॉक्सी के विविध प्रकार, उपयोग में आसानी और विश्वसनीय ग्राहक सहायता शामिल हो सकती है। नुकसान में मुफ्त प्रॉक्सी की तुलना में लागत और बैंडविड्थ या सर्वर स्थानों पर संभावित सीमाएँ शामिल हो सकती हैं। अंतिम निर्णय आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा और क्या Proxy6.net की सुविधाएँ आपके साथ संरेखित होती हैं।

Proxy6.net कौन-कौन सी सुविधाएं और प्रॉक्सी के प्रकार प्रदान करता है?#

Proxy6.net आमतौर पर विभिन्न प्रॉक्सी प्रकारों (जैसे HTTP, HTTPS, SOCKS5) जैसी सुविधाएं, विभिन्न सर्वर स्थान और संभवतः कई प्रॉक्सी प्रबंधन के लिए उपकरण प्रदान करता है। प्रॉक्सी के विशिष्ट प्रकार डेडिकेटेड IP से शेयर्ड प्रॉक्सी तक हो सकते हैं, जो प्रत्येक वेब स्क्रैपिंग या गुमनाम ब्राउजिंग जैसे विभिन्न उपयोग के मामलों के लिए उपयुक्त होते हैं।

क्या Proxy6.net एक वैध सेवा है या घोटाला?#

यह निर्धारित करने के लिए कि Proxy6.net वैध है या धोखाधड़ी, ग्राहक समीक्षाओं पर शोध करना महत्वपूर्ण है, उनकी वेबसाइट की सुरक्षा सत्यापित करें, उनकी ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करें, और उनकी पेशकश की तुलना अन्य प्रतिष्ठित प्रॉक्सी सेवा प्रदाताओं से करें। आम तौर पर, विस्तृत उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया और व्यावसायिक समीक्षाओं की तलाश करने से ऐसी सेवाओं की वैधता का अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है।

मुझे proxy6 पर डिस्काउंट कहां मिल सकता है?#

डिस्काउंट कोड 5%: uRHtq8aIPx