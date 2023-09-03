Zastrzeżenie: Wszystkie dane w tym przeglądzie pochodzą ze źródeł publicznych i informacji dostępnych na stronie Proxy6.net. To nie jest reklama ani wezwanie do zakupu. Celem jest oferowanie bezstronnego przeglądu bez obrażania nikogo ani ukazywania firmy w negatywnym świetle.

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Spis treści#

W miarę jak cyfrowy świat się rozwija, zapotrzebowanie na usługi proxy stale rośnie. Na takim dynamicznym rynku Proxy6.net jawi się jako mniej znany, ale przystępny cenowo gracz. Specjalizując się w proxy IPv4 i IPv6, Proxy6 przyciągnął uwagę swoimi budżetowymi stawkami. Jednak czy oferuje niezawodność i wydajność obok swoich niskich kosztów? Zagłębimy się w szczegóły.

Kluczowe funkcje Proxy6.net#

Obsługa IPv4 i IPv6 : Proxy6.net koncentruje się głównie na serwerach proxy IPv4 i IPv6.

: Proxy6.net koncentruje się głównie na serwerach proxy IPv4 i IPv6. Lokalizacje serwerów : Chociaż dokładne liczby nie są ujawniane, serwery znajdują się przede wszystkim w Rosji.

: Chociaż dokładne liczby nie są ujawniane, serwery znajdują się przede wszystkim w Rosji. Obsługa HTTP i SOCKS5: Obsługuje wiele protokołów proxy dla elastyczności.

Informacje o serwerze#

Funkcja Informacje Typ IPv4, IPv6 Lokalizacje ~50 krajów Szybkość Do 30 Mbit/s

Rodzaje proxy#

Proxy6.net oferuje dwa typy proxy: IPv4 i IPv6. Jednak firma podaje stosunkowo mało szczegółów:

IPv4 : Ceny różnią się w zależności od długości subskrypcji i liczby proxy.

: Ceny różnią się w zależności od długości subskrypcji i liczby proxy. IPv6: Ograniczone lokalizacje serwerów w porównaniu do IPv4.

Chociaż Proxy6.net obiecuje prędkości do 10 Mbit/s dla IPv4 i 30 Mbit/s dla IPv6, firma nie jest transparentna w kwestii tego, czy proxy są rotacyjne czy statyczne, oraz czy są to proxy z datacenter czy residential.

Dodatkowe narzędzia#

Proxy6.net oferuje szereg bezpłatnych narzędzi:

Proxy Checker: Do analizy dostępności proxy

Port Scanner: Do sprawdzania otwartych portów

Narzędzie „Whois‟: Do wyszukiwania informacji o właścicielu domeny

Prostota zakupu#

Proces zakupu proxy z Proxy6.net jest prosty, chociaż interfejs użytkownika pozostawia wiele do życzenia. Użytkownicy muszą utworzyć konto, aby uzyskać dostęp do panelu zakupów.

Ceny i rabaty#

Plan IPv4 : Od $1,77 na jeden miesiąc

: Od $1,77 na jeden miesiąc Plan IPv6 : Już od 0,06 $ za trzy dni

: Już od 0,06 $ za trzy dni Rabaty: Dostępny jest 5% rabat dla klientów dzielących kupony.

Tabela cen#

Plan Cena od Czas trwania IPv4 $1.77 1 miesiąc IPv6 $0.06 3 dni

Recenzje klientów i reputacja#

Jedną z głównych wad Proxy6.net jest ocena na Trustpilot, która wynosi 1,5 gwiazdki. Klienci często wskazują na słabą obsługę klienta i jakość proxy jako obszary wymagające poprawy.

Obsługa klienta#

Opcje kontaktu z obsługą klienta obejmują numer telefonu, adres e-mail i czat na żywo. Chociaż dostępne są opcje, reputacja obsługi klienta jest gorsza.

Program partnerski#

Jeśli chcesz zarabiać poprzez Proxy6.net, ich program afiliacyjny oferuje 30% provizji od wszystkich zamówień z polecenia. Rejestracja jest wymagana do rozpoczęcia.

Plusy i minusy#

Zalety

Przystępne cenowo plany

Obsługa zarówno protokołu IPv4, jak i IPv6

Bezpłatne dodatkowe narzędzia

Wady

Słaba reputacja online

Brak szczegółowych informacji o usługach

Ograniczona obsługa klienta

Ostateczny werdykt#

Proxy6.net ma swoje zalety, szczególnie jeśli chodzi o ceny i dodatkowe bezpłatne narzędzia, które oferuje. Jednak słaba reputacja online i brak przejrzystości dotyczącej jego usług wskazują na miejsce do poprawy.

Alternatywy do rozważenia#

IPRoyal : Znany z różnorodnej oferty serwerów proxy i niezawodnej obsługi.

: Znany z różnorodnej oferty serwerów proxy i niezawodnej obsługi. Bright Data : Oferuje rozległy zakres rozwiązań technologicznych.

: Oferuje rozległy zakres rozwiązań technologicznych. Oxylabs: Lepiej dostosowana dla klientów korporacyjnych wymagających szerokiej gamy usług.

“Most przez ograniczenia geograficzne”#

Lena Mirovich, Belarus

„Zwróciłem się do Proxy6.net w sprawie dostępu do treści niedostępnych w moim kraju i było to dla mnie odkrycie. Konfiguracja była prosta, nawet dla kogoś, kto nie jest zbyt zaznajomiony z technologią. Chociaż zdarzały mi się sporadyczne spowolnienia, ogólna niezawodność sprawiła, że jestem lojalnym użytkownikiem. To niezawodny pomost ponad irytującymi ograniczeniami geograficznymi.”

“Mieszane doświadczenie w grach online”#

Carlos Rivera, Mexico

„Wybrałem Proxy6.net, aby ulepszyć moje gry online dzięki niższemu pingowi i dostępowi do różnych regionów. Choć udostępnił mi nowe serwery, niespójność szybkości czasami wpływa na rozgrywkę. To jest ryzykowne, ale gdy się opłaca, doświadczenie jest niezrównane.

Igor Nowikow, Rosja

„Proxy6.net ułatwił moje badania akademickie, zapewniając dostęp do zastrzeżonych czasopism i baz danych. Chociaż przez większość czasu usługa jest szybka i niezawodna, zdarzały się rzadkie momenty przestojów. Niemniej jednak jest to niewielka cena za bogactwo informacji, które otwiera.”

Jakie typy proxy oferuje Proxy6.net?#

IPv4 i IPv6.

Czy Proxy6.net jest niezawodne?#

Firma otrzymała mieszane do słabych opinie online, co podważa jej niezawodność.

Czy Proxy6.net oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy?#

Tak, ale pod ścisłymi warunkami.

Jak sprawdzić, czy proxy działa czy nie?#

Możesz użyć naszego darmowego narzędzia do sprawdzania proxy https://fineproxy.org/proxy-checker/

Jakie są usługi takie jak Proxy6.net i czym się różnią?#

Usługi takie jak Proxy6.net to dostawcy usług proxy oferujący różne rodzaje proxy do różnych potrzeb, takie jak anonimowe przeglądanie sieci czy obejście ograniczeń geograficznych. Każda usługa może się różnić pod względem funkcji, rodzajów oferowanych proxy, cen i miar bezpieczeństwa.

Co można znaleźć na stronie głównej Proxy6.net?#

Na stronie głównej Proxy6.net zwykle znajdziesz informacje o ich usługach proxy, w tym rodzaje dostępnych proxy, plany cenowe, funkcje takie jak szybkość i bezpieczeństwo oraz instrukcje dotyczące zakupu i korzystania z ich proxy.

Jakie są plusy, minusy i ostateczna opinia na temat korzystania z Proxy6.net?#

Zalety korzystania z Proxy6.net mogą obejmować różnorodność typów proxy, łatwość obsługi i niezawodną obsługę klienta. Wady mogą obejmować koszty w porównaniu z darmowymi proxy oraz potencjalne ograniczenia na przepustowość lub lokalizacje serwerów. Ostateczna ocena zależy od Twoich konkretnych potrzeb i tego, czy funkcje Proxy6.net się do nich nadają.

Jakie funkcje i rodzaje proxy oferuje Proxy6.net?#

Proxy6.net zwykle oferuje funkcje takie jak różne typy proxy (na przykład HTTP, HTTPS, SOCKS5), różne lokalizacje serwerów i ewentualnie narzędzia do zarządzania wieloma proxy. Konkretne rodzaje proxy mogą obejmować dedykowane adresy IP do współdzielonych proxy, każdy dostosowany do różnych przypadków użycia, takich jak web scraping czy anonimowe przeglądanie.

Czy Proxy6.net to legalna usługa czy oszustwo?#

Aby ustalić, czy Proxy6.net jest legalny, czy stanowi oszustwo, ważne jest sprawdzenie opinii klientów, zweryfikowanie bezpieczeństwa ich witryny internetowej, ocena jakości obsługi klienta i porównanie ich ofert z ofertami innych renomowanych dostawców usług proxy. Ogólnie rzecz biorąc, szukanie szczegółowych opinii użytkowników i profesjonalnych recenzji może pomóc ocenić legalność takich usług.

Gdzie mogę znaleźć zniżkę na proxy6?#

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