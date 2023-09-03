Vastutusest loobumine: Kõik selle ülevaate andmed on võetud avalikest allikatest ja Proxy6.net veebisaidil olevast teabest. See ei ole reklaam ega ostukutse. Eesmärk on pakkuda erapooletut ülevaadet kedagi solvamata või ettevõtet negatiivsesse valgusse heitmata.

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Kuna digitaalmaailm laieneb jätkuvalt, kasvab nõudlus puhverserveriteenuste järele pidevalt. Sellisel sumiseval turul on Proxy6.net vähemtuntud, kuid taskukohane mängija. IPv4 ja IPv6 puhverserveritele spetsialiseerunud Proxy6 on pälvinud tähelepanu oma eelarvesõbralike hindadega. Kuid kas see pakub madalate kulude kõrval ka töökindlust ja jõudlust? Süveneme üksikasjadesse.

IPv4 ja IPv6 tugi : Proxy6.net keskendub peamiselt IPv4 ja IPv6 puhverserveritele.

: Proxy6.net keskendub peamiselt IPv4 ja IPv6 puhverserveritele. Serveri asukohad : Kuigi täpseid numbreid ei avaldata, asuvad serverid peamiselt Venemaal.

: Kuigi täpseid numbreid ei avaldata, asuvad serverid peamiselt Venemaal. HTTP ja SOCKS5 tugi: toetab paindlikkuse tagamiseks mitut puhverserveri protokolli.

Funktsioon Teave Tüüp IPv4, IPv6 Asukohad ~50 riiki Kiirus Kuni 30 Mbit/s

Prokside tüübid#

Proxy6.net pakub kahte tüüpi puhverservereid: IPv4 ja IPv6. Kuid ettevõte on üksikasjade osas suhteliselt napp:

IPv4 : hinnad erinevad olenevalt tellimuse pikkusest ja puhverserverite arvust.

: hinnad erinevad olenevalt tellimuse pikkusest ja puhverserverite arvust. IPv6: IPv4-ga võrreldes serverite asukoht on piiratud.

Kuigi Proxy6.net lubab IPv4 puhul kiirust kuni 10 Mbit/s ja IPv6 puhul 30 Mbit/s, ei ole ettevõte läbipaistev selle kohta, kas puhverserverid on pöörlevad või staatilised ning kas need on andmekeskuse või elamupuhverserverid.

Täiendavad tööriistad#

Proxy6.net pakub mitmesuguseid tasuta tööriistu:

Puhverserveri kontrollija: puhverserveri saadavuse analüüsimiseks

Pordiskanner: avatud portide kontrollimiseks

‘Whois’ tööriist: domeeni omandiõiguse otsimiseks

Ostu lihtsus#

Proxy6.net-ist puhverserveri ostmine on lihtne, kuigi kasutajaliides jätab soovida. Ostu juhtpaneelile juurdepääsu saamiseks peavad kasutajad looma konto.

Hinnakujundus ja allahindlused#

IPv4 plaan : alates $1.77 ühe kuu jooksul

: alates $1.77 ühe kuu jooksul IPv6 plaan : $0.06 kolme päeva jooksul

: $0.06 kolme päeva jooksul Soodustused: Kuponge jagavatele klientidele on saadaval 5% allahindlus.

Pakett Alghind Kestus IPv4 $1.77 1 kuu IPv6 $0.06 3 päeva

Klientide ülevaated ja maine#

Üks Proxy6.neti madalaimaid punkte on selle Trustpiloti reiting, mis on 1,5 tärni. Kliendid osutavad sageli parandamist vajavate valdkondadena kehvale klienditeenindusele ja puhverserveri kvaliteedile.

Klienditoega ühenduse võtmise võimalused hõlmavad telefoninumbrit, e-posti aadressi ja reaalajas vestlust. Kuigi valikuvõimalused on saadaval, on klienditeeninduse maine vähem kui täht.

Kui soovite teenida Proxy6.net kaudu, pakub nende sidusprogramm kõigi suunamistellimuste puhul 30% väljamakset. Alustamiseks on vajalik registreerumine.

Plussid ja miinused#

Plussid

Taskukohased hinnaplaanid

Toetus nii IPv4 kui ka IPv6 jaoks

Tasuta lisatööriistad

Miinused

Kehv online maine

Üksikasjaliku teenindusteabe puudumine

Piiratud klienditugi

Lõplik kohtuotsus#

Proxy6.net on oma eelised, eriti hinnakujunduse ja pakutavate täiendavate tasuta tööriistade osas. Kehv veebimaine ja teenuste läbipaistvuse puudumine näitavad aga arenguruumi.

Alternatiivid, mida kaaluda#

IPRoyal : tuntud oma mitmekesise puhverserveri ja usaldusväärse teeninduse poolest.

: tuntud oma mitmekesise puhverserveri ja usaldusväärse teeninduse poolest. Bright Data : pakub laia valikut tehnoloogilisi lahendusi.

: pakub laia valikut tehnoloogilisi lahendusi. Oxylabs: sobib rohkem äriklientidele, kes vajavad laia valikut teenuseid.

Lena Mirovich, Belarus

“Pöördusin Proxy6.net poole, et juurde pääseda oma riigist blokeeritud sisule, ja see oli paljastav kogemus. Seadistamine oli lihtne, isegi neile, kes pole kuigi tehnikakaane. Kuigi olen kohati pidanud tegelema aeglustumisega, on üldine usaldusväärsus mind truuks kasutajaks hoidnud. See on usaldusväärne sild tüütute geo-piirangute üle.”

Carlos Rivera, Mexico

„Valisin Proxy6.net-i, et parandada mängimise kogemust madalama pingiga ja juurdepääsu eri serveritele. Ehkki see avas mulle uusi servereid, mõjutab kiiruse ebajärjekindlus mõnikord mängukogemust. See on riskantsus, kuid kui see õnnestub, on kogemus mittemääritlev.

Igor Novikov, Venemaa

„Proxy6.net on hõlbustanud minu teaduslikku uurimistööd, pakkudes juurdepääsu piirangutega ajakirjadele ja andmebaasidele. Kuigi valdavalt on teenus kiire ja usaldusväärne, on esinenud harvaesinevad seisukohad. Sellegipoolest on see väike hind teabe rikkalikkuse eest, mille see lahastab.

Mis tüüpi puhverservereid Proxy6.net pakub?#

IPv4 ja IPv6.

Kas Proxy6.net on usaldusväärne?#

Ettevõte on saanud veebis segaseid või kehvad arvustused, mis seab kahtluse alla selle usaldusväärsuse.

Kas Proxy6.net pakub raha tagasi garantii?#

Jah, kuid rangetel tingimustel.

Kuidas kontrollida, kas puhverserver töötab või mitte?#

Saate kasutada meie tasuta puhverserveri kontrollijat https://fineproxy.org/proxy-checker/

Mis on sellised saidid nagu Proxy6.net ja mille poolest need erinevad?#

Sellised saidid nagu Proxy6.net on puhverserveri teenusepakkujad, kes pakuvad erinevat tüüpi puhverservereid erinevate vajaduste jaoks, nagu anonüümne veebis surfamine või geograafilistest piirangutest möödaminek. Iga sait võib funktsioonide, pakutavate puhverserverite tüüpide, hindade ja turvameetmete poolest erineda.

Mida võin Proxy6.net kodulehelt leida?#

Proxy6.net kodulehelt leiate tavaliselt teavet nende puhverserveri teenuste kohta, sealhulgas saadaolevate puhverserverite tüübid, hinnaplaanid, funktsioonid, nagu kiirus ja turvalisus, ning juhised puhverserverite ostmise ja kasutamise kohta.

Millised on Proxy6.net kasutamise plussid, miinused ja lõplik otsus?#

Proxy6.net kasutamise plusside hulka võivad kuuluda mitmesugused puhverserveri tüübid, kasutuslihtsus ja usaldusväärne klienditugi. Miinused võivad hõlmata kulusid võrreldes tasuta puhverserveritega ja võimalikke ribalaiuse või serveri asukoha piiranguid. Lõplik otsus sõltub teie konkreetsetest vajadustest ja sellest, kas Proxy6.neti funktsioonid on nendega kooskõlas.

Milliseid funktsioone ja tüüpi puhverservereid Proxy6.net pakub?#

Proxy6.net pakub tavaliselt selliseid funktsioone nagu erinevad puhverserveri tüübid (nt HTTP, HTTPS, Socks5), erinevad serveri asukohad ja võimalusel ka mitme puhverserveri haldamise tööriistad. Konkreetsed puhverserveri tüübid võivad ulatuda spetsiaalsetest IP-dest kuni jagatud puhverserveriteni, millest igaüks sobib erinevateks kasutusjuhtudeks, nagu veebikraapimine või anonüümne sirvimine.

Kas Proxy6.net on legitiimne teenus või pettus?#

Et teha kindlaks, kas Proxy6.net on seaduslik või pettus, on oluline uurida klientide arvustusi, kontrollida nende veebisaidi turvalisust, hinnata nende klienditeeninduse kvaliteeti ja võrrelda nende pakkumisi teiste mainekate puhverserveriteenuste pakkujatega. Üldjuhul võib kasutajate üksikasjaliku tagasiside ja professionaalsete arvustuste otsimine aidata hinnata selliste teenuste legitiimsust.

Kust leida proxy6 allahindlust?#

Sooduskood 5%: uRHtq8aIPx