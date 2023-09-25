Tere tulemast selle põhjaliku juhendi juurde, mis käsitleb Steami sisselogimisprobleeme ja nende lahendamist, eriti seoses vale parooli veaga. Sattusite Steami sisselogimise ajal tüütu üleskutse kontrollida oma salasõna ja kontonime? Isegi kui olete kindel, et teie parooli sisestamine on õige, võite siiski selle takistusega silmitsi seista. Sageli on selle komistuskivi algpõhjuseks vale kasutajanimi. See artikkel süveneb õige kasutajanime määramisse ja kasutamisse, et tagada edukas sisselogimine oma Steam’i kontole.

Õige kasutajanime tuvastamine#

Kasutajanime õigsuse kindlakstegemiseks tehke järgmist:

Vaadake oma Steam-konto lehekülge: Teie Steami konto lehel on teie unikaalne kasutajanimi. Veenduge, et olete sisse logitud, ja otsige selle leidmiseks lehe ülemist osa. See kasutajanimi on teie võti sujuvaks sisselogimiseks. Väldi e-posti aadressid: Väldi oma e-posti aadressi kasutamist sisselogimise kasutajanimena, isegi kui see on integreeritud sinu Steam’i kontoga. Steam nõuab sisselogimiseks unikaalset kasutajanime, mis võib erineda teie e-posti aadressist.

Samm-sammult juhend oma kasutajanime leidmiseks#

Kas sa ei mäleta oma Steami kasutajanime? Selle leidmiseks käige läbi need sammud:

Käivitage File Explorer: Käivitage oma arvuti File Explorer Windows 10 või 11. Sukeldu kohalike rakenduste andmetesse: Valige külgribalt “See arvuti”, otsige üles “Kohalik ketas (C:)” ja otsige välja kaust “Program Files (x86)”. Sisestage topeltpuudutusega. Avage aurumapp: Otsige “Program Files (x86)” sees üles kaust “Steam” ja topeltklõpsake juurdepääsu saamiseks. Laskuda konfiguratsioonikausta: Leidke Steam’i kaustas olev kaust “config” ja jätkake topeltklõpsuga. Spot Config.vdf: Kaust “config” sisaldab faili nimega “config.vdf”. Tehke sellel failil topeltklõps. Jahti oma kasutajanime: Tekstidokument, mis on koormatud mitmesuguse teabega, tekib. Sirvige allapoole, kuni ilmub raamatupidamisega seotud osa. Kasutage otsingu lihtsustamiseks funktsiooni “Find” (jaotises “Edit”), sisestades “accounts”. Teie kasutajanimi kopeerida: Segmendi “konto” all on teie autentne Steam’i kasutajanimi. Kopeerige see kasutajanimi edaspidiseks kasutamiseks.

Sisenemine õige kasutajanimega#

Järgmiste sammude kaudu saate sujuvalt sisse logida:

Navigeeri tagasi Steami sisselogimise lehele: Pöörduge tagasi Steami sisselogimislehele, olgu see siis kliendil või veebisaidil. Sisestage oma kasutajanimi: Sisestage kasutajanime lahtrisse õige kasutajanimi, mis on saadud failist config.vdf. Sisestage oma salasõna: Sisestage oma parool hoolikalt. Sisselogimise algatamine: Vajutage nuppu “Logi sisse”. Kontrollimise lõpuleviimine: Sõltuvalt teie seadetest võib Steam küsida teie e-posti aadressile saadetud kinnituskoodi. Sisselogimise lõpetamiseks sisestage see kood Triumf: Sa peaksid nüüd edukalt oma Steam’i kontole tungima.

Eeldame, et see ammendav juhend on demüstifitseerinud Steami sisselogimisprobleemide, eriti vigaste paroolide vigade kohta, hämmastust. Peamine on sobiva kasutajanime kasutamine võidukaks sisselogimiseks. Jälgige eespool kirjeldatud samme, et leida oma õige Steam’i kasutajanimi. Kui see juhend on teie koormust kergendanud, laiendage oma toetust, meeldides ja tellides. Täiendavate küsimuste või abi saamiseks jätke kommentaar allpool. Kuni järgmise juhiseni hoolitsege ja nautige oma mänguseiklustest!