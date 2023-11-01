2 viisi Instagrami lugude anonüümseks vaatamiseks

Kas sa tahaksid näha, kes vaatas sinu Instagram’i storyt, kuid soovid seda teha ilma oma identiteeti paljastamata? Tavaliselt näevad Instagrami storyt postitanud kasutajad hõlpsalt, kes seda vaatasid. Kuid oleme avastanud kaks lihtsat ja tõhsat viisi Instagram’i stooride vaatamiseks anonüümselt. Anonüümse Instagrami konto kasutamise või lennurežiimi lubamise kaudu saad nautida vabadust stooreid vaadata ilma jälgi jätmata. Selles blogipostituses juhendame sind nende meetodite kasutamisel, tagades sinu anonüümsuse ning saades nautida sisu, mis sind huvitab. Ja veelgi suurema privaatsuse jaoks — eriti stooride vaatamisel või profiilide sirvimisel ilma sisselogimiseta — kasutades proksi Instagrami jaoks saab aidata sinu IP-aadressi varjata ja turvalisust mitmes sessioonis parandada.

Anonüümse Instagrami konto loomine#

Üks võimalus Instagrami lugusid anonüümselt vaadata on luua anonüümne konto. Kui teil juba on esmane konto, saate hõlpsasti lisada teise ja vahetada nende vahel. Anonüümse Instagrami konto loomiseks järgige neid samme:

1. Puudutage oma profiilinime ja valige “Lisa konto”.

2. Valige “Loo uus konto” ja järgige konto seadistamiseks kuvatavaid juhiseid.

3. Veenduge, et teie kasutajanimi ja profiilipilt ei sisaldaks teie nime ega nägu, mis võimaldab teil säilitada anonüümsuse.

4. Kui olete oma uuele kontole sisse loginud, saate vaadata soovitud Instagrami lugu, teades, et inimene näeb ainult teie uue konto üksikasju.

Pidage meeles, et Instagrami konto, millel soovite lugu vaadata, peab olema avalik, kuna privaatsed kontod nõuavad juurdepääsu andmiseks uue konto lisamist sõbraks.

Lennurežiimi kasutamine anonüümseks vaatamiseks#

Instagrami lugude anonüümseks vaatamiseks kasutatakse lennukirežiimi. See meetod töötab olenemata sellest, kas teil on olemasolev Instagrami konto või mitte. Järgige neid samme, et vaadata lugusid ilma oma identiteeti paljastamata.

1. Looge Interneti-ühendus ja liikuge profiilile, mille lugu soovite vaadata.

2. Enne loo vaatamiseks puudutamist lülitage oma seadmes sisse lennukirežiim.

3. Kui lennukirežiim on lubatud, puudutage loo vaatamiseks.

4. Kuna teil pole Interneti-ühendust, jääb teie identiteet varjatuks ja inimene, kelle lugu te vaatate, ei tea, et olete seda näinud.

Instagrami lugude anonüümne vaatamine on nüüd teie käeulatuses. Luues anonüümse Instagrami konto või kasutades lennukirežiimi, saate lugusid sirvida, andmata teistele teada, et olete neid vaadanud. Pidage meeles, et on oluline austada teiste kasutajate privaatsust, nii et vaadake lugusid ainult avalikelt kontodelt või nendelt, kes on teile juurdepääsu andnud. Nautige Instagrami sisu uurimise vabadust, hoides oma identiteeti varjatuna.

Kas olete valmis avastama anonüümse Instagrami lugude vaatamise imesid? Looge see anonüümne konto või lülitage sisse lennukirežiim ja sukelduge jälgi jätmata Instagrami lugude kütkestavasse maailma. Head vaatamist!