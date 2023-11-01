طريقتان لعرض قصص Instagram بشكل مجهول

هل تود معرفة من شاهد قصتك على Instagram دون الكشف عن هويتك؟ عادة ما يتمكن المستخدمون الذين ينشرون قصة على Instagram من رؤية من شاهدها بسهولة. لكننا اكتشفنا طريقتين بسيطتين وفعالتين لعرض قصص Instagram بشكل مجهول الهوية. باستخدام حساب Instagram مجهول أو تفعيل وضع الطيران، يمكنك الاستمتاع بحرية تصفح القصص دون ترك أثر. في هذا المقال، سنرشدك عبر هذه الطرق، مما يضمن خصوصيتك أثناء الاستمتاع بالمحتوى الذي يهمك. ولمزيد من الخصوصية — خاصة عند عرض القصص أو تصفح الملفات الشخصية دون تسجيل الدخول — يمكنك استخدام بروكسي لـ Instagram للمساعدة في إخفاء عنوان IP الخاص بك وتعزيز الأمان عبر الجلسات.

إنشاء حساب انستقرام مجهول#

إحدى الطرق لعرض قصص Instagram بشكل مجهول هي إنشاء حساب مجهول. إذا كان لديك حساب أساسي بالفعل، فيمكنك بسهولة إضافة حساب آخر والتبديل بينهما. اتبع هذه الخطوات لإعداد حساب Instagram مجهول:

1. اضغط على اسم ملفك الشخصي وحدد “إضافة حساب”.

2. اختر “إنشاء حساب جديد” واتبع المطالبات لإعداد الحساب.

3. تأكد من أن اسم المستخدم وصورة الملف الشخصي الخاصين بك لا يتضمنان اسمك أو وجهك، مما يتيح لك الحفاظ على سرية هويتك.

4. بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك الجديد، يمكنك عرض قصة Instagram المطلوبة، مع العلم أن الشخص لن يرى سوى تفاصيل حسابك الجديد.

ضع في اعتبارك أن حساب Instagram الذي تريد مشاهدة القصة عليه يجب أن يكون عامًا، حيث تتطلب الحسابات الخاصة إضافة الحساب الجديد كصديق حتى تتمكن من الوصول.

استخدام وضع الطائرة للعرض المجهول#

هناك طريقة أخرى لعرض قصص Instagram بشكل مجهول وهي استخدام وضع الطائرة. تعمل هذه الطريقة بغض النظر عما إذا كان لديك حساب Instagram موجود أم لا. اتبع هذه الخطوات لعرض القصص دون الكشف عن هويتك:

1. اتصل بالإنترنت وانتقل إلى الملف الشخصي الذي ترغب في مشاهدة قصته.

2. قبل النقر لعرض القصة، قم بتشغيل وضع الطائرة على جهازك.

3. بمجرد تمكين وضع الطائرة، انقر فوق لعرض القصة.

4. بما أنك غير متصل بالإنترنت، تظل هويتك مخفية، ولن يعرف الشخص الذي تشاهد قصته أنك رأيتها.

أصبح الآن عرض قصص Instagram بشكل مجهول في متناول يدك. من خلال إنشاء حساب Instagram مجهول أو استخدام وضع الطائرة، يمكنك تصفح القصص دون السماح للآخرين بمعرفة أنك شاهدتها. تذكر أنه من الضروري احترام خصوصية المستخدمين الآخرين، لذا قم بعرض القصص من الحسابات العامة فقط أو أولئك الذين منحوا لك حق الوصول. استمتع بحرية استكشاف المحتوى على Instagram مع إخفاء هويتك.

هل أنت مستعد لاكتشاف عجائب عرض القصص المجهولة على Instagram؟ قم بإنشاء هذا الحساب المجهول أو قم بتشغيل وضع الطائرة، وانغمس في عالم قصص Instagram الآسر دون ترك أي أثر. مشاهدة سعيدة!