2 formas de ver historias de Instagram de forma anónima

¿Tienes curiosidad por saber quién vio tu historia de Instagram, pero quieres hacerlo sin revelar tu identidad? Normalmente, quienes publican una historia en Instagram pueden ver fácilmente quién la vio. Sin embargo, hemos descubierto dos formas sencillas y efectivas de ver historias de Instagram de forma anónima. Al usar una cuenta anónima de Instagram o activar el modo avión, puedes disfrutar de la libertad de navegar por las historias sin dejar rastro. En esta entrada del blog, te explicaremos estos métodos para garantizar tu anonimato mientras disfrutas del contenido que te interesa. Y para una mayor privacidad, especialmente al ver historias o navegar por perfiles sin iniciar sesión, usa… proxy para Instagram Puede ayudar a enmascarar su dirección IP y mejorar la seguridad en todas las sesiones.

Crear una cuenta de Instagram anónima#

Una forma de ver las historias de Instagram de forma anónima es creando una cuenta anónima. Si ya tiene una cuenta principal, puede agregar otra fácilmente y alternar entre las dos. Siga estos pasos para configurar una cuenta anónima de Instagram:

1. Toque el nombre de su perfil y seleccione “Agregar cuenta”.

2. Elija “Crear nueva cuenta” y siga las instrucciones para configurar la cuenta.

3. Asegúrese de que su nombre de usuario y foto de perfil no incluyan su nombre ni su rostro, lo que le permitirá mantener su anonimato.

4. Una vez que haya iniciado sesión en su nueva cuenta, podrá ver la historia de Instagram deseada, sabiendo que la persona solo verá los detalles de su nueva cuenta.

Tenga en cuenta que la cuenta de Instagram en la que desea ver la historia debe ser pública, ya que las cuentas privadas requieren que la nueva cuenta se agregue como amigo para poder otorgarle acceso.

Uso del modo avión para visualización anónima#

Para ver historias de Instagram de forma anónima se utiliza el modo avión. Este método funciona independientemente de si tienes una cuenta de Instagram existente o no. Siga estos pasos para ver historias sin revelar su identidad:

1. Conéctese a Internet y navegue hasta el perfil cuya historia desea ver.

2. Antes de tocar para ver la historia, active el modo avión en su dispositivo.

3. Una vez que el modo avión esté habilitado, toque para ver la historia.

4. Como estás desconectado de Internet, tu identidad permanece oculta y la persona cuya historia estás viendo no sabrá que la has visto.

Ver historias de Instagram de forma anónima ahora está a tu alcance. Al crear una cuenta anónima de Instagram o utilizar el modo avión, puedes navegar por las historias sin que otros sepan que las has visto. Recuerda, es fundamental respetar la privacidad de otros usuarios, por lo que solo mira historias de cuentas públicas o de aquellas que te hayan concedido acceso. Disfrute de la libertad de explorar contenido en Instagram mientras mantiene oculta su identidad.

¿Listo para descubrir las maravillas de la visualización anónima de historias de Instagram? Crea esa cuenta anónima o activa el modo avión y sumérgete en el cautivador mundo de las historias de Instagram sin dejar rastro. ¡Feliz visualización!