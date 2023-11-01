Instagram 스토리를 익명으로 보는 2가지 방법

인스타그램 스토리를 누가 봤는지 궁금하지만 신원을 밝히지 않고 확인하고 싶으신가요? 일반적으로 인스타그램에 스토리를 게시하는 사용자는 누가 봤는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 하지만 저희는 인스타그램 스토리를 익명으로 볼 수 있는 두 가지 간단하고 효과적인 방법을 발견했습니다. 익명 인스타그램 계정을 사용하거나 비행기 모드를 활성화하면 흔적을 남기지 않고 스토리를 자유롭게 탐색할 수 있습니다. 이 블로그 게시물에서는 이러한 방법을 안내하여 관심 있는 콘텐츠를 즐기면서 익명성을 보장할 수 있도록 도와드립니다. 특히 로그인하지 않고 스토리를 보거나 프로필을 탐색할 때 더욱 강력한 개인 정보 보호를 위해 Instagram용 프록시 세션 전반에 걸쳐 IP 주소를 가리고 보안을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

익명 Instagram 계정 만들기#

Instagram 스토리를 익명으로 보는 한 가지 방법은 익명 계정을 만드는 것입니다. 이미 기본 계정이 있는 경우 다른 계정을 쉽게 추가하고 둘 사이를 전환할 수 있습니다. 익명 Instagram 계정을 설정하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 프로필 이름을 탭하고 ‘계정 추가’를 선택하세요.

2. 3. 사용자명과 프로필 사진에 이름이나 얼굴이 포함되지 않도록 하여 익명성을 유지할 수 있습니다.

4. 새 계정으로 로그인한 후, 해당 인스타그램 스토리를 볼 수 있으며, 상대방은 새 계정의 정보만 확인하게 됩니다.

보고 싶은 Instagram 계정이 공개 계정이어야 함을 잊지 마세요. 개인 계정은 새 계정이 친구로 추가되어야만 접근 권한을 부여할 수 있습니다.

익명으로 스토리 보기 위해 비행기 모드 사용하기#

인스타그램 스토리를 익명으로 보려면 비행기 모드를 활용하세요. 이 방법은 기존 Instagram 계정이 있는지 여부에 관계없이 작동합니다. 신원을 공개하지 않고 스토리를 보려면 다음 단계를 따르세요.

1. 인터넷에 접속하여 보고 싶은 스토리의 프로필로 이동하세요.

2. 스토리를 보기 위해 탭하기 전에, 기기에서 비행기 모드를 켜세요.

3. 비행기 모드가 활성화되면, 스토리를 보기 위해 탭하세요.

4. 인터넷에 연결되어 있지 않으므로 당신의 신원은 숨겨지며, 스토리를 보는 사람은 당신이 그것을 봤다는 것을 알지 못할 것입니다.

Instagram 스토리를 익명으로 보는 것은 이제 당신의 손에 있습니다. 익명 Instagram 계정을 만들거나 비행기 모드를 활용하여, 다른 사람들이 당신이 스토리를 봤다는 것을 알지 못하도록 스토리를 둘러볼 수 있습니다. 다른 사용자의 프라이버시를 존중하는 것이 중요하므로, 공개 계정이나 접근 권한을 부여한 계정의 스토리만 보세요. 신원을 숨기면서 Instagram의 콘텐츠를 자유롭게 탐색하는 즐거움을 누리세요.

익명 Instagram 스토리 보기의 놀라움을 발견할 준비가 되셨나요? 익명 계정을 만들거나 비행기 모드를 켜고, 흔적을 남기지 않으면서 매력적인 Instagram 스토리의 세계로 뛰어드세요. 즐거운 시청 되세요!