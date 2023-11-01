Vous souhaitez savoir qui a consulté votre story Instagram sans révéler votre identité ? En général, les utilisateurs qui publient une story sur Instagram peuvent facilement voir qui l’a consultée. Cependant, nous avons découvert deux méthodes simples et efficaces pour consulter vos stories Instagram de manière anonyme. En utilisant un compte Instagram anonyme ou en activant le mode avion, vous pouvez parcourir vos stories en toute liberté sans laisser de trace. Dans cet article, nous vous présentons ces méthodes pour préserver votre anonymat tout en profitant du contenu qui vous intéresse. Et pour encore plus de confidentialité, notamment lorsque vous consultez vos stories ou vos profils sans vous connecter, utilisez un compte. proxy pour Instagram peut aider à masquer votre adresse IP et renforcer la sécurité entre les sessions.

Créer un compte Instagram anonyme#

Une façon de visualiser les histoires Instagram de manière anonyme consiste à créer un compte anonyme. Si vous possédez déjà un compte principal, vous pouvez facilement en ajouter un autre et basculer entre les deux. Suivez ces étapes pour créer un compte Instagram anonyme :

1. Appuyez sur le nom de votre profil et sélectionnez « Ajouter un compte ».

2. Choisissez « Créer un nouveau compte » et suivez les instructions pour configurer le compte.

3. Assurez-vous que votre nom d’utilisateur et votre photo de profil n’incluent pas votre nom ou votre visage, vous permettant ainsi de conserver votre anonymat.

4. Une fois connecté à votre nouveau compte, vous pourrez visualiser la story Instagram souhaitée, sachant que la personne ne verra que les détails de votre nouveau compte.

Gardez à l’esprit que le compte Instagram sur lequel vous souhaitez voir l’histoire doit être public, car les comptes privés nécessitent que le nouveau compte soit ajouté en tant qu’ami afin de vous accorder l’accès.

Utiliser le mode avion pour une visualisation anonyme#

pour visualiser anonymement les histoires Instagram, il faut utiliser le mode avion. Cette méthode fonctionne que vous ayez ou non un compte Instagram existant. Suivez ces étapes pour afficher des histoires sans révéler votre identité :

1. Connectez-vous à Internet et accédez au profil dont vous souhaitez regarder l’histoire.

2. Avant d’appuyer pour voir l’histoire, activez le mode avion sur votre appareil.

3. Une fois le mode avion activé, appuyez sur pour afficher l’histoire.

4. Puisque vous êtes déconnecté d’Internet, votre identité reste cachée et la personne dont vous regardez l’histoire ne saura pas que vous l’avez vue.

Voir les stories Instagram de manière anonyme est désormais à votre portée. En créant un compte Instagram anonyme ou en utilisant le mode avion, vous pouvez parcourir les histoires sans que les autres sachent que vous les avez consultées. N’oubliez pas qu’il est essentiel de respecter la vie privée des autres utilisateurs. Par conséquent, ne consultez que les histoires provenant de comptes publics ou de ceux qui vous ont accordé l’accès. Profitez de la liberté d’explorer le contenu sur Instagram tout en gardant votre identité cachée.

Prêt à découvrir les merveilles du visionnage anonyme d’histoires Instagram ? Créez ce compte anonyme ou activez le mode avion et plongez dans le monde captivant des histoires Instagram sans laisser de trace. Bon visionnage !