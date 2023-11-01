Sind Sie neugierig, wer sich Ihre Instagram-Story angesehen hat, möchten dies aber tun, ohne Ihre Identität preiszugeben? Normalerweise können Nutzer, die eine Story auf Instagram posten, leicht sehen, wer sie angesehen hat. Wir haben jedoch zwei einfache und effektive Möglichkeiten entdeckt, Instagram-Stories anonym zu betrachten. Mit einem anonymen Instagram-Konto oder durch Aktivierung des Flugzeugmodus können Sie Stories durchsuchen, ohne eine Spur zu hinterlassen. In diesem Blog-Artikel zeigen wir Ihnen diese Methoden und gewährleisten Ihre Anonymität beim Genießen der Inhalte, die Sie interessieren. Und für noch mehr Privatsphäre — besonders beim Betrachten von Stories oder dem Durchsuchen von Profilen ohne Anmeldung — kann ein Proxy für Instagram Ihre IP-Adresse maskieren und die Sicherheit über mehrere Sessions hinweg erhöhen.

Erstellen eines anonymen Instagram-Kontos#

Eine Möglichkeit, Instagram-Stories anonym anzusehen, besteht darin, ein anonymes Konto zu erstellen. Wenn Sie bereits ein Hauptkonto haben, können Sie ganz einfach ein weiteres hinzufügen und zwischen den beiden wechseln. Folgen Sie diesen Schritten, um ein anonymes Instagram-Konto einzurichten:

1. Tippen Sie auf Ihren Profilnamen und wählen Sie “Konto hinzufügen.”

2. Wählen Sie “Neues Konto erstellen” und folgen Sie den Anweisungen zum Einrichten des Kontos.

3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzername und Ihr Profilbild Ihren Namen oder Ihr Gesicht nicht enthalten, damit Sie Ihre Anonymität wahren können.

4. Nach der Anmeldung bei Ihrem neuen Konto können Sie die gewünschte Instagram-Story ansehen, ohne dass die Person mehr sieht als die Details Ihres neuen Kontos.

Beachten Sie, dass das Instagram-Konto, auf dem Sie die Story ansehen möchten, öffentlich sein muss, da private Konten erfordern, dass Ihr neues Konto als Freund hinzugefügt wird, um Ihnen Zugriff zu gewähren.

Anonymes Ansehen mit Flugmodus#

Eine weitere Methode, um Instagram-Stories anonym anzusehen, ist die Nutzung des Flugmodus. Diese Methode funktioniert unabhängig davon, ob Sie bereits ein Instagram-Konto haben oder nicht. Folgen Sie diesen Schritten, um Stories anzusehen, ohne Ihre Identität preiszugeben:

1. Verbinden Sie sich mit dem Internet und navigieren Sie zum Profil, dessen Story Sie ansehen möchten.

2. Bevor Sie die Story ansehen, aktivieren Sie den Flugmodus auf Ihrem Gerät.

3. Nach Aktivierung des Flugmodus tippen Sie, um die Story anzusehen.

4. Da Sie von der Internetverbindung getrennt sind, bleibt Ihre Identität verborgen, und die Person, deren Story Sie ansehen, wird nicht wissen, dass Sie sie gesehen haben.

Instagram-Stories anonym anzusehen ist nun für Sie erreichbar. Durch die Erstellung eines anonymen Instagram-Kontos oder die Nutzung des Flugmodus können Sie Stories durchsuchen, ohne dass andere wissen, dass Sie diese angesehen haben. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, die Privatsphäre anderer Nutzer zu respektieren – sehen Sie sich also nur Stories von öffentlichen Konten oder von Personen an, die Ihnen Zugriff gewährt haben. Genießen Sie die Freiheit, Inhalte auf Instagram zu erkunden und gleichzeitig Ihre Identität zu schützen.

Bereit, die Welt des anonymen Instagram-Story-Viewings zu entdecken? Erstellen Sie ein anonymes Konto oder aktivieren Sie den Flugzeugmodus, und tauchen Sie in die faszinierende Welt der Instagram-Stories ein – ohne eine Spur zu hinterlassen. Viel Spaß beim Ansehen!