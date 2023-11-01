Bạn có tò mò muốn biết ai đã xem story Instagram của mình nhưng muốn làm vậy mà không tiết lộ danh tính của mình không? Thông thường, những người dùng đăng story trên Instagram có thể dễ dàng biết ai đã xem. Tuy nhiên, chúng tôi đã khám phá ra hai cách đơn giản và hiệu quả để xem story Instagram ẩn danh. Bằng cách sử dụng tài khoản Instagram ẩn danh hoặc bật chế độ máy bay, bạn có thể tận hưởng sự tự do khi duyệt story mà không để lại dấu vết. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các phương pháp này, đảm bảo tính ẩn danh của bạn trong khi thưởng thức nội dung mà bạn quan tâm. Và để có quyền riêng tư lớn hơn nữa — đặc biệt là khi xem story hoặc duyệt hồ sơ mà không cần đăng nhập — hãy sử dụng proxy cho Instagram có thể giúp che giấu địa chỉ IP của bạn và tăng cường bảo mật trong các phiên làm việc.

Tạo một tài khoản Instagram ẩn danh#

Một cách để xem các câu chuyện trên Instagram một cách ẩn danh là tạo một tài khoản ẩn danh. Nếu bạn đã có tài khoản chính, bạn có thể dễ dàng thêm một tài khoản khác và chuyển đổi giữa hai tài khoản đó. Hãy làm theo các bước sau để thiết lập tài khoản Instagram ẩn danh:

1. Nhấn vào tên hồ sơ của bạn và chọn “Thêm tài khoản”.

2. Chọn “Tạo tài khoản mới” và làm theo lời nhắc để thiết lập tài khoản.

3. Đảm bảo rằng tên người dùng và ảnh hồ sơ của bạn không bao gồm tên hoặc khuôn mặt của bạn, điều này cho phép bạn duy trì tính ẩn danh của mình.

4. Sau khi đăng nhập vào tài khoản mới, bạn có thể xem câu chuyện Instagram mong muốn và biết rằng người đó sẽ chỉ nhìn thấy thông tin chi tiết về tài khoản mới của bạn.

Hãy nhớ rằng tài khoản Instagram mà bạn muốn xem câu chuyện phải ở chế độ công khai vì tài khoản riêng tư yêu cầu phải thêm tài khoản mới làm bạn bè để cấp cho bạn quyền truy cập.

Sử dụng Chế độ trên máy bay để xem ẩn danh#

Một phương pháp khác để xem ẩn danh các câu chuyện trên Instagram là sử dụng chế độ trên máy bay. Phương pháp này hoạt động bất kể bạn có tài khoản Instagram hiện tại hay không. Hãy làm theo các bước sau để xem câu chuyện mà không tiết lộ danh tính của bạn:

1. Kết nối Internet và điều hướng đến hồ sơ có câu chuyện bạn muốn xem.

2. Trước khi nhấn để xem câu chuyện, hãy bật chế độ máy bay trên thiết bị của bạn.

3. Khi chế độ trên máy bay được bật, hãy nhấn để xem câu chuyện.

4. Vì bạn bị ngắt kết nối Internet nên danh tính của bạn vẫn bị ẩn và người có câu chuyện mà bạn đang xem sẽ không biết rằng bạn đã xem câu chuyện đó.

Phần kết luận:#

Xem các câu chuyện ẩn danh trên Instagram hiện nằm trong tầm tay của bạn. Bằng cách tạo tài khoản Instagram ẩn danh hoặc sử dụng chế độ trên máy bay, bạn có thể duyệt qua các câu chuyện mà không cho người khác biết rằng bạn đã xem chúng. Hãy nhớ rằng, điều cần thiết là phải tôn trọng quyền riêng tư của người dùng khác, vì vậy chỉ xem câu chuyện từ tài khoản công khai hoặc những người đã cấp quyền truy cập cho bạn. Tận hưởng sự tự do khám phá nội dung trên Instagram trong khi vẫn giữ kín danh tính của bạn.

Sẵn sàng khám phá những điều kỳ diệu của việc xem câu chuyện ẩn danh trên Instagram? Tạo tài khoản ẩn danh đó hoặc bật chế độ trên máy bay và đắm mình vào thế giới hấp dẫn của những câu chuyện trên Instagram mà không để lại dấu vết. Xem vui!