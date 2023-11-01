2 Cara untuk Melihat Cerita Instagram Tanpa Nama

Adakah anda ingin tahu siapa yang melihat cerita Instagram anda tetapi ingin melakukannya tanpa mendedahkan identiti anda? Biasanya, pengguna yang menyiarkan cerita di Instagram boleh melihat dengan mudah siapa yang melihatnya. Walau bagaimanapun, kami telah menemui dua cara mudah dan berkesan untuk melihat cerita Instagram tanpa nama. Dengan menggunakan akaun Instagram tanpa nama atau mendayakan mod kapal terbang, anda boleh menikmati kebebasan menyemak imbas cerita tanpa meninggalkan jejak. Dalam catatan blog ini, kami akan membimbing anda melalui kaedah ini, memastikan anda tidak mahu dikenali semasa menikmati kandungan yang anda minati. Dan untuk privasi yang lebih besar — terutamanya apabila melihat cerita atau menyemak imbas profil tanpa log masuk — menggunakan proksi untuk Instagram boleh membantu menutup alamat IP anda dan meningkatkan keselamatan merentas sesi.

Mencipta Akaun Instagram Tanpa Nama#

Satu cara untuk melihat cerita Instagram tanpa nama adalah dengan membuat akaun tanpa nama. Jika anda sudah mempunyai akaun utama, anda boleh menambah satu lagi dan bertukar antara kedua-duanya dengan mudah. Ikuti langkah ini untuk menyediakan akaun Instagram tanpa nama:

1. Ketik pada nama profil anda dan pilih “Tambah akaun.”

2. Pilih “Buat Akaun Baharu” dan ikut arahan untuk menyediakan akaun.

3. Pastikan nama pengguna dan gambar profil anda tidak termasuk nama atau wajah anda, membolehkan anda mengekalkan kerahsiaan nama anda.

4. Setelah log masuk ke akaun baharu anda, anda boleh melihat cerita Instagram yang diingini, mengetahui bahawa orang itu hanya akan melihat butiran akaun baharu anda.

Perlu diingat bahawa akaun Instagram yang anda ingin lihat cerita itu mestilah awam, kerana akaun peribadi memerlukan akaun baharu itu ditambahkan sebagai rakan untuk memberi anda akses.

Menggunakan Mod Pesawat untuk Melihat Tanpa Nama#

Kaedah lain untuk melihat cerita Instagram secara awanama adalah dengan menggunakan mod kapal terbang. Kaedah ini berfungsi tanpa mengira sama ada anda mempunyai akaun Instagram sedia ada atau tidak. Ikuti langkah ini untuk melihat cerita tanpa mendedahkan identiti anda:

1. Sambung ke internet dan navigasi ke profil yang ceritanya ingin anda tonton.

2. Sebelum mengetik untuk melihat cerita, hidupkan mod kapal terbang pada peranti anda.

3. Setelah mod kapal terbang didayakan, ketik untuk melihat cerita.

4. Memandangkan anda terputus sambungan daripada Internet, identiti anda kekal tersembunyi dan orang yang ceritanya anda sedang lihat tidak akan tahu bahawa anda telah melihatnya.

Melihat cerita Instagram tanpa nama kini berada dalam jangkauan anda. Dengan mencipta akaun Instagram tanpa nama atau menggunakan mod kapal terbang, anda boleh menyemak imbas cerita tanpa memberitahu orang lain bahawa anda telah melihatnya. Ingat, adalah penting untuk menghormati privasi pengguna lain, jadi hanya lihat cerita daripada akaun awam atau mereka yang telah memberikan anda akses. Nikmati kebebasan meneroka kandungan di Instagram sambil menyembunyikan identiti anda.

Bersedia untuk menemui keajaiban tontonan cerita Instagram tanpa nama? Cipta akaun tanpa nama itu atau togol pada mod kapal terbang dan selami dunia cerita Instagram yang menawan tanpa meninggalkan jejak. Selamat menonton!